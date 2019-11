Trung Quốc hoàn thành 'mặt trời nhân tạo', bắt đầu đưa vào hoạt động năm 2020

Các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu cách thu lấy năng lượng của Mặt trời, nhưng không phải là mặt trời trong tự nhiên. Quốc gia này đã phát triển mặt trời nhân tạo của riêng mình. Đó là một thiết bị tổng hợp hạt nhân, thứ được cho là sẽ mở đường cho năng lượng sạch bởi có sức mạnh không chỉ ngang bằng mà còn lớn gấp nhiều lần Mặt trời thật.



Theo báo cáo của Tân Hoa Xã, quá trình chế tạo mặt trời nhân tạo này đã chính thức hoàn thành và dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2020.

Tên thực tế của mặt trời nhân tạo là HL-2M, được chế tạo bởi Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc và Viện Vật lý Tây Nam. Lò phản ứng này được đặt tại Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, nơi nó được xây dựng để nghiên cứu về công nghệ nhiệt hạch.

Mặc dù được gọi là mặt trời, nhưng thiết bị thực sự có thể đạt nhiệt độ nóng lớn hơn 13 lần so với mặt trời trong thực tế. Cụ thể, nó có thể đạt tới 200 triệu độ C (360 triệu độ F) trong khi mặt trời chỉ có thể nóng đến 15 triệu độ C (27 triệu độ F) trong lõi của nó.

Tại sao điều này có thể xảy ra?

Quá trình nhiệt hạch của Mặt trời phụ thuộc vào việc buộc các nguyên tử hợp nhất, giải phóng nhiệt có thể chuyển thành năng lượng. Còn trong lò phản ứng nhiệt hạch, quá trình sinh nhiệt lại dựa vào việc phân tách các nguyên tử, điển hình là từ các nguyên tử Uranium. Quá trình hợp hạch so với phân hạch thì tạo ra nguồn năng lượng sạch hơn và rẻ hơn, đồng thời các chất thải cũng ít độc hại hơn, theo các nhà khoa học. Nhưng có một vấn đề là rất khó để đạt được điều đó.