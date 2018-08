Tuần mới của bạn: Sư Tử tiền đầy túi, Song Tử tình cảm cải thiện

Bạch Dương (21/3- 19/4)

Theo Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo, dường như Bạch Dương đang yêu cầu quá cao ở đối phương. Bạn muốn mọi thứ thực sự hoàn hảo nhưng việc này hoàn toàn không thực tế chút nào.

Công việc của Bạch Dương diễn ra thuận lợi. Hôm nay bạn phát huy được những kỹ năng đặc biệt mà không phải ai cũng có được. Bạn nhận được sự nể trọng của mọi người.

Bạn không phải lo lắng gì về vấn đề tiền bạc, bạn luôn có người thân hỗ trợ nên kể cả khi bạn cần gấp họ vẫn ngay lập tức giúp đỡ bạn.

Tuần này, nhìn chung mọi thứ của Bạch Dương khá tốt, mặc dù có một số vấn đề bất ngờ xảy ra nhưng bạn không quá bận tâm nên chẳng thấy lo lắng vì điều gì cả. Bạn sắp xếp mọi thứ rất tốt, không phải thực hiện quá nhiều thay đổi có chủ ý, chỉ để mọi sự diễn ra tự nhiên.

Kim Ngưu (20/4- 20/5)

Theo Mật ngữ 12 chòm sao, vận trình tình cảm của Kim Ngưu tuần này khá tốt, đối phương sẵn sàng nắm tay bạn đi qua khó khăn, điều này mang lại cho bạn niềm vui không hề nhỏ.

Công việc khá thuận lợi chỉ có điều nhiều nhiệm vụ cùng một lúc nên có khi bạn bị rối, không giải quyết được triệt để vấn đề xảy ra.

Tài lộc không được như ý, có nhiều việc phát sinh nên thậm chí bạn đã phải sử dụng cả tiền tiết kiệm.

Các mặt cuộc sống của Kim Ngưu tuần này giảm sút, thậm chí có những thứ bạn càng nỗ lực càng tồi tệ hơn. Có lẽ là bạn đã sai từ đầu, vì thế nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi làm việc gì, tránh cố gắng một cách vô ích.

Song Tử (21/5- 21/6)

Vận trình tình cảm của Song Tử được cải thiện. Có những cặp đôi cuối cùng cũng được bậc phụ huynh chấp thuận, hai người có thể bắt đầu nghĩ tới kế hoạch cưới xin.

Công việc của bạn diễn ra thuận lợi, luôn duy trì một hiệu suất rất tốt, nhưng bạn đã bắt đầu có dấu hiệu sao nhãng khi bạn quan tâm tới một số vấn đề khác sắp phát sinh.

Tình hình tài chính khá tốt, dường như mọi chi phí đều do người khác thanh toán giúp, không có khoản nào phát sinh bất ngờ khiến bạn phải lo lắng cả.

Nhìn chung, đây là một tuần khá tốt của Song Tử, bạn giúp đỡ được người khác và điều này mang lại cho bạn niềm vui. Bạn sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ những người xung quanh mình.

Cự Giải (22/6- 22/7)

Theo Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo, tình cảm của Cự Giải có những biến động, có những cặp đôi mâu thuẫn và có thể dẫn đến chia ly cho dù cả hai vẫn đang có tình cảm với nhau.

Tình hình công việc của bạn khá tốt, mọi thứ không đến với bạn dễ dàng nhưng bạn chăm chỉ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong thời gian gần đây.

Bạn khá lo lắng về vấn đề tiền bạc, gia đình cần tiền, bạn cũng cần tiền, quá nhiều thứ cần phải chi nên bạn phải lo nghĩ để xoay vòng tiền, đảm bảo cuộc sống.

Nhìn chung, tuần này của bạn không được như ý khi những cảm xúc và hành động không đồng nhất, có lúc bạn muốn giải quyết vấn đề nhưng rồi lại thôi, việc này lặp đi lặp lại khiến bạn mệt mỏi. Thực tế là bạn phải đợi cho đúng thời điểm, hãy thuận theo tự nhiên mọi thứ sẽ thay đổi tốt hơn.

Sư Tử (23//7- 22/8)

Tuần này, chuyện tình cảm của Sư Tử rất tốt. Một số người độc thân tìm thấy người có cùng quan điểm sống, mối quan hệ giữa hai người sẽ phát triển nhanh chóng trong tương lai gần.

Công việc của Sư Tử cũng khá tốt, bạn đủ khả năng làm những gì mình muốn, đừng để cơ hội vuột sang tay kẻ khác.

Bạn có nhiều thu nhập bất ngờ đến từ công việc, đủ trang trải chi phí hàng tháng lại còn có thể tiết kiệm tiền để mua sắm những món đồ đắt tiền.

Tình hình tuần này của Sư Tử khá tốt, bạn có thêm thời gian rảnh rỗi để tự do được làm những gì mình thích, ngoài ra bạn có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Hãy gặp gỡ và nói chuyện thêm với những người bạn từ lâu không gặp, những câu chuyện từ họ sẽ cho bạn cái nhìn mới mẻ hơn về cuộc sống.

Xử Nữ (23/8- 22/9)

Tử vi tuần mới của 12 chòm sao, vận trình tình duyên của Xử Nữ tuần này rất tốt, dù bạn đang bối rối về tương lai nhưng đối phương có thể giúp bạn loại bỏ những nghi ngờ và tiến về phía trước.

Công việc của Xử Nữ vẫn rất tốt, bạn hoàn thành mọi thứ một cách dễ dàng, vì vậy bạn có nhiều thời gian để học hỏi và cải thiện bản thân hơn.

Tình hình tiền bạc của bạn khá tốt, không có chi phí bất ngờ nào khiến bạn phải lo lắng cả.

Nhìn chung tình hình của Xử Nữ khá tốt. Bạn sẽ phải cải thiện các tiêu chuẩn đã có để thích hợp hơn với hiện tại, tất nhiên mọi thứ không dễ dàng và bạn cần phải tìm cách vượt qua khó khăn, trở ngại ban đầu.

Thiên Bình (23/9- 23/10)

Theo Tử vi hàng ngày, tuần này chuyện tình cảm của bạn không được tốt, bạn cần học cách lắng nghe để thấu hiểu đối phương hơn, tránh xa các xung đột.

Tình hình công việc của bạn vẫn khá tốt, cấp trên thay đổi thái độ với bạn, cho bạn cơ hội tốt hơn, bạn không nên chần chừ nhiều mà phải biết chớp lấy cơ hội đang tới.

Bạn có nhiều triển vọng để phát triển, gia tăng thu nhập, hãy dùng tiền rảnh rỗi của mình để đầu tư và nhìn thấy hiệu quả rõ rệt của việc này.

Nhìn chung, tuần này bạn đối mặt với không ít bất ngờ, nhưng hãy xem đây là cơ hội để phát triển bản thân, bạn sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Cuộc sống cần vài biến đổi như vậy để bạn phải học cách thích nghi phù hợp hơn, thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Bọ Cạp (24/10- 21/11)

Vận trình tình duyên của cung hoàng đạo Bọ Cạp lúc này đặc biệt tốt, chuyện tình cảm của hai người sẽ cải thiện đáng kể. Một số người độc thân sẽ tìm được nửa yêu thương của mình, có người còn bàn tính chuyện kết hôn.

Theo vận trình tuần mới của 12 cung hoàng đạo, công việc diễn ra đều đều tới mức nhàm chán, có thể bạn sẽ có tranh cãi với cấp trên, tâm trạng không được tốt, bạn thường xuyên chán nản.

Tình hình tài chính lúc này của bạn rất tốt, có thể nhận được sự giúp đỡ của một người giàu có nào đó, và có được sự phát triển nhanh chóng trong kinh doanh. Tại thời điểm này, bạn có thể kiếm thêm thu nhập bằng việc chăm chỉ hơn nữa.

Tuần này, sức khỏe của bạn vẫn rất tốt. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn nên nghỉ ngơi, không nên làm thêm giờ quá nhiều bạn sẽ chỉ cảm thấy mệt mỏi thêm mà thôi.

Nhìn chung, tuần này của bạn rất tốt, bạn đối xử hài hòa với mọi người, bạn tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Khó khăn cũng có thể được giải quyết một cách bình tĩnh. Tính cách của bạn thu hút nhiều người khác, họ bày tỏ sự yêu mến bạn.

Nhân Mã (22/11- 21/12)

Tình cảm của Nhân Mã khá êm đềm, có người khác phái kiên trì theo đuổi bạn. Bạn chớ vội vàng từ chối tình cảm của đối phương, bạn có thể xem xét để chấp nhận tính cách khác biệt của họ, hai người cần cùng nhau cố gắng để phát triển.

Công việc không có nhiều thay đổi, sẽ có một số nhiệm vụ khó khăn, bạn cũng có thể cần dành nhiều thời gian hơn để giải quyết, và kết quả không thỏa đáng lắm.

Tình hình tài chính của bạn lúc này không có gì đáng lo lắng, bạn sẽ có cơ hội mới để kiếm tiền, nhưng lần này bạn cẩn thận kẻo bị đánh lừa bởi những lời ngon ngọt.

Thời gian này Nhân Mã thường cảm thấy cô đơn, không có cảm giác thân thuộc, có thể vì bạn phải tham gia vào một môi trường mới, cảm thấy bị cô lập, cũng có khả năng xảy ra mâu thuẫn với một người bạn tốt, hai bên thất bại trong việc giao tiếp. Bạn nên hạn chế nói ra những lời tổn thương sẽ tốt hơn cho bạn lúc này.

Ma Kết (22/12- 19/1)

Tiếp nối Tử vi tuần trước, lúc này, người yêu bỗng trở nên đặc biệt quan tâm đến bạn, mối quan hệ giữa hai người đã có những bước tiến nhanh chóng, ngày càng trở nên ngọt ngào hơn và dường như không có mâu thuẫn nào xảy ra.

Tuần này, công việc của bạn không tốt, vì một sai lầm nhỏ mà xuất hiện những nghi ngờ và không thể nâng tinh thần để làm việc.

Tuần này, tài chính của Ma Kết không được như ý, bạn vẫn cần phải cẩn thận về việc sử dụng các vật có giá trị, nếu không nó có khả năng gây thiệt hại, tốn thêm nhiều tiền bạc.

Ma Kết tuần này rất xuất sắc tron giao tiếp, bạn cởi mở và trao đổi với những người khác, không có vấn đề gì hiểu lầm và mâu thuẫn như trước. Sự chân thành đã mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích. Bạn cũng có thể chấp nhận lời mời của người khác, tìm hiểu thêm về cuộc sống của họ và có thêm kiến thức cho mình.

Bảo Bình (20/1- 18/2)

Theo tử vi hàng tuần, vận trình tình cảm của Bảo Bình trong tuần này rất tốt. Có những người từng bị bạn từ chối tình cảm nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi và lúc này sẽ có kết quả có hậu cho cả hai người.

Tuần này, công việc của Bảo Bình khá tốt, bạn có môi trường phù hợp cải thiện hiệu quả công việc, nhờ đó bạn tập trung và phát huy được tính sáng tạo của mình tốt hơn.

Tuần này, tình hình tài chính của Bảo Bình rất tốt, bạn có thể mạnh dạn đầu tư và thực hiện một số nỗ lực khác nhau liên quan tới tiền bạc.

Nhìn chung, đây là một tuần may mắn của Bảo Bình, bạn không để xảy ra vấn đề gì đáng lo ngại, vì vậy bạn có thể yên tâm táo bạo để hành động. Điều gì không biết thì hãy can đảm để đặt câu hỏi, không có có gì xấu hổ, đừng để sự do dự và ngần ngại của bạn tkhiến các cơ hội bị bỏ lỡ.

Song Ngư (19/2- 20/3)

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy, vận trình tình duyên của Song Ngư có dấu hiệu sụt giảm này, chính bạn cũng không hiểu vì sao gần đây bạn đặc biệt nhạy cảm, hay cáu kỉnh hơn, dễ mâu thuẫn với người ấy hơn.

Công việc không được như ý, bạn rất khó để tập trung, bạn bị vướng mắc từ một số vấn đề từ trong quá khứ, và sau đó hoàn toàn quên về công việc ở hiện tại.

Sẽ có một số tình huống bất ngờ xảy ra khiến bạn tiêu tốn kha khá tiền bạc, nhưng đừng quá quan tâm đến nó bạn sẽ có cách gia tăng thu nhập sau mà.

Nhìn chung, vấn đề tuần này của Song Ngư liên quan tới tâm trạng, có những vấn đề trong quá khứ khiến bạn không thể nào quên được. Hầu hết thời gian của mình bạn cố tình tránh nhớ lại nhưng khi những tình huống tương tự được nhắc đến khiến bạn lại bồi hồi. Bạn chỉ cần tìm cách thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực là mọi thứ sẽ ổn.

Phan Yến

Tổng hợp