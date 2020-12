Top những loài vật mang thai lâu nhất, ngắn nhất trong tự nhiên

Quảng cáo

Những loài động vật mang thai lâu nhất thế giới

Kỳ nhông đen

Kỳ nhông là loài động vật máu lạnh, thích tắm nắng phát triển mạnh ở những vùng khí hậu nóng, chúng có đuôi khác dài dùng để giữ thăng bằng khi di chuyển, leo trèo và cả khi tự vệ. Màu da có thể thay đổi tùy theo tâm trạng và mục đích của chúng da có thể chuyển từ xanh sang đen hoặc xám.



Kỳ nhông đen alpine là loài lưỡng cư sống ở Trung tâm và phía Đông dãy núi Alps. Thời gian mang thai của chúng kéo dài từ hai đến ba năm, tùy thuộc vào độ cao nơi chúng sinh sống. Tuổi thọ của loài kỳ giông này ước tính kéo dài từ 10 đến 20 năm.

Lợn biển

Khi quan sát bằng mắt, chúng ta khó phát hiện một con lợn biển đang mang thai. Con vật khổng lồ hiền lành này mang đứa con trong bụng gần 13 tháng. Chúng bơi lang thang trong nước suốt ngày để giảm bớt trọng lượng dư thừa của cơ thể.

Lạc đà

Lạc đà là loài động vật bướng bỉnh và hay cáu giận, chúng có thời kỳ thai nghén từ 13 đến 14 tháng (khoảng 410 ngày).

Hươu cao cổ

Thời kỳ thai nghén của hươu cao cổ từ 400 đến 460 ngày. Dù là loài động vật sống trên cạn cao nhất thế giới, nhưng hươu cao cổ mẹ vẫn sinh con ở tư thế đứng. Vì vậy, con non cần đủ lớn để chịu đựng cú rơi từ trên cao.

Sâu nhung

Sâu nhung là loài sinh vật kỳ lạ mang thai chừng 15 tháng. Tuy có tên như vậy nhưng sinh vật này không phải là con sâu và cũng không được cấu tạo từ nhung. Sâu nhung có họ hàng gần gũi với cả động vật chân đốt (nhện, côn trùng) và giun (giống như giun đất), cơ thể chúng bao phủ bởi nhiều sợi lông cảm giác, tạo vẻ bề ngoài mượt như nhung.

Tê giác

Thời gian mang thai của tê giác là khoảng 450 ngày. Đây cũng chính là trở ngại cho việc gia tăng thêm số lượng cá thể loài này. Có tất cả năm loài tê giác đang bị đe dọa hoặc dễ bị tổn thương, ba trong số đó nằm trong diện cực kỳ nguy cấp.

Top những loài động vật mang thai ngắn nhất

Kỳ nhông đen, voi, tê giác có thời gian mang thai lâu nhất thế giới động vật thì loài thú có túi ở châu Mỹ, chuột và thỏ lại có thời gian mang thai ngắn không tưởng.

Loài thú có túi ở châu Mỹ

Loài thú có túi ở châu Mỹ nắm giữ kỷ lục là loài động vật có thời gian mang thai ngắn nhất chỉ 12 ngày. Do thú có túi ở châu Mỹ mang thai ngắn hơn so với các loài động vật có vú khác nên thú có túi mẹ không cần phát triển phức tạp hệ thống nhau thai, màng ối, dạ con... để bảo vệ con non trong cơ thể mình.

Thỏ

Đứng trong bảng xếp hạng này là loài thỏ với thời gian mang thai chỉ 1 tháng. Do đó thỏ sinh sôi nảy nở bầy đàn rất nhanh. Khi thỏ mẹ đẻ sang lứa con thứ tư thì lứa con đầu lòng của nó đã bắt đầu động dục.

Hổ

Một con hổ cái mang thai khoảng 102-106 ngày và thường đẻ 2-3 con mỗi lứa. Tỷ lệ tử vong ở hổ con tương đối cao. Khi chào đời hổ con không có khả năng nhìn. Hổ bắt đầu giao phối và sinh sản ở tuổi thứ ba.

Đỗ Hợp (T/H)