Bất động sản Nam Phú Quốc hưởng lợi từ xu hướng du lịch hạng sang

Du lịch xa xỉ - Xu hướng phát triển mới của thế giới

Nhắc tới các quốc gia có đà phát triển du lịch thần tốc không thể bỏ qua Thái Lan. Năm 2018, Thái Lan đã thay đổi định hướng phát triển du lịch khi đưa ra chiến dịch “Open to the new shades” nhằm nâng cao hình ảnh, vị thế ngành du lịch Thái Lan, hướng tới đối tượng khách hàng cao cấp có mức chi tiêu cao. Kết quả, trong năm 2018, quốc gia này đã đón 38,27 triệu lượt khách, thu về 65 tỷ đô la. Từ sức hút du lịch, các ông chủ BĐS lớn của Thái Lan cũng nhanh nhạy xây dựng các sản phẩm phục vụ nguồn khách thượng lưu. Gây chú ý là dự án Iconsiam – một tổ hợp căn hộ, thương mại sở hữu những mặt hàng thời trang hàng đầu thế giới ven sông Thái Lan. Với mục tiêu hướng tới du khách giàu có của Trung Quốc, Iconsiam đã bán thành công hơn 90% trong số 525 căn hộ cao cấp ở 2 tòa tháp. Thậm chí những căn hộ trị giá tới 2,8 triệu USD cũng hết nhanh chóng. Hình ảnh thiên đường du lịch giá rẻ Thái Lan trước đây dần được thay thế bằng điểm đến sang trọng với những resort 5 sao và những dịch vụ giải trí, lưu trú cao cấp.

Nhìn sang Maldives, quốc đảo được mệnh danh là hòn đảo xa hoa với những khu du lịch đẳng cấp tạo ra tiêu chuẩn mới về mức độ xa xỉ mà hiếm nơi nào có được. Dùng bữa tại nhà hàng dưới đại dương, thưởng thức những món ăn lấy cảm hứng từ biển cả và chiêm ngưỡng đàn cá nhiệt đới bơi lội tung tăng đầy mê hoặc; hay chiêm ngưỡng các tác phẩm ấn tượng trong phòng trưng bày nghệ thuật bán chìm đầu tiên trên thế giới đều là những trải nghiệm chỉ có thể tìm thấy ở Maldives, định vị nên dấu ấn thượng lưu của du lịch Maldives. Xu hướng du lịch của giới siêu giàu là tìm đến những nơi lưu trú sang trọng với các tiện nghi cao cấp, những trải nghiệm độc đáo. Một báo cáo do hãng tư vấn Boston Consulting Group (BCG) công bố cho thấy trong số 1.800 tỉ USD được chi vào các sản phẩm và dịch vụ xa xỉ trên toàn thế giới năm 2012, gần 1.000 tỉ USD được rót vào “những trải nghiệm xa xỉ”. Tham chiếu với du lịch Việt Nam, điển hình là Nam Phú Quốc, với lợi thế tiềm năng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp sẵn có, cùng tổ hợp giải trí đẳng cấp đang dần hoàn thiện, đảo Ngọc đang quyến rũ ngày một nhiều những thượng khách triệu đô trên thế giới, trở thành điểm đến lý tưởng của những trải nghiệm xa hoa. Nam đảo – Tương lai phát triển của Phú Quốc Để mô tả sự hấp dẫn của Phú Quốc, khó lòng bỏ qua sức hút của Nam đảo với quần thể du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng tỷ đô do tập đoàn Sun Group đầu tư. Mỗi dự án trong quần thể đẳng cấp này được ví như một kiệt tác độc bản không thể tìm thấy ở nơi nào trên thế giới. Mà ở đây, những tỷ phú, ngôi sao hạng A… đều muốn tìm đến để tổ chức các sự kiện quan trọng của đời mình. Điển hình là khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay ở Bãi Kem với lối kiến trúc mang phong cách hoàng tộc quý phái, gợi nhớ tới những buổi tiệc tưng bừng mang phong cách Gatsby của những năm 1920, khiến tỷ phú người Ấn Độ lựa chọn nơi đây thay vì những thiên đường vốn nổi tiếng như Bali, Maldives hay Phuket… tổ chức bữa tiệc cưới xa hoa, trọng đại nhất của cuộc đời kéo dài tới 7 ngày. Hay Premier Village Phu Quoc Resort ở Mũi Ông Đội, khu nghỉ dưỡng độc đáo nhất nhì thế giới có thể chiêm ngưỡng bình minh và hoàng hôn tại cùng một điểm. Những căn biệt thự sang trọng sở hữu bể bơi nhiều tầng bất tận như nối liền với đại dương, để rồi mặt trời khi mọc, khi lặn đều trong tầm mắt chính là chốn nghĩ dưỡng xa hoa giới thượng lưu hằng khao khát. Các căn biệt thự tuyệt đẹp tại khu nghỉ dưỡng Premier Village Phu Quoc Resort đang dần trở thành chốn nghĩ dưỡng xa hoa giới thượng lưu hằng khao khát. Thiên đường nghỉ dưỡng xa xỉ ở Nam đảo còn mang tới cho thượng khách những trải nghiệm giải trí mang dấu ấn kỷ lục như cáp treo dài nhất thế giới và tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hon Thom Nature Park – “biểu tượng mới” của Phú Quốc. Và tới đây, những dãy shophouse thuộc tổ hợp dự án 5 sao Sun Premier Village Kem Beach Resort với phong cách hiện đại cùng “thị trấn du lịch Amalfi” thu nhỏ mang linh hồn Địa Trung Hải chính thức hoạt động sẽ bổ sung mảnh ghép mua sắm thời thượng trong xu hướng du lịch thượng lưu. Một điều rất rõ ràng là sự đa dạng và độc nhất ở những trải nghiệm bất tận trong quần thể nghỉ dưỡng triệu đô ở Nam đảo tạo nên sức lôi cuốn mạnh mẽ, thu hút 2,2 triệu lượt khách tới Phú Quốc trong 6 tháng đầu năm, mang về doanh thu 3.829 tỷ đồng cho đảo Ngọc. Theo nhận định của các chuyên gia, du lịch Phú Quốc phát triển sẽ tạo đòn bẩy cho BĐS du lịch, nghỉ dưỡng tăng trưởng mạnh mẽ. Đặc biệt, với cú hích từ hệ thống cơ sở hạ tầng, nguồn khách du lịch gia tăng mạnh mẽ theo cấp số nhân hàng năm, đặc biệt là dòng khách thượng lưu với mức chi tiêu cao tại Nam đảo hứa hẹn sẽ đưa bất động sản Nam Phú Quốc phát triển nhanh chóng và bền vững không khác Thái Lan hay bất kỳ quốc gia nào trong khu vực.

