Top 10 loài động vật có bề ngoài vô hại nhưng cực kỳ nguy hiểm (Phần 1)

Nai sừng tấm có vẻ bề ngoài khá thân thiện, đôi khi chúng ta có cảm tưởng chúng đang nở nụ cười trên mặt. Chúng là thành viên to lớn nhất trong họ hươu. Nai sừng tấm sở hữu một bộ gạc lớn để tự vệ và hấp dẫn con cái. Chúng có thể được tìm thấy tại những vùng có khí hậu ôn hòa ở Nga, Canada, Alaska. Thực đơn chủ yếu của chúng là những loài thảo mộc mọc ở những vùng đất này.Nai sừng tấm sẽ trở nên rất nguy hiểm khi chúng cảm thấy bị đe dọa. Chúng được ghi nhận là đã nhiều lần tấn công người, gấu và chó sói. Nai sừng tấm sẽ trở nên hung hăng khi đói, trong mùa giao phối hoặc bị những chú chó tấn công. Chúng có thể gây ra những thương tích nghiêm trọng cho con người vì thế chúng xứng đáng có mặt trong danh sách này.Chồn sói là nguyên mẫu của nhân vật “Người sói” huyền thoại trên màn ảnh Marvel và cũng giống như nhân vật này, chúng sở hữu nhiều “vũ khí” nguy hiểm để làm tổn thương con người. Chúng có khả năng tấn công các sinh vật lớn. Hàm và móng vuốt sắc nhọn giúp chúng có con mồi nhanh. Chúng có rất nhiều con mồi khác nhau, từ sóc nhỏ và thỏ đến nai và nai sừng tấm. Chúng sẽ tấn công con người nếu chúng bị khiêu khích.Mặc dù chó sói dường như tuyệt chủng ở nhiều khu vực do săn bắn hoang dã, chúng vẫn là một mối đe dọa tiềm ẩn cho du khách và những người yêu động vật. Do đó, chúng được đưa vào danh sách các loài động vật với vẻ ngoài vô hại nhưng lại cực kỳ nguy hiểm.Đôi khi, bạn sẽ gặp phải những con ốc có vẻ ngoài tương đối giống những loài ốc khác và có những hoa văn đẹp mắt. Tuy nhiên, chúng tuyệt đối không nên chạm vào những con ốc này. Ốc cối sống trong những rạn san hô của các khu vực Ấn Độ Dương. Chúng thường săn những con cá nhỏ. Vỏ mỏng có màu hồng, đỏ hoặc trắng, vỏ được bao phủ bởi các chuỗi giống như sợi chỉ.Bên dưới lớp vỏ đẹp có một sự thật gây sốc. Ốc cối có một khả năng đáng kinh ngạc để phát hiện con mồi bơi gần đó. Một khi chúng nhận ra con mồi, ngay lập tức chúng sử dụng một bộ phận giống như kim phóng ra từ miệng. Ốc cối sẽ tiêm một loại nọc độc vào con mồi của chúng. Nọc độc này rất độc và cũng có một số đặc tính giảm đau. Nó sẽ làm cho cơ thể con mồi bị tê liệt. Tính năng không gây đau của nọc độc là nguy hiểm nhất vì người bị ảnh hưởng sẽ không thể phát hiện ra. Chúng là mối đe dọa cho thợ lặn thường. Trong năm 2004, khoảng ba mươi cái chết của con người được báo cáo là do ốc nón.Loài động vật này có thể được tìm thấy ở Borneo và miền Nam Philippines hoặc ở Bangladesh, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Nam Trung Quốc và Thái Lan. Chúng hấp dẫn người nhìn nó bằng đôi mắt to, khuôn mặt dễ thương, đôi bàn tay nhỏ…Thế nhưng, đây chính là một “quái vật cải trang” bởi chất độc tồn tại bên trong khuỷu tay của nó sẽ khiến bạn đau nhức khi bị nhiễm. Con Lười cũng cắn người và khi cắn, vết thương do nó gây ra sẽ sưng đau nhưng không gây tử vong.Kỳ nhông lửa có lẽ là loài kỳ giông được biết đến nhiều nhất ở châu Âu. Trên lưng nó có đốm hoặc sọc vàng, một số mẫu có màu đen hoàn toàn còn ở một số mẫu khác màu vàng chiếm chủ yếu. Sắc đỏ và da cam đôi khi có xuất hiện, hoặc thay thế hoặc pha trộn với màu vàng tùy theo phân loài. Kỳ giông lửa có thể có tuổi thọ rất dài. Một cá thể kỳ giông được ghi nhận là đã sống trong hơn 50 năm ở Bảo tàng Koenig, một bảo tàng lịch sử tự nhiên Đức.Khi bị đe dọa, những con thằn lằn này có thể phun chất độc có thể tấn công hệ thần kinh trung ương của nạn nhân. Nó sẽ kích thích màng nhầy của nạn nhân, và sau đó là toàn bộ lưu thông của cơ thể. Chất độc này gây ra những tình trạng tăng huyết và co giật cơ cho nạn nhân.