Vượt sông, linh dương đầu bò bị cá sấu sát hại dã man

Trong lúc cùng đồng loại của mình vượt sông, chú linh dương đầu bò chưa trưởng thành đã bị cá sấu bắt được. Mặc dù đã ra sức chống trả, song linh dương vẫn không thể thoát khỏi hàm cá sấu.

Ảnh cắt từ clip.

Sau khi bắt được con mồi, cá sấu và bầy đàn của mình cùng nhau ăn thịt linh dương đầu bò. Thế nhưng, do con mồi khá nhỏ nên đàn cá sấu không thể có được bữa ăn no nê.- Clip linh dương đầu bò bị cá sấu sát hại khi vượt sông. Nguồn: Life of Crocodile.