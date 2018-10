Uber hé lộ sẽ sử dụng máy bay không người lái để giao... thực phẩm

Tin tức rò rỉ từ một quảng cáo việc làm được đăng tải vào cuối tuần qua cho thấy, Uber đặt mục tiêu trong vòng ba năm nữa sẽ khai trương dịch vụ giao hàng đầu tiên bằng máy bay không người lái. Đồng thời,Uber cũng hé lộ thông tin "người khổng lồ vận tải công nghệ" đang tìm kiếm người đảm nhiệm cương vị thuyền trưởng “Đạt tiêu chuẩn và Đào tạo điều khiển chuyến bay”.Theo bản danh sách mà tạp chí Wall Street (Phố Wall) có được, giám đốc điều hành sẽ giám sát "hoạt động bay an toàn, hợp pháp, hiệu quả và sẵn sàng cho tốc độ phát triển của dịch vụ". Bên cạnh đó, quảng cáo cũng đề cập đến tên nội bộ của công ty cho chương trình chuyển phát bay không người lái- UberExpress.Trong một tuyên bố với tờ The New York Post, một phát ngôn viên của Uber cho biết: " Danh sách công việc (hiện đã bị xóa) không phản ánh đầy đủ chương trình của chúng tôi, mọi tính toán vẫn còn trong những ngày đầu".Người phát ngôn cũng cho biết thêm:"Chúng tôi rất vui mừng về chương trình và tiềm năng của giao hàng bằng máy bay không người lái Eats, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm trực thuộc Chương trình thí điểm hội nhập của FAA (Công ty quản trị hàng không Mỹ)".Dịch vụ bay không người lái Uber Eats, gần đây được định giá tới 20 tỷ USD trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu của Uber, cho phép khách hàng đặt và nhận hàng từ các nhà hàng trực tiếp trong ứng dụng Uber của họ.

H.K

New York Post