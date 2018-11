Voi châu Á, loài voi thông minh và độc đáo

Voi châu Á.

Giống các loài voi khá, voi châu Á rất thông minh và tự ý thức. Điều này được phản ánh bởi cấu trúc não với phần Tân vỏ não lớn và rất phức tạp giống của con người, vượn và một số loài cá heo.Voi châu Á có thể xử lý thông tin tốt, quá trình nhận thức phức tạp hơn cả với những con khỉ có quan hệ gần gũi nhất với con người.Nhiều lần người ta quan sát được voi châu Á di chuyển đến các khu vực an toàn hơn trong thời gian thiên tai, chẳng hạn như sóng thần hoặc động đất.Voi châu Á ăn vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, tối đa 150 kg cây mỗi ngày. Chúng vừa ăn cỏ vừa ăn lá cây. Trên cơ sở quan sát, thực đơn của voi châu Á bao gồm khoảng 112 loài thực vật, trong đó chúng ưa chuộng Malvales, cây họ đậu, cọ, cây cói và cỏ thật. Vào mùa khô, chúng làm giàu chế độ ăn uống của nó với vỏ cây. Voi châu Á uống nước một lần một ngày và luôn luôn ở gần một nguồn nước ngọt. Trong một ngày, nó sử dụng 80-200 l để uống và tắm.Con cái trưởng thành và con của chúng tạp thành các nhóm gia đình, và phải rời khỏi đàn sau khi đạt đến tuổi vị thành niên. Con đực sẵn sàng để sinh sản sống một mình hoặc trong các nhóm voi đực. Các đàn/ nhóm gia đình thường bao gồm 3 con cái trưởng thành và con của chúng, mặc dù bạn có thể tìm thấy các nhóm gồm 15 con cái.Trong mùa giao phối, các đàn riêng lẻ có thể gộp lại thành các nhóm có chứa 100 cá thể (con cái, con non và con gần trưởng thành). Cho đến gần đây người ta vẫn tin rằng, tương tự như voi châu Phi, một đàn voi được dẫn dắt bởi con cái già nhất và giàu kinh nghiệm nhất, nhưng đôi khi mối quan hệ giữa chúng rất mềm dẻo và tùy thuộc vào từng cá thể.Do đó người ta tin rằng, mạng lưới xã hội của chúng yếu hơn so với người anh em họ châu Phi, có thể được gắn với hệ thống thứ bậc thấp hơn.Voi châu Á giao tiếp bằng sóng âm; voi có thể phân biệt và nghe những âm thanh tần số thấp mà tai người không thể nghe được.Mặc dù môi trường sống của voi châu Á được cai trị bởi một trong những loài mèo lớn nhất trên thế giới, những con hổ, voi trưởng thành hiếm khi trở thành con mồi. Con non bị săn thường xuyên hơn nhưng vẫn cực hiếm.Voi đực thường chiến đấu với nhau để có thể tiếp cận với con cái. Con đực trở nên trưởng thành về tình dục giữa độ tuổi 12 và 15, và từ 10 đến 20 tuổi, chúng trải qua thời kì động dục, đó là thời điểm nồng độ testosterone trong máu tăng gấp 100 lần, (như ở voi châu Phi). Trong thời gian đặc biệt này, người ta thường thấy chúng tiết các kích thích tố tiết ra từ các tuyến nằm ở hai bên đầu.Thời gian mang thai kéo dài 18-22 tháng, và sau đó một con non được sinh ra (hiếm khi sinh đôi). Sau 19 tháng ở trong tử cung, con non được phát triển đầy đủ, nhưng nó vẫn ở trong cơ thể của người mẹ trong một thời gian để phát triển, và có thể tự bú mẹ sau khi sinh. Ngay sau khi sinh, con nặng khoảng 100 kg, và được cho ăn bằng sữa mẹ trong 3 năm nữa. Do đó, con cái sinh con trung bình 4-5 năm một, cụ thể là, sau khi con non đầu tiên được cai sữa. Như chúng tôi đã đề cập trước đây, voi cái ở lại với đàn, và con đực bị đuổi đi.Hầu hết thời gian trong năm, con voi châu Á khá là nhút nhát và ít tương tác với con người. Tuy nhiên, những cá nhân đơn độc là một ngoại lệ, bởi vì họ có thể tấn công người. Những con voi đơn độc thường sống ở những khu vực gần đường, khiến người ta khó đi lại. Một con voi có thể dễ dàng dẫm nát một người đàn ông hoặc đè anh ta xuống đất với ngà của nó.Trong thời gian động dục, voi đực rất nguy hiểm, cho cả người và động vật khác. Những con voi được huấn luyện được trói chặt bằng cùm vào lúc này, để không giết bất cứ ai trong khi tức giận.