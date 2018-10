Trăn Anaconda, huyền thoại và sự thật

Một con trăn Anaconda Nam Mỹ.

Anaconda có môi trường sống chủ yếu ở dưới nước và rừng mưa nhiệt đới.

Anaconda là loài trăn đẻ con.

Chúng ta hiện biết đến 4 loài trăn Anaconda- Anaconda Bolivia (Eunectes beniensis), sống ở Bolivia.- Anaconda đốm đen (Eunectes deschanauensel), sống ở Brazil và vùng Guiana thuộc Pháp.- Anaconda xanh (Eunectes murinus), sống ở lưu vực sông Amazon và Orinoco, Colombia, Venezuela, Guiana thuộc Pháp, Ecuador, Peru, Bolivia, Trinidad và Tobago, Paraguay.- Anaconda vàng (Eunectes notaeus) - Argentina, Brazil, Bolivia, Paraguay, UruguayBạn cũng có thể gặp một con Anaconda khổng lồ, một con rắn lớn trong thần thoại vùng Nam Mỹ. Điểm chung giữa huyền thoại và thực tế sẽ được nói đến trong bài viết này. Mặc dù được xếp vào họ trăn nhưng Anaconda lại đẻ con chứ không đẻ trứng.Anaconda có lối sống lưỡng cư, chúng hiếm khi leo lên cây vì khối lượng cơ thể lớn. Loài trăn này sống chủ yếu trong môi trường nước và sinh sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới. Anaconda có thể bơi với vận tốc đạt 20 km/h và có thể ở dưới nước trong tối đa 20 phút.Anaconda cái đẻ con, chúng có thể đẻ từ 10 đến 50 con non mỗi lứa (kỉ lục là 100 con non). Anaconda sơ sinh dài khoảng 75 cm và nặng khoảng 250 gram. Anaconda có thể sống tự lập ngay lập tức và rời mẹ chỉ vài giờ sau khi được sinh ra. Tuy vậy, chúng khá yếu ớt và thường trở thành con mồi dễ dàng cho nhiều kẻ săn mồi. Chỉ có một vài phần trăm sống sót đến tuổi trưởng thành, do đó chúng đẻ rất nhiều để bù trừ. Trong môi trường sống tự nhiên, anaconda có thể đạt 30 tuổi.Hầu hết các huyền thoại về loài rắn này đều nói về kích thước khổng lồ của chúng. Kể từ thế kỷ XIX, người ta quan sát thấy kích thước loài Anaconda đã giảm đáng kể. Ở thế kỷ XX, Anaconda là loài rắn lớn nhất thế giới, còn hiện nay điều này không hoàn toàn đúng.Các câu chuyện và các nguồn lịch sử về loài rắn này thường khá giống với những gì nhân vật trong 'Thế giới bị mất' của Arthur Conan Doyle gặp phải (cả hai đều diễn ra ở Nam Mỹ). Những báo cáo này cho rằng những con rắn có kích thước 12, 19, 24 mét hoặc thậm chí là 35 m có tồn tại. Vấn đề là không có bằng chứng xác thực nào để chứng minh cho chúng.Ngày nay chúng ta biết rằng con Anaconda hoang dã dài nhất được xác nhận dài 521 cm và nặng 97,5 kg. Rõ ràng là ít hơn nhiều so với Medusa, con trăn gấm dài nhất khi nó dài đến 7,67m.