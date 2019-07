Top 9 loài động vật săn mồi đáng sợ nhất thế giới tự nhiên

Sư tử.

Cá mập trắng lớn.

Hổ.

Cá voi sát thủ.

Với chiều dài từ 2,1 tới 3 mét và nặng tới 720 kg, gấu Bắc cực là loài thú ăn thịt trên cạn lớn nhất trên Trái đất. Chúng xuất hiện ở các quần đảo, những tảng băng trôi khổng lồ và biển trong vòng Bắc Cực.Những con gấu Bắc cực mạnh mẽ không có kẻ thù ngoại trừ con người. Gấu Bắc cực có bộ lông rất dày, chống nước và một lớp mỡ dày trên cơ thể. Nó giúp chúng sống sót trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của vòng Bắc Cực.Gấu Bắc cực là loài bơi lội giỏi. Với sự giúp đỡ của bàn chân mạnh mẽ, chúng có thể bơi hơn 63 dặm trong biển Bắc Cực. Trên thực tế, gấu Bắc cực dành phần lớn cuộc đời của chúng ở biển.Hãy nhớ rằng gấu Bắc cực có thể hạ gục bạn chỉ với bằng một cú quơ chân.Với biệt danh là ‘Vua”, sư tử là một loài động vật xuất hiện ở thảo nguyên, đồng cỏ và rừng của Châu Phi, Bắc Ấn Độ và các khu vực phía Nam của Eurasia. Sư tử là thành viên lớn thứ hai trong họ Felidae (họ mèo). Một con sư tử trưởng thành có chiều dài 1,5 đến 2,4 mét và nặng hơn 225 kg. Sư tử đực có bờm màu nâu dày đặc trưng bao quanh đầu.Con người là mối đe dọa duy nhất đối với sư tử và chúng không có kẻ thù nào khác. Tuy vậy, số sư tử trong tự nhiên vẫn ngày càng giảm do việc săn bắn bừa bãi và mất môi trường sốngSư tử là động vật xã hội duy nhất trong nhóm Felidae. Chúng sống theo đàn (pride). Một đàn sư tử có thể có khoảng 10-45 thành viên. Hợp tác săn mồi là một đặc tính tuyệt vời khác của sư tử. Kỹ thuật này cho phép chúng tiêu diệt những con mồi lớn như hươu cao cổ, trâu và hà mã.Cá mập trắng là một trong số những sinh vật biển nguy hiểm nhất. Hầu hết các cuộc tấn công cá mập được báo cáo trên khắp thế giới đều có liên quan đến cá mập trắng lớn. Với chiều dài từ 4 - 6 mét và nặng gần 2,6 tấn, cá mập trắng cũng là loài cá săn mồi lớn nhất trên Trái đất.Loài săn mồi đỉnh cao trên đại dương này có hơn 300 chiếc răng nhọn hình tam giác, xếp thành nhiều hàng trong khoang miệng. Khi đi săn, cá mập trắng sử dụng khứu giác nhạy bén của chúng để phát hiện ra con mồi. Chúng cũng có một cơ quan đặc biệt có thể phát hiện trường điện từ do động vật tạo ra.Với cái đuôi mạnh mẽ, những con cá mập trắng khổng lồ có thể đạt tốc độ tối đa 24 km/h tạo lợi thế lớn khi săn mồi. Chúng chủ yếu ăn hải cẩu, sư tử biển, hải cẩu rùa và cá voi có răng nhỏ.Một số giả thuyết cho rằng cá mập trắng tấn công người hầu hết là là do cắn bừa để thử thức ăn. Người ta cho rằng cá mập sẽ nhả nạn nhân (con người) ra sau khi phát hiện đây không phải là thức ăn phù hợp. Nhưng vết cắn có thể gây tử vong do mất máu.Đạt chiều dài khoảng 3,3 mét và nặng hơn 300 kg, hổ là thành viên lớn nhất trong họ mèo Felidae. Hổ Bengal, hổ Siberia, hổ Malaysia, hổ Đông Dương, hổ Sumatra và hổ Nam Trung Quốc là những phân loài hổ còn sót lại. Hổ sống trong rừng mưa nhiệt đới, đồng cỏ và đầm lầy trên khắp lục địa châu Á.Thật không may, hổ Sumatra và hổ Nam Trung Quốc đang trong tình trạng tuyệt chủng và bốn phân loài còn lại của hổ cũng đang bị đe dọa. Mất môi trường sống, săn trộm và phân vùng sinh sống là mối đe dọa chính đối với hổ.Hổ chắc chắn là một trong những loài động vật đẹp nhất trên Trái đất. Chúng có thân hình cơ bắp và cái đuôi dài. Bộ lông của chúng có nhiều màu sắc khác nhau bao gồm màu cam, nâu, xám hoặc tuyết với sọc đen.Hổ đứng đầu trong chuỗi thức ăn của chúng và không có động vật săn mồi tự nhiên. Chúng là loài săn mồi đơn độc và săn mồi chủ yếu vào ban đêm để tận dụng thị lực cực tốt. Chế độ ăn uống của chúng bao gồm lợn rừng, hươu, trâu nước, khỉ, thỏ rừng và cá sấu.Cá voi sát thủ là thành viên lớn nhất trong họ cá heo. Chúng có thể dài từ 7 đến 9 mét và nặng gần 5500 kg. Cá voi sát thủ còn được gọi là “orca” và là một trong những loài động vật phân bố rộng rãi nhất trên thế giới, xuất hiện trên mọi đại dương.Cá voi sát thủ là một trong những loài săn mồi đỉnh cao nhất trên Trái đất. Chúng không có thiên địch trong đại dương và chỉ bị săn bởi con người. Loài cá này được gọi như vậy bởi vì loài săn mồi mạnh mẽ này săn các sinh vật đại dương lớn như hải cẩu, cá heo, cá mập và thậm chí cả những con cá voi khác.Cá voi sát thủ cực kỳ hòa đồng và sống theo đàn gọi là ‘pods. Mỗi đàn có thể có tới 40 con cá voi. Chúng tạo ra tiếng ồn đặc biệt để giao tiếp với nhau. Có voi sát thủ là một trong những động vật có vú sống thông minh nhất trên Trái đất. Một số đàn còn biết sử dụng một số loại kỹ thuật giao tiếp và săn mồi đặc biệt. Thật thú vị là các kỹ thuật này còn được truyền qua nhiều thế hệ.