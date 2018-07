Việt Nam liên tục tăng hạng đổi mới sáng tạo

TPO - Ngày 10/7/2018 (22h00 giờ Việt Nam), tại New York, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố Báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018. Việt Nam xếp vị trí 45/126 quốc gia và nền kinh tế. Thứ hạng này tăng 2 bậc so với năm 2017, tăng 14 bậc so với năm 2016 và là chỉ số xếp hạng cao nhất từ trước đến nay