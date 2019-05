5 lý do The Grand Manhattan chinh phục khách hàng

Vậy đâu là lý do khiến The Grand Manhattan được khách hàng săn đón?

1. Vị trí kim cương lõi trung tâm quận 1

The Grand Manhattan gồm ba tòa tháp căn hộ cao 39 tầng và 4 tầng hầm tọa lạc trên diện tích 14.000 m2 giữa hai mặt tiền đường Cô Giang và Cô Bắc. Trong đó, tầng trệt và tầng 1 là trung tâm thương mại, từ tầng 2 đến tầng 6 kinh doanh dịch vụ khách sạn được vận hành bởi đối tác quốc tế, phần còn lại là căn hộ sở hữu lâu dài. Đây được xem là vị trí kim cương và là một trong số ít dự án cuối cùng còn sót lại ở khu vực lõi trung tâm quận 1. Từ dự án dễ dàng tiếp đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Bùi Viện, chợ Bến Thành, ga metro Bến Thành – Suối Tiên, công viên 23 tháng 9, các trung tâm thương mại lớn hay những trường học tốt nhất…

Trong nhiều năm qua, giá bất động sản trung tâm quận 1 luôn tăng đều đặn và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Với chủ trương hạn chế cấp phép mới dự án cao tầng ở khu vực lõi trung tâm 930 héc ta của TP.HCM, sắp tới thị trường sẽ càng khan hiếm nguồn cung và nhiều khả năng thiết lập mặt bằng giá mới.

Anh Võ Thành Bảo (quận 7) cho biết anh chọn một căn góc của The Grand Manhattan, vì đối với bất động sản thì vị trí là quan trọng nhất và anh ra quyết định rất nhanh bởi nhận thấy dự án có vị trí quá đặc biệt. Vị trí này không chỉ đắc địa mà còn xứng tầm thượng lưu, sẽ giúp giá trị tài sản ngày càng gia tăng theo thời gian.

2.Hội tụ chuỗi tiện ích đẳng cấp

Thiết kế lấy cảm hứng từ Manhattan - biểu tượng thành đạt của New York – The Grand Manhattan không chỉ vượt tầm sang trọng, đẳng cấp mà còn tích hợp những tiện ích chuẩn “resort”, sẵn sàng làm hài lòng những vị khách khó tính nhất như: trung tâm thương mại, công viên và cảnh quan nội khu lên tới 4,200m2, nhà hàng, bar – cà phê, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, khu trò chơi vận động ngoài trời, khu chạy bộ, khu BBQ, phòng yoga, gym,… Tất cả như một biểu tượng phồn hoa đáp ứng nhu cầu sống sang trọng và tiện nghi tại khu vực lõi trung tâm quận 1, nơi được ví như tấc đất tấc vàng. Là một doanh nhân trong ngành xuất nhập khẩu, chị Trần Trang Cẩm Tú (Q.Tân Bình) chia sẻ: “Các đối tác nước ngoài khi sang Việt Nam đều phải ở khách sạn 5 sao, nhưng giờ đây việc tôi mang tới cho họ một không gian lưu trú đẳng cấp như The Grand Manhattan thì rõ ràng tôi không cần giới thiệu về mình nhiều, họ sẽ biết mình là ai và sự nhiệt tình của mình khi tiếp đón họ.”

Khu vui chơi trẻ em thoáng đãng và các trò chơi vận động ngoài trời được thiết kế hiện đại 3. Điểm nhấn xanh giữa lòng phố Là dự án “kim cương” giữa trung tâm quận 1 nhưng The Grand Manhattan được đầu tư công viên nội khu và mảng xanh lên đến 4.200 m2. Ngoài ra, do nằm liền kề “lá phổi xanh” công viên 23-9 giúp thanh lọc không khí nên không gian sống của The Grand Manhattan xanh mát, bình yên và có lợi cho sức khỏe. Mỗi sớm mai hay lúc mệt mỏi, được dạo bộ dưới những tán cây xanh, hít thở bầu không khí mát lành trong công viên nội khu, những căng thẳng dường như tan biến nhường chỗ cho nguồn năng lượng mới tích cực hơn cho công việc, cuộc sống. 4. Tầm nhìn tuyệt đẹp The Grand Manhattan đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe, không chỉ đẹp, sang trọng trong từng đường nét thiết kế mà còn đẳng cấp trong từng dịch vụ, tiện ích. Bên cạnh đó, The Grand Manhattan còn có một điểm cộng là sở hữu tầm nhìn “triệu đô” hiếm có giữa Sài Gòn hoa lệ. Quả thật, từ The Grand Manhattan có thể ngắm toàn cảnh thành phố lung linh ánh đèn từ trên cao, hướng tầm mắt phóng khoáng về phía sông Sài Gòn, bến Nhà Rồng trầm mặc hay trung tâm quận 1 sôi động. Đặc biệt, tòa tháp mới ra mắt trong tháng 5 này được tiết lộ là tòa tháp sở hữu tầm nhìn độc đáo nhất của dự án. The Grand Manhattan đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe, không chỉ đẹp, sang trọng trong từng đường nét thiết kế mà còn đẳng cấp trong từng dịch vụ, tiện ích. Bên cạnh đó, The Grand Manhattan còn có một điểm cộng là sở hữu tầm nhìn “triệu đô” hiếm có giữa Sài Gòn hoa lệ. Quả thật, từ The Grand Manhattan có thể ngắm toàn cảnh thành phố lung linh ánh đèn từ trên cao, hướng tầm mắt phóng khoáng về phía sông Sài Gòn, bến Nhà Rồng trầm mặc hay trung tâm quận 1 sôi động. Đặc biệt, tòa tháp mới ra mắt trong tháng 5 này được tiết lộ là tòa tháp sở hữu tầm nhìn độc đáo nhất của dự án.

Dự án The Grand Manhattan sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp về những công trình mang tính biểu tượng của thành phố 5. Uy tín của nhà phát triển dự án Hình thành và phát triển suốt 27 năm qua, với hơn 40 dự án nhà ở thành công, Novaland đã chứng minh uy tín của mình trên thị trường bất động sản thông qua những dự án như Sunrise City, Lexington Residence, Lakeview City, The Sun Avenue, Saigon Royal Residence, Newton Residence, Sunrise Riverside, RichStar,… Các dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và gia tăng giá trị rất lớn khi bàn giao cho khách hàng. Anh Võ Thành Bảo cho biết anh tin tưởng vào uy tín, năng lực của Novaland, nhất là qua việc tập đoàn đã phát triển thành công nhiều dự án ở khu trung tâm thành phố suốt thời gian vừa qua. Anh khẳng định: “Tôi rất tin tưởng The Grand Manhattan sẽ xứng đáng để đầu tư.”.