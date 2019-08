Thứ Sáu của bạn: Song Tử lười nhác, Thiên Bình cả thèm chóng chán

Quảng cáo

Bạch Dương (21/3- 19/4)



Bạch Dương có một cái tôi lớn và cho mình là trung tâm vũ trụ nhưng cũng đầy quyến rũ. Thế nhưng bạn nên học cách lắng nghe hơn một chút, việc này sẽ có lợi hơn cho bạn đấy.

Bạn không nên chỉ biết tiết kiệm bạn nên học cách để làm cho tiền sinh sôi. Không để tiền vào những nơi quá rủi ro với kỳ vọng lợi nhuận khổng lồ, bạn nên nghĩ tới khoản đầu tư mang lợi nhuận dài hạn.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Sự cẩn thận và dè dặt mang lại cho Kim Ngưu cảm giác an toàn nhưng khá bứt phá. Hãy thử một lần bước qua ranh giới hay những rào cản mà bạn đang tự xây lên trong thời gian vừa qua đi nào!

Bạn nên tập trung xây dựng mối quan hệ với những người cùng chí hướng và lạc quan. Lời nói tích cực hay thậm chí thành công từ họ sẽ là động lực không nhỏ cho bạn trong cuộc sống.

Song Tử (21/5-21/6)

Thời gian này Song Tử lười nhác hơn, bạn muốn được người khác khen ngợi để vuốt ve cái tôi của mình. Có thể trong quá khứ bạn rất nỗ lực nhưng hiện tại thì không.

Bạn chẳng thể ngồi đợi một ngày may mắn ghé thăm. Hãy tự tạo ra may mắn nhờ sự chăm chỉ, kiên trì, luyện tập hàng ngày, quyết tâm và cố gắng được mục tiêu. Bạn có biết dù tháng cô hồn bạn vẫn là cung hoàng đạo sau đây lại may mắn hết phần thiên hạ.

Cự Giải (22/6-22/7)

Cự Giải có xu hướng dễ tự ái và tự phụ và điều này dẫn đến những sai lầm. Nếu không khéo léo, bạn gặp rắc rối với người khác giới và thường có cuộc hôn nhân chóng vánh.

May mắn đến từ sự kiên trì và chăm chỉ, trong số đó 92% đã thất bại nhưng họ không bỏ cuộc và có được thành công. Vì thế, nếu đã có mục tiêu nhớ theo đuổi đế cùng bạn nhé.

Sư Tử (23/7-22/8)

Bạn bướng bỉnh, ngang ngạnh và độc lập có thể có một phần tốt là giúp bạn tự kiểm soát được vấn đề. Thế nhưng, công việc sẽ có phần khó suôn sẻ được, vì thế, bạn nên học cách cư xử mềm mỏng hơn một chút nữa nhé.

Hãy thôi ước mình thành người nọ, người kia hay vì tình yêu hay bất cứ thứ gì mà thành người khác. Bạn sẽ chẳng thể nào "đủ" để đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì mà thế giới này đặt ra.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Bạn làm việc rất hiệu quả khi làm đúng vị trí của mình. Tuy nhiên, đôi khi bạn quá chi tiết khiến người khác cảm thấy bực mình, khó chịu.

Không có thứ gì trên đời hoàn toàn xấu cũng như không có gì hoàn toàn tốt đẹp. Hai điều tốt và xấu luôn luôn song hành cùng với nhau. Vì thế làm việc gì cũng thận trọng, suy nghĩ trước sau, chớ nên nóng vội.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Thiên Bình cả thèm chóng chán. Bạn thích những cuộc chinh phục rồi chán nản sau khi đã thành công. Bạn nên tự tìm ra đam mê cho mình, đừng đợi ai đó mang cho bạn động lực.

Nhớ đối xử với mọi người chân thành, rõ ràng. Thái độ giả tạo khiến bạn trở nên kệch cỡm, bị khinh thường, khó có thể lấy được lòng tin và sự tôn trọng tối thiểu.

Nếu tiêu xài hơn khả năng chi trả, tài chính của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Cùng lúc bạn mua cả giày và áo mới, nên cân nhắc tính cần thiết kẻo luôn trong tình trạng cháy túi nhé.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Bọ Cạp không nên kêu than quá nhiều. Người khác không giúp bạn giải quyết được vấn đề đâu. Bạn có thể chia sẻ chuyện này với một người thân và sau đó nên tự mình xử lý.

Đừng sợ nghịch cảnh, đó là khi bạn rèn luyện ý chí bản thân, phát huy trí tuệ của mình để có thể phán đoán và phân biệt được phương hướng nào đem tới sự đột phá hữu hiệu nhất. Hãy xem tất cả là một cơ hội.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Nhân Mã đang tự tay loại bỏ những cơ hội của mình chỉ vì cảm giác thiếu tin tưởng. Thực ra điều này xuất phát từ vết thương lòng nằm sâu trong bạn, bạn nên tự tìm cách để tháo gỡ.

Bạn là một con người - với những điểm thiếu sót, kém hoàn hảo, với những mâu thuẫn, cảm xúc và phức tạp. Hãy chấp nhận điều đó bạn mới có thể vươn lên được, biết chấp nhận thực tế cũng là một kiểu khôn ngoan.

Ma Kết (22/12-19/1)

Ma Kết thông minh nhưng đừng vì thế mà tự cho phép mình có thể mỉa mai người nào yếu kém hơn mình. Bạn nên tôn trọng họ vì họ cũng như bạn cần thời gian để phát triển bản thân, việc này cần thời gian.

Nên nhớ rằng việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn. Chúng ta phải học cách nhẫn nại ngay từ khi chỉ đối mặt với những vấn đề nhỏ để sau này cũng có thể nhẫn nại khi đứng trước nghịch cảnh lớn hơn.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Con người độc lập của Bảo Bình toát ra sự quyến rũ khó tả. Nhiều người bày tỏ lòng yêu mến với bạn trong ngày hôm nay.

Nên nhớ điều quan trong là bạn phải biết yêu thương và chấp nhận chính mình - trên mọi khía cạnh. Đừng cố gắng gọt đẽo bản thân để đáp ứng với tiêu chuẩn của người khác.

Song Ngư (19/2-20/3)

Song Ngư nên độc lập và tự tìm cách giải quyết cho vấn đề của mình. Không ai có thể giúp được bạn trong ngày hôm nay đâu.

Muốn thay đổi tình cảnh khó khăn trước mắt, bạn phải suy nghĩ mọi việc, nhìn nhận từ mọi phương diện, không thể nóng vội mà bỏ qua các tiểu tiết dẫn đến thất bại trong gang tấc sau biết bao nỗ lực thay đổi trước kia.

