Top 10 giống chó dễ huấn luyện nhất thế giới

Chó sục Đức là giống chó thông minh và hoạt bát, điều này khiến chúng có khả năng huấn luyện cao. Một chú chó sục Đức nếu được đào tạo từ nhỏ một cách bài bản có thể trở thành một người bạn tuyệt vời. Việc huấn luyện tích cực và những phần thưởng sẽ giúp chúng tiếp thu mệnh lệnh nhanh chóng.Ở Việt Nam, chó Papillon thường được gọi là chó bướm vì đôi tai của chúng giống như cánh bướm. Chúng có bề ngoài nhỏ con và đáng yêu nhưng lại hết sức mạnh mẽ so với bề ngoài của mình. Đối với một huấn luyện viên giỏi, Papillon sẽ là một “học trò” ngoan ngoãn, học hỏi mọi bài học một cách nhanh chóng.Chó Collie biên giới được lai tạo để trở thành một chú chó chăn gia súc. Chúng mạnh mẽ và muốn học hỏi để làm mọi thứ. Cùng với đó, trí thông minh đặc biệt giúp Collie là giống chó có khả năng huấn luyện cao. Tuy nhiên, Collie không bao giờ muốn “nhàn rỗi”, chúng luôn cần điều gì đó để làm. Vì thế, nếu bạn là người bận rồi thì giống chó này không giành cho bạn.Poodle là giống chó nổi tiếng với bộ lông xù ấn tượng. Bên cạnh vẻ ngoài tuyệt vời, nó còn là một chú chó thông minh và nhiệt tình, có thể học giỏi các mệnh lệnh và “mánh khóe”. Poodle rất muốn được quấn quít bên chủ nhân nên việc huấn luyện chúng trở nên dễ dàng hơn.Golden Retriever còn được biết đến với cái tên chó tha mồi vàng. Chúng thân thiện, tốt bụng, thông minh và tự tin. Đây là giống chó gia đình tuyệt vời với tính khí ngọt ngào. Golden Retriever cũng là một trong những giống chó nổi tiếng và đẹp nhất thế giới. Sự tận tâm không gì sánh được với chủ và trí thông minh cũng khiến chó tha mồi vàng là một trong những con chó dễ huấn luyện.Rottweiler còn được biết đến ở Việt Nam với cái tên chó vệ sĩ, đây là giống chó thường được huấn luyện để làm công việc bảo vệ và cảnh sát. Chúng có bản tính vô cùng dũng cảm và đáng tin tưởng, Rot được xem là những chú chó canh gác giỏi nhất và rất đáng tin tưởng. Đây cũng là giống chó rất dễ huấn luyện.Dobermann còn được gọi là chó đấu, chúng có kích thước to lớn vượt trội nhưng lại rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Bên cạnh đó, chúng có sức chịu lớn, thích làm việc, trung thành và vô cùng can đảm. Doberman cũng là một giống chó dễ huấn luyện.Ban đầu được lai tạo để trở thành một chó chó chăn gia súc, chó chăn cừu Australia là một trong những giống chó không thích ngồi yên. Chúng thích bận rộn. Không chỉ có hoạt bát, chó chăn cừu Australia còn có trí thông minh cao để học các thủ thuật và phương pháp thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng. Vì vậy, đào tạo giống chó này không bao giờ là một nhiệm vụ khó khăn.Chó chăn cừu Đức thường được gọi theo tiếng Pháp là chó Becgie (berger theo tiếng Pháp là chăn cừu). Chúng là giống chó khá quen thuộc với người nuôi chó Việt Nam. Với việc du nhập vào nước ta khá lâu, chúng đã thích nghi khá tốt với khí hậu nóng, ẩm. Với bản tính thông minh và sự can đảm, Becgie được nuôi ở khắp thế giới. Chúng học hỏi cực kỳ nhanh và nắm vững các bài huấn luyện so với những giống chó khác.Labrador, giống chó phổ biến nhất nước Mỹ, là một trong những giống chó có khả năng huấn luyện cao trên thế giới. Trước hết, một con chó Labrador có thể làm bất kỳ công việc nào nó được đào tạo: bảo vệ, gia đình, trợ lý, phát hiện bom và ma túy, tìm kiếm và cứu hộ. Tất cả những tiêu đề này chứng minh cả sự nổi tiếng của chúng và khả năng huấn luyện.