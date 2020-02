An cư tại đô thị sinh thái – Lựa chọn sống cho tương lai chất lượng

Nơi tuyệt vời để sống xanh, sống khỏe

Anh Quân, 37 tuổi, nhân sự cấp cao của một công ty kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, vừa quyết định Nam tiến theo nhu cầu của công ty cộng với nguyện vọng cá nhân anh.

"Tôi không cố định mình phải ở đâu đó mãi. Rời Hà Nội vào TP.HCM sinh sống và làm việc là một trải nghiệm đáng giá tôi đã suy nghĩ lâu nay. Tôi thích không gian thoáng đãng của miền Nam sông nước trù phú vô cùng", Anh Quân mở lòng.

Với anh, cuộc sống đương nhiên phải an cư, song không bó mình trong một không gian chật hẹp mà phải gần gũi với thiên nhiên nhưng không xa rời các tiện nghi hiện đại. "Ở tuổi này tôi và nhiều bạn bè đã có những điều kiện nhất định để chiều chuộng mình và gia đình hơn. Và một chốn an cư xanh, an toàn, tiện nghi, thoả mãn nhu cầu ở mức cao để giúp chúng tôi cân bằng cuộc sống luôn là ưu tiên hàng đầu.", anh chia sẻ.