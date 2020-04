Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 68 đã khỏi bệnh, xuất viện tại Đà Nẵng

Quảng cáo

Bệnh nhân được điều trị khỏi lần này là ông M.Y. (41 tuổi, quốc tịch Mỹ), lấy vợ người Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng.



Trước đó, từ ngày 11/2, ông M.Y. xuất cảnh đi nước ngoài, qua nhiều quốc gia có người nhiễm Covid-19. Khoảng 11 giờ ngày 14/3, ông M.Y. đi từ Singapore đến thành phố Đà Nẵng trên chuyến bay MI 632. Sau khi nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, ông M.Y. được cách ly tại Bệnh viện 199 của Bộ Công an (tại Đà Nẵng) và xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 18/3.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, sau khi nhập viện điều trị do nhiễm SARS-CoV-2, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định. Trong các ngày 30/3, 1 và 3/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 liên tiếp 3 lần và kết quả đều âm tính với chủng virus này.

Bệnh nhân được các bác sĩ dẫn ra xe chở về nơi lưu trú.

Ngoài kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì kết quả X-Quang phổi, chức năng gan, thận của bệnh nhân cũng bình thường. Trước khi xuất viện bệnh nhân không sốt trên 3 ngày, không ho, không khó thở, mạch, nhiệt, huyết áp ổn định, ăn uống bình thường, tinh thần ổn định.

Theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh do SARS-CoV-2 của Bộ Y tế ban hành, các bệnh nhân sau khi xuất viện sẽ được theo dõi, cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú 14 ngày.

Hiện Bệnh viện Đà Nẵng vẫn đang điều trị 2 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, trong đó bệnh nhân T.T.O. (nữ, 24 tuổi, quê Hà Tĩnh) xác định nhiễm COVID-19 vào ngày 23-3 cũng đã 3 lần liên tiếp âm tính với virus này. Tuy nhiên, do thời gian điều trị mới hơn 10 ngày nên Bệnh viện Đà Nẵng vẫn tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe, chưa cho xuất viện.

Lập danh sách theo dõi sức khoẻ và xét nghiệm đối với người Hồi giáo

Cũng trong ngày 3/4, UBDN TP Đà Nẵng có văn bản yêu cầu lập danh sách theo dõi sức khoẻ và xét nghiệm đối với người Hồi giáo trên địa bàn

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu, Công an TP chủ trì, phối hợp với sở Nội vụ, UBND các quận, huyện và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, lập danh sách tất cả những tín đồ Hồi giáo trên địa phương từ nước ngoài trở về, người tham dự Istamah tại Thánh đường Seri Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia trở về từ ngày 27/2 đến ngày 1/3 và lập danh sách những người có tiếp xúc gần với những người này; cung cấp cho sở Y tế để triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

