Thứ Sáu của bạn: Song Tử gặp khó khăn, Sư Tử bốc đồng

Bạch Dương (21/3- 19/4)



Theo Mật ngữ 12 chòm sao, hôm nay Bạch Dương không thoải mái trong việc thể hiện cảm xúc của mình vì bạn lo sợ bị đánh giá, bị người khác chê bai những suy nghĩ của mình.

Nếu cứ dựa vào người khác, sẽ không phải cách sinh tồn lâu dài. Rồi sẽ có một ngày, bạn phải tự đối mặt với cuộc sống và những điều lạ lẫm, mới mẻ ngoài kia. Hãy học cách tự đứng trên đôi chân của mình.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Kim Ngưu hôm nay muốn thử thách một chút. Tuy nhiên, nó vẫn phải đảm bảo sự an toàn cho bạn, bạn muốn tìm kiếm những con đường tự thể hiện mới và khác nhau để chứng tỏ năng lực bản thân.

Đừng ngại hỏi khi bạn không rõ nhiệm vụ của mình, việc hỏi và tìm hiểu một cách kỹ càng trước khi làm việc sẽ phần nào giúp bạn tiết kiệm được thời gian và gia tăng năng suất.

Song Tử (21/5-21/6)

Song Tử có xu hướng gặp khó khăn khi giải quyết các vấn đề vì cảm xúc và tư duy của bạn không phải lúc nào cũng ăn khớp với nhau.

Nhớ rằng chẳng ai biết bạn đang gặp thuận lợi hay khó khăn trong công việc. Do đó, nếu gặp bất cứ khó khăn, ngăn trở nào thì cách tốt nhất là mở lời tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhiều nguồn khác nhau.

Cự Giải (22/6-22/7)

Cự Giải hôm nay khá tò mò với các chủ đề liên quan đến điều huyền bí, tâm linh, chiêm tinh học và trừu tượng.

Năng suất làm việc cũng là yếu tố quan trọng để sếp đánh giá năng lực làm việc của bạn. Nên dù có hoàn thành công việc tốt đến mấy nhưng tốc độ xử lý chậm chạp là vấn đề bạn nên tìm cách cải thiện nhé.

Không ai trong chúng ta có thể sống lại một lần nữa vì thế, hãy chọn điều bạn sự thích và muốn làm. Cách để thực hiện đó bạn mới sống hết mình và hưởng thụ cuộc sống này một cách trọn vẹn nhất.

Sư Tử (23/7-22/8)

Sư Tử hôm nay đề cao sự nhanh chóng và đó là lý do bạn có phần vội vàng, bốc đồng hơn trong các quyết định của mình.

Hãy chú ý hơn tới việc giao tiếp với mọi người, việc bạn chan hòa, phối hợp cùng những người xung quanh cũng là kỹ năng vô cùng quan trọng không kém gì khả năng hoàn thành công việc đấy nhé.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Sắp có những thay đổi thuận lợi cho Xử Nữ, có thể thời gian đầu bạn không thích những thay đổi này nhưng nó là cần thiết và bạn phải vượt qua cảm giác khó chịu đang có.

Không nên giận vô cớ vì nếu bạn có một ngày tồi tệ ở nơi làm việc và khi về nhà, bạn sẽ bắt đầu cằn nhằn với đối phương của mình, đó chính là mối nguy hại lớn tới tình cảm gia đình.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Thiên Bình hôm nay dễ bị phụ thuộc cảm xúc bởi những lời nhận xét của mọi người. Lúc này, tốt hơn hết bạn nên tránh người tiêu cực, hay chỉ trích người khác.

Người sống trên đời phải biết khiêm tốn thì mới tồn tại lâu dài, đi được xa hơn. Đó không phải là sự tự ti, cũng không phải yếu đuối, bất tài, mà là cách cư xử trí tuệ của người sáng suốt.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Cảm xúc của bạn khó cân bằng, bạn sẽ gặp khó khăn khi giải quyết các vấn đề vì cảm xúc và tư duy của bạn không phải lúc nào cũng ăn khớp với nhau. Bạn có biết mình thuộc top cung hoàng đạo dễ ngoại tình nhất?

Hãy cứ bình tĩnh, từng bước tiến lên trong sự nghiệp. Không ngừng trau dồi, học tập, tiếp thu thêm cái mới, nhanh nhạy để có thể tinh tế ứng biến với các tình huống bất ngờ.

Theo Mật ngữ 12 chòm sao, nếu sức khỏe có dấu hiệu không tốt, hãy khám và chữa trị bệnh càng sớm, bạn sẽ càng tiết kiệm được thời gian và cải thiện được sức khỏe của mình.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Mối quan hệ của Nhân Mã với bố, mẹ không được tốt. Mâu thuẫn có thể xuất phát từ việc hiểu nhầm ý nhau mà thôi, đừng nên để chuyện bé xé ra to.

Những thứ mang lại giá trị đích thực thì cần thời gian, vì thế, làm việc gì cũng đừng vội vàng có kết quả nhanh nhanh, chóng chóng trong một sớm một chiều. Hơn nữa, bạn hãy quen với việc xem thất bại như là điều tất yếu.

Ma Kết (22/12-19/1)

Ma Kết hãy cố gắng giữ bình tĩnh trong mọi việc. Dù tình huống có tệ đến mức nào mà bạn cứ để mọi thứ rối tinh lên bạn sẽ là người chịu thiệt thòi.

Nếu cứ mãi kết giao với bạn tồi thì chẳng khác nào bạn tự đẩy thành công ra xa bản thân mình, thậm chí còn "rước họa vào thân". Vì thế hãy khắc ghi lời khuyên chí lí "chọn bạn mà chơi”.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Bảo Bình thiếu tầm nhìn xa khi bạn hay lo lắng, nghĩ ngợi quá nhiều. Không nên quyết định việc gì khi bạn cảm thấy bất an.

Công việc do bạn đảm trách sẽ phải chuyển giao cho người khác, hoặc có thể bị dồn ứ lại khi bạn nghỉ vài ngày. Nên chỉ những lý do bất khả kháng như ốm đau, bệnh tật, ma chay, cưới hỏi mới nên là lý do chính đáng cho việc xin nghỉ.

Song Ngư (19/2-20/3)

Bạn nên cẩn thận, đừng tốn thời gian suốt ngày mơ mộng. Là người có trực giác tốt, bạn có thể làm nhà tiên tri hoặc nhà ngoại cảm nữa đấy.

Hãy cẩn thận với những kẻ “thấy người sang bắt quàng làm họ” họ sẽ là những kẻ thấy lợi quên nghĩa. Họ kết giao với bạn không hề thực tâm, mà chỉ đơn giản là vì có thể lợi dụng điều gì đó ở bạn mà thôi.

Phan Yến

Tổng hợp