Xúc động gấu túi mẹ dùng thân mình bảo vệ con giữa đám cháy rừng

TPO - Điều đặc biệt là khi được phát hiện, con gấu túi mẹ đã dùng thân mình để ôm đứa con nhỏ trong lòng, tránh cho ngọn lửa bắt đến con của nó. Do đó, con non vẫn an toàn và khỏe mạnh trong khi gấu túi mẹ bị ngọn lửa rừng làm bỏng ở phần lưng và tai.