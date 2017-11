Bất động sản Đà Nẵng sau APEC: Sáng nhờ vị thế - Phát nhờ vận hội

121 thỏa thuận với giá trị hơn 20 tỷ USD được ký kết trong tuần lễ APEC là cơ hội lớn với các doanh nghiệp Việt Nam. Dòng vốn ngoại đổ vào tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế là cú huých để Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu và rộng với nền kinh tế toàn cầu.

Là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức APEC, Đà Nẵng được lựa chọn là địa phương diễn ra các hoạt động trọng điểm của diễn đàn. Với Đà Nẵng, sự kiện này được ví như con diều đang bay cao gặp luồng gió lớn, là đòn bẩy cho nền kinh tế để thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam chinh phục những đỉnh cao mới về vị thế.

Ngay trước thềm hội nghị, Đà Nẵng đã công bố dòng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ từ 25 dự án chảy vào cơ sở hạ tầng, du lịch, giải trí và công nghệ. Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng đã trao 15 giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn gần 1 tỷ USD. Trong số đó, dự án được kỳ vọng nhiều nhất là dự án tàu điện trị giá 650 triệu USD nối Hội An với Đà Nẵng. Với tuyến tàu điện này, thời gian di chuyển giữa Hội An và Đà Nẵng chỉ mất khoảng 10 phút thay vì gần một tiếng như hiện nay. Cùng với rất nhiều dự án khác, Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ khoác một tấm áo mới, hoàn toàn “thay da đổi thịt” để trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, mang tầm vóc khu vực và một nền kinh tế phát triển vượt bậc.

Đón APEC với một tâm thế sẵn sàng đầy bản lĩnh, thành phố này đã có cơ hội giới thiệu bản thân đầy ấn tượng tới hơn 1.000 doanh nghiệp, các lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia của 21 nền kinh tế, cộng với hàng ngàn đại biểu, cơ quan thông tấn báo chí tham dự hội nghị. Với vị thế hội tụ giá trị vàng nhờ sở hữu cả núi, cả biển và rất nhiều danh thắng nổi tiếng, Đà Nẵng đặc biệt phát triển du lịch, dịch vụ.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng đạt hơn 5.150/109 lượt, tăng 22,7% so với cùng kỳ 2016, đạt 81,7% kế hoạch năm 2017. Chưa kể đến số lượng gia tăng ấn tượng nhờ APEC, lượt khách tới Đà Nẵng được dự báo sẽ tăng đột biến trong thời gian tới nhờ lượng vốn FDI đổ vào tăng trưởng ấn tượng – tăng 269,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cộng với hình ảnh về một thành phố du lịch hấp dẫn xuất hiện ngập tràn mặt báo trong và ngoài nước qua tuần lễ APEC.

Sở hữu một trong những bãi biển đẹp và lãng mạn nhất thế giới, khu vực bãi biển Mỹ Khê đang là tâm điểm được giới đầu tư bất động sản quan tâm

Được coi là ngành mũi nhọn của nền kinh tế, du lịch Đà Nẵng phát triển kéo theo sự chuyển mình ấn tượng của bất động sản. Tại Đà Nẵng, thống kê cho thấy có nhiều nhất tên tuổi của các chủ đầu tư trong và ngoài nước hội tụ về mảnh đất vàng này với nhiều dự án bất động sản ở các phân khúc khác nhau.

Theo Savills, bất động sản du lịch nắm giữ ngôi vương ở thị trường Đà Nẵng. Nguồn cung đạt hơn 9000 phòng khách sạn 3-5 sao với mức giá cho thuê tăng trung bình 11% theo năm. Căn hộ khách sạn – Condotel có tỷ lệ hấp thụ ở mức cao, đạt 70% do các nhà đầu tư nhanh nhạy sớm nhìn ra được cơ hội sinh lời khi đầu tư vào loại hình này tại Đà Nẵng. Condotel đánh trúng tâm lý của khách du lịch tới Đà Nẵng, vừa mong muốn sự thuận tiện về địa điểm vừa mong muốn được tự do tận hưởng kỳ nghỉ như ở nhà. Condotel “vạn người mê” phải vừa gần biển để du khách được nghỉ dưỡng đúng chuẩn, vừa gần trung tâm thành phố để du khách có thể khám phá trọn vẹn điểm đến. Đầu tư vào loại hình này, với số vốn ban đầu ở mức hợp lý hơn so với các biệt thự nghỉ dưỡng, nhà đầu tư chắc chắn thu được lợi nhuận ở mức hấp dẫn, sinh trưởng đều đặn qua các năm.

Trước APEC, Đà Nẵng như một đại công trường với nhiều công trình tăng tốc để kịp phục vụ diễn đàn. Nhìn vào tỷ lệ lấp đầy suốt thời gian hội nghị, nhiều nhà đầu tư đã ngay lập tức đón sóng, đổ xô vào condotel. Tuy nhiên điểm sáng nổi bật của phân khúc này đang được tập trung vào khu đất vàng tuyến đường Võ Nguyên Giáp, dọc bãi biển Mỹ Khê – top 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh được Fobes bình chọn.

Những ngày này, lô đất rộng hơn 2,1ha ngay đối diện Công viên Biển Đông đang thu hút được sự chú ý đặc biệt từ thị trường. Theo giới thạo tin, lô đất đã được một ông lớn trong ngành bất động sản âm thầm thâu tóm với tham vọng xây dựng biểu tượng mới của TP. Đà Nẵng. Với cơ hội đón nhận lượng đầu tư FDI trong thời gian tới, tiềm năng phát triển du lịch, vị trí đắc địa, lại cách biển chỉ vài bước chân, nên mảnh đất này vẫn luôn được giới đầu tư không ngừng “săn lùng” để đón đầu cơ hội sinh lời hấp dẫn có một không hai.

P.V