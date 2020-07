Bán nền 'bãi đất trống' thu trăm triệu, 'ngã ngửa' mua chung cư biến thành Condotel

Quảng cáo

Nở rộ phân lô, bán nền trên 'bãi đất trống' ở Bắc Ninh

Mới chỉ là bãi đất trống và đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý nhưng chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (tên thương mại Dũng Liệt Green City) là Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khu đô thị đã liên kết với các công ty môi giới thứ cấp để chào bán, huy động vốn rầm rộ của khách hàng lên đến vài trăm triệu đồng/lô.

Dự án Dũng Liệt Green City đang san gạt nền, chưa có bất kỳ hạ tầng nào được xây dựng.

Tình trạng này diễn ra tương tự tại hàng loạt dự án bất động sản ở Bắc Ninh. Đơn cử như dự án KĐT mới Trang Hạ tại phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn của Công ty Cổ phần đầu tư Đông Sơn; dự án Khu nhà ở thị trấn Lim (huyện Tiên Du) do Công ty Hương Thịnh làm chủ đầu tư; dự án Khu đô thị phía Nam thị trấn Hồ (huyện Thuận Thành) của Công ty CP bất động sản Thuận Thành... Các dự án này đều có một điểm chung là khi mới có kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đã ngay lập tức giao bán đất nền trên các trang mạng và huy động vốn khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Cư dân tá hỏa vì mua căn hộ chung cư bị 'biến' thành Condotel

Hàng trăm người mua căn hộ tại dự án Sơn Thịnh 2 tại số 2A Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) do Công ty Sơn Thịnh làm chủ đầu tư đang căng băng rôn phản đối việc bỏ tiền mua căn hộ chung cư bỗng dưng biến thành Condotel và không làm được sổ như cam kết.

Cư dân chung cư Sơn Thịnh 2 căng băng rôn phản đối chủ đầu tư.

Biệt thự đô thị kiểu mẫu Hà Nội tự chặt cây, lát vỉa hè sai quy hoạch Cũng theo cư dân, chủ đầu tư đem toàn bộ số căn hộ đã bán đem thế chấp ngân hàng với số tiền lớn và hiện đã mất khả năng trả nợ. Với tình trạng này, việc làm giấy chứng nhận sở hữu nhà của người dân là bất khả thi.

Dù khu đô thị mới bán đảo Linh Đàm (thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã được quy hoạch đồng bộ về cây xanh, vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật nhưng gần đây xuất hiện tình trạng các chủ nhà biệt thự đã tự ý bứng cây, chặt cây, lát lại vỉa hè.

Cây phượng vỹ trồng lâu năm trước ngôi biệt thự 34 khu biệt thự 4 bị chủ nhà đốn hạ khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Khách hàng điêu đứng vì loạt dự án BĐS ở Bình Dương giao dịch mập mờ

Điển hình hiện nay tại căn biệt thự 34 (khu biệt thự 4 thuộc bán đảo Linh Đàm) chủ ngôi biệt thự nguy nga này đã tự ý bóc hết đoạn vỉa hè bằng gạch trước nhà để lát đá theo kiểu vỉa hè "đế vương", khiến vỉa hè trong khu đô thị trở lên "xôi đỗ", gây mất mỹ quan đô thị. Thậm chí, chủ ngôi biệt thự số 34 còn ngang nhiên cho người chặt hạ cây phượng vỹ trồng lâu năm trước nhà để thay thế bằng các cây khác khiến người dân khu vực quanh đây vô cùng bức xúc.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có rất nhiều dự án bất động sản đã nhận đủ tiền của khách hàng nhưng sau nhiều năm vẫn chưa giao đất khiến nhiều người lâm cảnh nợ nần như khu chung cư Thạnh Tân (TP Dĩ An) do Công ty Thạnh Tân làm chủ đầu tư; dự án Khu dân cư Minh Ngọc (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) do Công ty cổ phần Minh Ngọc làm chủ đầu tư; dự án KDC Cầu Đò tại TX Bến Cát của Công ty Thuận Lợi …

Chung cư Minh Ngọc chưa bàn giao giấy chứng nhận cho khách hàng sau nhiều năm giao dịch.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh vừa yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương báo cáo kết quả thanh tra toàn diện dự án Royal Park Bắc Ninh tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh do Công ty TNHH Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Bắc Ninh (trực thuộc Tập đoàn APEC) làm chủ đầu tư. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do chủ đầu tư thực hiện giao dịch mua bán khi chưa được phép hoặc bị dừng do cơ quan chức năng xử lý sai phạm.Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh vừa yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương báo cáo kết quả thanh tra toàn diện dự án Royal Park Bắc Ninh tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh do Công ty TNHH Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Bắc Ninh (trực thuộc Tập đoàn APEC) làm chủ đầu tư.

Được đánh giá là một trong những công trình hoành tráng bậc nhất tỉnh Bắc Ninh, thế nhưng dự án Royal Park Bắc Ninh liên tiếp bị cơ quan chức năng xử phạt do "dính" hàng loạt sai phạm.

Cưỡng chế không được, Khánh Hòa tính phạt cho tồn tại ở Ocean View Nha Trang? Trước đó, tháng 3/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định thanh tra toàn diện việc thực hiện dự án Royal Park Bắc Ninh. "Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kết quả xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ để bán của dự án; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường...", quyết định thanh tra nêu rõ.

Nhiều biệt thự vi phạm xây dựng tại dự án Ocean View Nha Trang đã hoàn thiện dù sau nhiều lần yêu cầu cưỡng chế.

Bộ Công an phản đối chuyển đổi căn hộ Condotel thành nhà ở Sau nhiều lần trì hoãn việc cưỡng chế vi phạm tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (gọi tắt dự án Ocean View Nha Trang, đường Trần Phú, TP Nha Trang), cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đến phương án phạt cho tồn tại với lý do cưỡng chế dễ phát sinh điểm nóng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực, nhất là trong giai đoạn diễn ra đại hội Đảng các cấp.

Bộ Công an phản đối việc chuyển đổi Condotel, Officetel, biệt thự du lịch thành nhà ở.

Bộ Công an kiến nghị không hợp thức hóa các loại hình Condotel, Officetel, biệt thự du lịch thành nhà ở do việc quản lý, kinh doanh các loại hình này còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra các dự án tại một số địa phương phát triển "nóng" loại hình BĐS này.

Ninh Phan