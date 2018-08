Quan sát thấy bầy ngựa vằn đang uống nước, cá sấu đã bất ngờ tấn công và dễ dàng tóm được một con ngựa. Những tưởng, nó đã có được bữa ăn ngon lành thì điều bất ngờ đã xảy ra.

Ảnh cắt từ video.

Sau một hồi giằng co quyết liệt, ngựa vằn đã thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của cá sấu. Tuy bị thương khá nặng nhưng nó vẫn may mắn sống sót.- Clip tóm được ngựa vằn, cá sấu vẫn ngậm ngùi nhịn đói. Nguồn: Life of Crocodile.