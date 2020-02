Tử vi tuổi Hợi năm 2020: Chú ý điều này để tránh thị phi

Quảng cáo

Tuổi Hợi là biểu tượng cho con heo là con giáp đứng ở vị trí cuối cùng của bảng thập nhị địa chi và khi khởi vòng Trường sinh (tính theo tiết khí) thì tháng Hợi ứng với cung Dưỡng trong 12 cung của vòng Trường sinh. Trong lục thập hoa giáp tuổi Hợi gồm các tuổi: Ất Hợi 1995, Đinh Hợi 1947, Tân Hợi 1971, Kỷ Hợi 1959, Quý Hợi 1983...



Người tuổi Hợi chất phác, ít màu mè, sống trầm lặng. Họ luôn điều hòa được các mối quan hệ theo hướng dĩ hòa vi quý nên rất được mọi người yêu mến.

Tử vi năm 2020 tuổi Hợi cho thấy sau một năm 2019 đầy khó khăn, những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn trong năm Tý 2020, đặc biệt là vào nửa cuối năm.

Vẫn còn một số trở ngại và va chạm trên đường đi, vì vậy bạn cần kiên nhẫn, bình tĩnh và vận may của bạn sẽ ngày càng tốt hơn vào mùa thu.



Về tổng thể, năm 2020 không phải một năm sáng sủa trong sự nghiệp đối với người tuổi Hợi. Do Thiên Can Canh Kim lộ xuất Chính Ấn, Thái Tuế Tý Thủy lộ xuất kiếp tài nên bản mệnh dễ vướng phải nhiều chuyện cạnh tranh, thị phi, hay phải đối mặt với kẻ tiểu nhân, đồng thời phải chịu sự ảnh hưởng không tốt của anh em hoặc bạn bè.



Con giáp này cũng chiếm được nhiều ưu thế trong sự nghiệp, khó có cơ hội thăng tiến, dễ bị kẻ khác giành mất thời cơ. Vì vậy, bạn cần phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo, không lãng phí thời gian cho những việc không cần thiết, tránh xa các hoạt động rượu chè, cờ bạc, kiện tụng.



Trước khi bắt tay vào làm việc gì, bản mệnh cũng cần phải suy nghĩ kĩ càng, không nên làm theo hứng thú nhất thời, không nên làm việc theo cảm tính, không nghe theo lời khuyên của mọi người và không nên để chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến công việc.



Trong năm nay, bản mệnh tránh hợp tác với anh em hoặc bạn bè, cho dù là người tin tưởng đến mấy thì cũng cần suy nghĩ kĩ càng trước khi đưa ra quyết định.



Sự nghiệp của tuổi Hợi năm 2020

Khá may mắn trong sự nghiệp, những người sinh ra năm Hợi sẽ có nhiều cơ hội ở đỉnh cao của sự nghiệp, vì vậy hãy nắm bắt cơ hội và không bao giờ lãng phí may mắn của mình. Hãy thử nhiều công việc khác nhau, bạn sẽ tìm thấy một công việc phù hợp.

Về mặt học hành, bạn là ưu tú vì bạn rất thông minh. Hãy tận dụng tốt năng lượng và tài năng của mình, bạn sẽ có được nhiều may mắn về sự nghiệp trong năm nay.

Mặc dù bạn có cơ hội vàng tại nơi làm việc và nhận được sự giúp đỡ từ cấp trên, nhưng các đối thủ cạnh tranh cũng sẽ nắm lấy cơ hội của bạn. Những người có tính cách đố kỵ cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của bạn. Bạn nên giữ bình tĩnh. Ngoài ra, bạn cũng nên dành nhiều thời gian hơn để đọc sách cải thiện bản thân.

Năm 2020, bạn nên sẵn sàng đối mặt với căng thẳng do công việc của bạn tạo ra và khắc phục những vấn đề do đối thủ của bạn tạo ra. Có khả năng, bạn sẽ gặp rắc rối pháp lý trong năm nay. Bạn phải đối phó với tất cả những khó khăn với một tâm trí thoải mái, bình tĩnh, thành công cuối cùng sẽ thuộc về bạn.

Tháng may mắn cho sự nghiệp: Tháng 2, tháng 6, tháng 9, tháng 12.



Tài lộc của tuổi Hợi năm 2020

Tuổi Hợi sẽ rất may mắn trong việc kiếm tiền và nhận được lợi ích lớn trong đầu tư chứng khoán. Nhưng bạn nên kiểm soát tiêu tiền. Nếu không, bạn sẽ không cân bằng được thu nhập và chi phí.



Ngoài đầu tư, bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được lợi nhuận từ việc mua vé số, nhặt tiền hoặc được cảm ơn vì đã mạnh dạn làm những gì chính đáng. Nói một cách dễ hiểu, hãy làm nhiều việc tốt hơn và tích lũy may mắn để được ban phúc nhiều hơn trong tài lộc và nhận được sự giúp đỡ từ người khác.

Tháng may mắn cho tài chính: tháng 2, tháng 6, tháng 9, tháng 12.



Tình cảm của tuổi Hợi năm 2020



Được hỗ trợ bởi ngôi sao tốt lành, những chú lợn độc thân sẽ có nhiều khả năng bắt đầu một mối quan hệ và trở nên nổi bật hơn với người khác giới.



Đối với tuổi Hợi đã kết hôn, bạn nên duy trì hôn nhân đúng cách và tránh xa mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Các cặp vợ chồng sẽ có một năm hạnh phúc tuyệt vời. Mối quan hệ của bạn sẽ là nguồn ghen tị cho người khác. Tất cả các vấn đề giữa các cặp vợ chồng nên được giải quyết hài hoà ngay lập tức và sự hòa hợp sẽ thắng thế. Tuổi Hợi đang yêu cũng sẽ có một năm tuyệt vời.

Tháng may mắn cho tình yêu: tháng 6, tháng 9, tháng 12.



Sức khỏe của tuổi Hợi năm 2020



Vào năm 2020, bạn có thể bị một căn bệnh nghiêm trọng, dữ dội, không thể cưỡng lại và bạn sẽ bị đau đớn. Nhưng đừng quá bận tâm về nó vì nó không phải là một căn bệnh nan y.

Bạn đừng đánh mất niềm tin, hãy tự tin và tiếp tục vui sống. Chỉ bằng cách này, bạn có thể phục hồi tốt hơn.

Đối với bạn, lý do chính khiến bạn bị ốm là do bạn làm việc liên tục ngày đêm khiến sức khỏe bị tiêu tốn.

Lời khuyên là hãy tránh xa những nơi tối tăm và ẩm ướt. Ngoài ra, việc tham gia các sự kiện ngoài trời và giúp đỡ người khác là phương pháp tốt để điều chỉnh sức khoẻ hợp lý.



Dự đoán may mắn tuổi Hợi năm 2020

- Số may mắn: 1, 5, 9

- Màu sắc may mắn: vàng, xám, nâu, vàng

- Hướng may mắn: đông nam, đông bắc

Châu Anh (t/h)