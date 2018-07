Tuần mới của bạn: Kim Ngưu may mắn tiền bạc, Nhân Mã rủng rỉnh

Bạch Dương (21/3- 19/4)

Tuần này, vận trình tình duyên của Bạch Dương rất tốt, hai người nên dành nhiều thời gian hơn để đi chơi đâu đó giúp tăng sự kết nối nhiều hơn nữa.

Công việc không có vấn đề gì đáng lo cả, trong khi đó bạn khá hòa hợp với đồng nghiệp, họ cũng khá thoải mái nếu bạn muốn được giúp đỡ.

Tình hình tài chính của Bạch Dương rất tốt, thậm chí bạn có người hướng dẫn để đầu tư, gia tăng thu nhập cho bản thân.

Trong tuần này, Bạch Dương chủ yếu tập trung vào công việc, vì vậy sẽ có ít năng lượng hơn trong những thứ khác. Sức khỏe vì thế mà cũng không được tốt, tinh thần vì thế mà chùng xuống, bạn làm việc không thực sự hiệu quả.

Kim Ngưu (20/4- 20/5)

Trong thời gian này, bạn có thể đang trong giai đoạn mệt mỏi của tình yêu. Hãy làm tươi mới tình cảm bằng những bất ngờ nhỏ, chẳng hạn như cùng nhau đi ăn trưa, tặng hoa hồng…

Bạn nên tuân thủ tính phù hợp và một số quy tắc được đặt ra trong công việc thì mọi sự sẽ suôn sẻ.

Kim Ngưu khá may mắn trong chuyện tiền bạc, có thể có người tặng bạn một khoản tiền hoặc tiền thưởng do những nỗ lực của bạn từ tháng trước, hãy tiếp tục phát huy năng lực của mình nữa nhé.

Vận trình tình cảm đi xuống vì thế thay vì chờ đợi bạn nên dành sự quan tâm, chăm sóc cho đối phương. May mắn là tinh thần của Kim Ngưu khá tốt nên dù ngay cả khi mọi thứ ở trạng thái xấu, bạn vẫn suy nghĩ tích cực, bạn cần chủ động điều chỉnh trạng thái của chính mình.

Song Tử (21/5- 21/6)

Theo tử vi tuần mới của 12 chòm sao, chuyện tình cảm không được như ý, Song Tử sẽ có những hành động chính mình phải nuối tiếc.

Tuần này, công việc của bạn khá tốt, bằng sự nhạy cảm của mình bạn có thể giải quyết được kha khá việc khó khăn của công ty, cấp trên đánh giá cao khả năng của bạn.

Có nhiều khoản chi bất ngờ như cưới xin, dự lễ khai trương nên bạn phải chi tiêu khá nhiều và đó là lý do bạn gặp vấn đề về tiền bạc.

Những đôi yêu nhau trong thời gian quá dài dễ gặp những vướng mắc và trở ngại khi không biết cách làm mới tình cảm của mình. Vốn là người thông minh về tài chính nhưng khi có nhiều khoản chi bất ngờ nên bạn không khỏi phiền lòng.

Cự Giải (22/6- 22/7)

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho hay, các cặp đôi dễ có những mâu thuẫn nổ ra trong tuần này, có những người đã bàn chuyện kết hôn nhưng cũng không tránh khỏi những căng thẳng thường ngày, lúc này bạn nên lùi một bước là hơn.

Công việc không thuận lợi khi có đồng nghiệp cố tình “chơi xấu” vì thế, bạn nên cẩn thận với những kẻ đang cố tình làm hại bạn sang lưng mà bạn không hay biết.

Tình hình tài chính của bạn lúc này đang có sự khởi đầu rất tốt. Có những người bắt đầu tìm hiểu về chứng khoán thế nhưng đừng tham lam quá, bạn sẽ hối hận vì quyết định của mình.

Bạn có vẻ thất vọng với số tiền kiếm được, dù đã làm việc rất chăm chỉ nhưng kết quả không như ý. Bạn thể hiện tốt trong công việc nhưng vẫn có những kẻ đang dèm pha, nói xấu, cứ mặc họ nói gì thì nói, hãy tập trung vào việc của mình.

Sư Tử (23/7- 22/8)

Theo Mật ngữ 12 chòm sao, chuyện tình cảm của Sư Tử được cải thiện đáng kể, thậm chí có những đôi trước đây phụ huynh ngăn cản nay lại chấp thuận cho hai người yêu nhau.

Tuần này, công việc của bạn rất tốt, có thể nói mọi khía cạnh của cuộc sống đều làm bạn hài lòng, mang đến cho bạn một tâm trạng vui vẻ để bạn làm việc tốt hơn.

Bạn không có quá nhiều khoản cần phải chi tiêu, số tiền trong tuần này của bạn khá ổn định, không có gì phải lo lắng cả. Bạn có biết mình thuộc cung hoàng đạo là con nít trong hình hài người lớn? Vì thế, hãy học cách suy nghĩ và hành động chín chắn hơn nhé, nhất là chuyện tiền bạc.

Những gì Sư Tử mong đợi khác xa với thực tế trong tuần này. Có những lúc bạn thiếu quyết đoán trong việc đưa ra quyết định nên dễ bị phụ thuộc vào ai đó. Bạn khá háo hức, nhiệt tình trong công việc, các khía cạnh khác vẫn tương đối suôn sẻ, nhưng bạn nhớ chú ý hơn về vấn đề sức khỏe của bản thân.

Xử Nữ (23/8- 22/9)

Theo vận trình tuần mới của 12 cung hoàng đạo, tần này, không còn giây phút ngọt ngào như trước, Xử Nữ và người ấy mỗi người một ngả vì cả hai cần không gian riêng để hiểu hơn về bản thân mình, tránh làm những việc gây hiểu lầm, làm tổn thương đối phương.

Tình hình công việc đã tốt hơn, việc làm khách hàng hài lòng không còn là vấn đề khó khăn đối với bạn nữa, nhưng lúc này bạn vẫn cần một số kỹ năng để hiệu quả công việc tốt lên.

Tình hình tài chính rất tốt, nhất là với những ai đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Nhìn chung, tuần này của Xử Nữ khá tốt, ngoại trừ bởi vì áp lực công việc nên bạn có chút căng thẳng, mệt mỏi. Cấp trên hiểu ưu thế của bạn và lựa chọn Xử Nữ sau nhiều cân nhắc. Về sức khỏe, bạn đã đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc nó, vì vậy mỗi ngày qua đi bạn đều tràn đầy sức sống.

Thiên Bình (23/9- 23/10)

Trong tuần này, xem bói tình yêu chỉ ra rằng, chuyện tình cảm của Thiên Bình không được như ý, thậm chí có những người mù quáng, đó là nguyên nhân khiến có người thất bại trong việc tỏ tình.

Hiệu quả công việc của Thiên Bình được cải thiện, các đồng nghiệp dành lời khen tặng cho nỗ lực của bạn, họ thể hiện sự thân thiết với bạn. Môi trường làm việc tốt hơn mang lại cho bạn cảm giác thoải mái.

Tuần này, có thể bạn gặp vấn đề về tài chính, có khi là xe của bạn không may bị trầy xước, đèn bị hỏng, do đó, bạn phải chi một khoản tiền để sửa chữa lại xe của mình cho an toàn.

Tuần này không phải là tuần đáng mong đợi, nhất là về phương diện sức khỏe, bạn không nên cẩu thả, vô tâm như thế. Khi có dấu hiệu không ổn của cơ thể báo hiệu thì bạn đừng nên giả vờ không biết, và bỏ qua chúng. Nên nhớ rằng chỉ khi bạn khỏe mạnh thì làm việc gì cũng dễ dàng hơn.

Bọ Cạp (24/10- 21/11)

Vận trình tình duyên của Bọ Cạp rất tuyệt vời. Có những người yêu lâu năm nhận lời cầu hôn từ đối phương, bạn bất ngờ và háo hức nghĩ về tương lai của hai người.

Theo Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo, công việc của Bọ Cạp không có việc gì đáng để lo lắng, có những người hay tỏ ra thù địch với bạn ở công ty còn bị sa thải, nhờ đó môi trường làm việc vui vẻ hơn.

Một số Bọ Cạp vướng phải vấn đề tiền bạc rất đáng lo, có người nợ tiền lớn không chịu trả và bạn phải sử dụng biện pháp liên quan đến pháp lý để giải quyết vấn đề này.

Tuần này, điểm sáng là chuyện tình cảm và công việc cũng khá thuận lợi, có thể nói bạn không cần phải nỗ lực nhiều nhưng cơ hội vẫn cứ tới. Hãy tận dụng tốt thời gian này để thực hiện dự định đang dang dở của bản thân.

Nhân Mã (22/11- 21/12)

Tử vi hàng tuần chỉ ra rằng, đối phương hâm nóng tình cảm hai người bằng món quà nhỏ, hoa, hộp cơm, hoa tai, dây chuyền. Bạn rất vui và hào hứng vì đó là món đồ mà bạn rất thích.

Nhân Mã và đồng nghiệp rất dễ xảy ra bất đồng, thậm chí cấp trên là người đứng ra để hòa giải, đến lúc đó nguy cơ bị trừ lương rất cao. Lời khuyên cho bạn là nên giữ hòa khí ở nơi làm việc.

Bạn không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc, có người còn gặp may. Có thể nói tuần này túi bạn rủng rỉnh tiền tiêu.

Đây là một tuần không tốt của Nhân Mã, nhất là về khía cạnh công việc. Bạn cố gắng chứng minh khả năng của mình nhưng dường như đang trở thành quá sức. Hơn nữa, mối quan hệ với đồng nghiệp có những bất đồng khiến bạn có cảm giác chán nản.

Ma Kết (22/12- 19/1)

Theo Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo, chuyện tình cảm của Ma Kết không được như ý, bạn trót có tình cảm với người không thích mình. Tốt hơn hết là bạn nên sớm tìm cách giải thoát cho mình khỏi cảm giác này đi thì hơn. Bạn đâu cần một người không có tình cảm với mình đúng không?

Công việc có chút trở ngại, thậm chí sản phẩm có vấn đề về chất lượng, cấp trên nghi ngờ về khả năng làm việc của bạn. Sai sót này khó tránh khỏi vì thế bạn nên tập trung tìm cách xử lý vấn đề.

Bạn khá may mắn trong chuyện tiền bạc, thậm chí có người nhận được tiền từ trên trời rơi xuống. Thế nhưng chớ nên phung phí vì nếu không có kế hoạch tiết kiệm phù hợp thì bạn lại trở về vị trí ban đầu mà thôi.

Tuần này có nhiều tiền trong tay hơn nên Ma Kết khá thoải mái trong chi tiêu, bạn đang để ý tới việc "làm màu" để thu hút mọi người xung quanh và đó là nguyên nhân bạn lãng phí tiền bạc. Thời gian này nếu bạn biết tiết kiệm thì đó thực sự là kế hoạch tuyệt vời. Trong chuyện tình cảm, bạn có cảm giác bối rối vô cùng, bạn không rõ những cảm xúc bên trong mình, vì vậy vẫn những ai đang độc thân thường nghe những lời thúc giục không ngừng của phụ huynh.

Bảo Bình (20/1- 18/2)

Tuần này, vận trình tình cảm của Bảo Bình có vẻ chùng xuống, hai bạn cãi nhau về những vấn đề xảy ra trong quá khứ. Nếu cả hai biết bỏ qua chuyện cũ đi để tập trung cho những điều tốt đẹp hơn thì mối quan hệ sẽ hài hòa hơn.

Đây là tuần công việc của Bảo Bình thuận lợi, bạn dùng sự sáng tạo của mình để cải thiện hiệu suất, giành được lợi thế trong việc thi đua, nhờ đó mà kết quả vượt trội.

Tình hình tài chính đã khởi sắc, có một vài người bạn đã đến mang theo cho bạn những cơ hội mới, khả năng hợp tác thành công khá cao nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan đâu đấy nhé.

Chuyện tình cảm không được như ý khiến Bảo Bình rất buồn, mặc dù bạn đã dành thời gian, công sức vun vén nhưng dường như kết quả không tương xứng. Dù công việc đã tốt hơn lên nhưng chớ nên chủ quan vì vẫn còn những trở ngại khó lường trước mắt. Bạn nên biết cân đối mọi thứ hợp lý hơn, không nên bỏ qua mọi thứ để chạy theo đồng tiền đâu nhé.

Song Ngư (19/2- 20/3)

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo chỉ ra rằng, chuyện tình cảm của Song Ngư đã được cải thiện đáng kể. Một số người đang thầm thương trộm nhớ ai đó thì tuần này hãy dũng cảm ngỏ lời, bạn sẽ không phải lo lắng gì nhiều đâu nhé.

Khác với Tử vi tuần trước, công việc của Song Ngư diễn ra không thực sự như ý, bạn làm mọi thứ không được dễ dàng như trước đây. Nếu cảm thấy mệt mỏi thì bạn nên nghỉ ngơi chứ không nên gắng sức.

Tiền trong túi của Song Ngư ngày càng nhiều, có những người có được khoản tiết kiệm đáng kể nên bắt đầu nghĩ tới việc đầu tư. Nếu mới bắt đầu thì hãy bắt đầu sớm nhưng chớ nên dùng quá nhiều tiền, số tiền đầu tư tăng lên nên tỉ lệ thuận với sự hiểu biết của bạn về tiền bạc.

Nhìn chung tuần này của Song Ngư lúc lên lúc xuống như sóng nước vậy. Khi tài chính ổn định, bạn nên quan tâm hơn tới các khoản đầu tư của mình. Về mặt tình cảm bạn đã chủ động hơn nên cơ hội thành công cũng đã cao hơn.

Phan Yến

Tổng hợp