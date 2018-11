Voi châu Á, loài voi thông minh và độc đáo

Voi châu Á.

- Loài voi Sri Lanka (Elephas maximus maximus), sống ở Sri Lanka- Elephas maximus indicus. Chúng được tìm thấy ở Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Miến Điện, Thái Lan, Bán đảo Mã Lai, Lào, Trung Quốc, Campuchia và Việt Nam.- Voi Ấn Độ (Elephas maximus bengalensis hoặc indicus) - cư trú chủ yếu ở Ấn Độ.- Voi Ấn Độ thuộc giống Malay (Elephas maximus hirsutus) - sống ở bán đảo Mã Lai.- Voi Sumatra (Elephas maximus sumatranus) - như tên gọi cho thấy, nó sinh sống ở Sumatra (Quần đảo Sunda rộng lớn hơn).Cái tên voi châu Á rất dễ gây nhầm lẫn. Trong danh pháp tiếng Anh, Elephas maximus có nghĩa là voi châu Á, Elephas maximus indicus là phân loài được tìm thấy ở Ấn Độ.Giống voi châu Á thích sống ở đồng cỏ, rừng thường xanh nhiệt đới, rừng rụng lá ẩm ướt và khô, rừng gai. Chúng được tìm thấy cả ở các khu vực có độ cao trên 3.000 m. Chúng thường xuyên di chuyển lên độ cao như vậy vào mùa hè, ở phía Đông dãy Himalaya (đông bắc Ấn Độ).Voi châu Á nhỏ hơn voi châu Phi. Hơn nữa, đầu của chúng nhọn hơn, tai nhỏ hơn, và mông xệ. Chúng có 20 cặp xương sườn và 34 đốt sống đuôi. Có 5 móng trên mỗi chân trước và 4 trên mỗi chân sau.Mặc dù voi châu Á không lớn bằng voi châu Phi nhưng kích thước của nó vẫn rất ấn tượng. Chiều cao trung bình tính tới vai con đực hiếm khi vượt quá 2,7 m và 2,4 m ở con cái. Chúng nặng khoảng 2,7 tấn và thỉnh thoảng cũng có các cá thể có trọng lượng trên 4,16 tấn. Con đực lớn kỷ lục nặng 5,4 t với chiều cao ở vai 3,2 m. Chiều dài cơ thể dao động từ 5,5 đến 6,5 m với đuôi dài 1,2-1,5 m.Đôi tai của voi châu Á nhỏ hơn nhiều so với những người anh em họ châu Phi của nó. Đó là bởi vì chúng không được sử dụng để điều tiết nhiệt . Voi châu Á tránh nắng trong rừng râm, trong khi voi châu Phi không thể làm vậy.Như tất cả các loài voi khác, voi châu Á cũng có một cái vòi dài gắn với môi trên thay cho mũi. Ở đầu vòi có có 1 mô cơ giống như ngón tay ở cạnh lỗ mũi (voi châu Phi có hai mô cơ). Vòi là bộ phận nhạy cảm và khéo léo, được sử dụng để nắm bắt thức ăn và các vật dụng khác, tưới nước, thở, tạo ra âm thanh, giao tiếp, chạm vào, phòng thủ và chiến đấu.Vòi không phải là cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm về khứu giác của voi, chúng còn sử dụng cơ quan Jacobson. Các cơ và gân có khả năng phối hợp tuyệt vời giúp cơ quan hữu ích này có độ bám và sự nhanh nhẹn tuyệt vời. Nhờ có vòi, voi châu Á có thể tinh nghịch chọc ghẹo các con voi khác, tuy nhiên, thường nó được sử dụng để giao tiếp không lời và chiến đấu.Ngà voi được dùng như xẻng để đào đất và phá những cành cây to. Nhờ nó, con vật đánh dấu lãnh thổ lên cây, tự vệ và bảo vệ vòi của nó khỏi bị thương.Voi châu Á cái không có ngà hoặc nếu có cũng khó nhìn thấy được, chỉ khi hàm mở.Đôi khi con đực trưởng thành cũng thiếu ngà, điều chủ yếu xuất hiện ở loài voi Sri Lanka. Ngược lại khi nói đến voi châu Phi cả hai giới đều có những cái ngà tuyệt đẹp. Trên trán, có hai khối u hình mái vòm giúp phân biệt voi châu Á với voi châu PhiTứ chi đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, trong khi voi châu Phi sử dụng chúng để đào hoặc lấy đất. Chân của voi châu Á rất nhanh nhẹn và thú vị nhất là con vật này có thể sử dụng chúng để điều khiển các đồ vật.Da thường có màu xám, chuyển dần thành màu đất khi voi lăn lộn. Làn da nhăn nheo có nếp gấp, nhưng vẫn mượt mà hơn da voi châu Phi. Chúng thường bị mất màu ở tai, cổ và thân.Độ dày trung bình da lưng là khoảng 30 mm (1,18 in), bảo vệ voi khỏi bị thương, cắn và điều kiện thời tiết không thuận lợi. Nếp gấp tăng bề mặt da, tạo điều kiện tản nhiệt. Do đó, chúng có khả năng chịu lạnh tốt hơn so với nhiệt.