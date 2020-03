Tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 1/3: Người tuổi Tý cần bình tĩnh

Quảng cáo

Tử vi tuổi Tý

Có thể bạn đang mắc sai lầm, đâu có ai là không sai sót bao giờ đâu. Những chú Chuột nên hiểu và thông cảm cho đối phương, cũng như tự kiểm điểm lại bản thân mình để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có. Hôm nay cho thấy sự quyết đoán đáng gờm của tuổi Tý trong chuyện làm ăn. Một khi nhìn thấy cơ hội, con giáp này sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định và không để cho tiền bạc tuột khỏi tay mình dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa.

Con số may mắn: 3, 7, 22, 35

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Xanh lục, trắng

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân, Tị

Tử vi tuổi Sửu



Người tuổi Sửu trong tử vi hôm nay có vẻ không gặp nhiều may mắn cho lắm. Thiên Quan cho thấy tiểu nhân đang rình rập để lấy đi túi tiền của bản mệnh mà chính con giáp này cũng chẳng hề hay biết. Bạn cần phải cẩn thận và cảnh giác hơn. Đừng để lộ số tiền mình đang có cho bất cứ ai nếu như đó không phải là người thân thiết và bạn cực kỳ tin tưởng đối phương, bởi bạn có thể không chỉ mất tiền mà còn mất đi nhiều thứ quý giá khác nữa. Mộc Thổ tương khắc, con giáp này đang có nhiều nỗi lo lắng về chuyện tình cảm nên chưa sẵn sàng rũ bỏ quá khứ mà bước vào tương lai. Đối phương có thể sẽ cảm thấy nản lòng khi bao lần bày tỏ tình cảm mà vẫn bị từ chối.

Con số may mắn: 1, 8, 12, 36

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Hợi

Tử vi tuổi Dần



Bước sang ngày chủ nhật này, tuổi Dần hãy tận dụng vận may về tình cảm của mình để có được người trong mộng nhé. Mão Dần tương hội, người ấy có thể đã chờ đợi lời tỏ tình của bạn lâu lắm rồi đó. Còn nếu bạn chưa có mục tiêu theo đuổi thì cũng đừng lấy đó làm buồn, bởi biết đâu trong cuộc hành trình hôm nay, bạn có thể gặp gỡ được người trở thành 1 nửa của bạn sau này. Đừng quên hy vọng và tin tưởng vào tình yêu. Các cặp đôi có thể nên lên kế hoạch cho 1 ngày nghỉ ấm áp bên nhau. Có thể do ảnh hưởng do dịch bệnh mà các chuyến du lịch của 2 bạn bị ngưng lại, nhưng đâu có sao khi mà 2 trái tim vẫn luôn ở sát bên nhau.

Con số may mắn: 3, 5, 18, 25



Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Đen, vàng

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi

Tử vi tuổi Mão



Xem tử vi ngày 1/3/2020, tuổi Mão sắp có tiền bạc rủng rỉnh trong tay luôn rồi đó. Bản mệnh đừng bỏ lỡ cơ hội phát tài trong ngày chủ nhật này, khi mà Thực Thần đã đến tận cửa mời chào bạn. Có nhiều cơ hội để con giáp này có thể áp dụng và triển khai vào chuyện làm ăn của mình. Hôm nay sẽ khá bận rộn nhưng bạn sẽ thấy công sức mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng khi lợi nhuận tăng cao, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Mộc khí vượng nhắc nhở tuổi Mão cần phải chú ý quan tâm đến sức khỏe của chính mình nữa, đừng có tham công tiếc việc quá mà tự hại mình. Bản mệnh có thể cảm thấy mệt mỏi trong người, nhất là những bạn có vấn đề về gan.

Con số may mắn: 3, 6, 73, 56

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Đen, xanh dương

Quý nhân phù trợ: Tuất, Hợi, Mùi

Tử vi tuổi Thìn



Thìn Mão tương hại, tử vi phương Đông cho thấy những vết rạn nứt trong mối quan hệ của bạn và người ấy không phải chỉ hôm nay mới xuất hiện mà vốn dĩ đã tồn tại từ rất lâu rồi, chỉ là hôm nay mọi thứ mới bùng nổ mà thôi. Bạn cần phải nhìn thẳng vào sự thực chứ đừng mãi tìm cách xoa dịu, trốn tránh. Cần phải giải quyết vấn đề dứt điểm từ tận gốc thì mới có thể đảm bảo được mầm mống của mâu thuẫn không phát sinh thêm nữa. Với người độc thân, lời khuyên cho bạn trong ngày chủ nhật này chính là chủ động theo đuổi tình yêu của mình. Nếu bạn cứ sợ hãi những thứ chưa hề xảy ra thì có thể sẽ chẳng có cơ hội để cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu.

Con số may mắn: 4, 8, 49, 38



Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu, Thân

Tử vi tuổi Tị



Chủ nhật này đường tài lộc của tuổi Tị khá vượng, bản mệnh sẽ có được nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập cho mình. Chính Tài đảm bảo cho con giáp này có nguồn thu khá vững vàng. Mộc dưỡng Hỏa càng làm tăng thêm may mắn trong ngày hôm nay của những chú Rắn. Con giáp này có được tình yêu của người mình luôn mong chờ. Nếu bạn chủ động thêm chút nữa có khi còn “đốt cháy giai đoạn” luôn ấy chứ. Các cặp vợ chồng hôm nay mới có thời gian nghỉ xả hơi sau cả tuần làm việc dài. Chỉ cần có thời gian bên nhau cũng đủ để bạn cảm thấy hạnh phúc chứ chẳng cần thiết phải là những chuyến du lịch lãng mạn, sang chảnh đâu.

Con số may mắn: 2, 7, 52, 66

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Đỏ, cam

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu, Thân

Tử vi tuổi Ngọ



Trong ngày hôm nay, Thiên Tài sẽ mang đến cho tuổi Ngọ niềm vui bất ngờ khi mà tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Con giáp này dựa vào chút tài lẻ của mình cũng có thể cải thiện được tình hình tài chính hiện tại. Có điều, bên cạnh niềm vui về tiền bạc thì con giáp này có thể phải chịu đựng những nỗi buồn trong chuyện tình cảm khi mà người ấy thực sự chẳng hề quan tâm gì đến cảm xúc của những chú Ngựa. Song bản mệnh cũng đừng vì thế mà buông bỏ hết cả đoạn tình cảm mất bao nhiêu thời gian và công sức để vun đắp của mình. Hãy thử tâm sự, chia sẻ nhiều hơn về cảm xúc của mình, xem có được sự thay đổi nào không nhé.

Con số may mắn: 5, 9, 97, 65

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Cam, hồng

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Dần

Tử vi tuổi Mùi



Người tuổi Mùi gặp được quý nhân Tam Hợp nên những phiền muộn về chuyện tình cảm nhanh chóng được giải quyết. Con giáp này sẽ tìm được người là một nửa của mình sau này. Dù có những lúc mà bản mệnh cảm thấy chơi vơi khi không xác định được tình cảm của đối phương, nhưng chỉ cần bạn kiên trì và cho người ấy thêm chút thời gian thì sẽ thấy sự chờ đợi của mình không hề uổng phí. Thiên Quan xuất hiện, con giáp này có thể đang mắc sai lầm trong chuyện làm ăn khi dễ dàng tin lời hợp tác cùng có lợi của người mà trước giờ bạn chưa từng làm việc cùng. Đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cách để chiếm đoạt tài sản của bạn đó.

Con số may mắn: 3, 8, 33, 68

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Nâu, cam

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Ngọ

Tử vi tuổi Thân



Tiếp nối tử vi ngày 29/2/2020, Mộc Kim bất dung, có nhiều bất đồng giữa tuổi Thân và người thân trong gia đình khiến cho không khí trong nhà căng thẳng và bí bách. Con giáp này hãy tìm cách để xoa dịu tình hình, chớ để mâu thuẫn tiếp tục leo thang. Dù sao cũng là người 1 nhà, có chuyện gì cũng nên bình tĩnh tìm cách giải quyết. Nếu không thể tìm thấy tiếng nói chung thì ít nhất cũng có cách giải quyết để mỗi người đều cảm thấy không quá mất lòng. Người độc thân có nhiều nỗi buồn trong quá khứ còn ám ảnh đến hiện tại. Bạn chưa thoát ra được khỏi cảm giác sợ hãi với những điều đã qua nên chưa dám bắt đầu 1 mối quan hệ mới cho mình.

Con số may mắn: 2, 6, 25, 86

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Dậu

Tử vi tuổi Dậu



Con giáp này không hiểu được tâm tư tình cảm của đối phương mà chỉ bận tâm đến vui buồn của chính mình. Bản mệnh có thể đang có vấn đề với cảm xúc của chính mình, nhưng cũng đừng vì thế mà “giận cá chém thớt”, khiến cho chuyện tình cảm của bản thân và người ấy càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Có nhiều chuyện bạn chưa thể lường trước được, đó cũng là lẽ thường tình. Đừng tự trách bản thân, cũng đừng đổ lỗi cho người khác, việc trước nhất vẫn là phải tìm cách giải quyết để mọi sự không nghiêm trọng hơn.

Con số may mắn: 1, 7, 78, 45

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Bạc, vàng

Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu, Thìn

Tử vi tuổi Tuất



Đường tình duyên của tuổi Tuất sẽ có nhiều điểm khởi sắc. Lục Hợp quý nhân giúp cho đào hoa nở rộ, người độc thân nhờ thế mà có sức quyến rũ lớn hơn hẳn đối với người khác phái. Có nhiều cơ hội để con giáp này gây ấn tượng với đối phương. Sự vui vẻ và chủ động của bạn sẽ là điểm cộng trong thời điểm này, tuy nhiên nên thể hiện 1 cách tự nhiên chứ đừng làm lố quá nhé. Với các bạn đã có đôi có cặp thì hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình nhiều hơn với đối phương. Có thể mối quan hệ giữa 2 người đã được xác định nhưng tình yêu thì luôn cần vun đắp, hâm nóng mỗi ngày.

Con số may mắn: 2, 5, 34, 87

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Trắng, nâu

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần, Ngọ

Tử vi tuổi Hợi



Chủ nhật này, người tuổi Hợi hãy thoải mái hơn trong cách thể hiện tình cảm. Hợi Mão bán hợp, nhân duyên sẽ đến nếu như bạn thực sự đón nhận nó, mở cửa trái tim mình để tình yêu có thể bước vào. Hãy để cho quá khứ lùi về phía sau. Bạn không cần phải dằn vặt mình mãi về những chuyện đã qua, những chuyện vốn chẳng thể thay đổi được. Hãy sống cho hiện tại và tương lai, để không sống hoài sống phí. Kiếp Tài mang đến những hiểm họa về tài chính khi mà bản mệnh có nhiều nguy cơ mất tiền hao của do tin lầm người. Bạn cho đối phương vay mượn tiền bạc mà chẳng có bất cứ bằng chứng nào để có thể đòi lại sau này.

Con số may mắn: 4, 7, 13, 88

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Trắng, bạc

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu, Mùi.

