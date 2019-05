BĐS Nam Hà Nội nổi sóng nhờ 'Nhân tố bí ẩn'

Mua nhà vì… cơ hội trúng “xế sang”

Nghe thì có vẻ “không hợp lý” lắm nhưng đó lại là thực tế đối với nhiều khách hàng tại dự án Imperia Sky Garden (423 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội). Theo quan sát của phóng viên tại văn phòng bán hàng, không ít người mua nhà tới tìm hiểu và quyết định đặt mua căn hộ tại nơi được mệnh danh “Vườn chân mây” với lí do … “mua nhà đẹp gần phố cổ lại có cơ hội trúng xế sang’. Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Hà (Hoàng Mai, Hà Nội) là một ví dụ. Vợ chồng anh đặt mua căn hộ Imperia Sky Garden ngay trong lần đầu thăm quan nhà mẫu bởi sự tiện nghi và việc bố trí căn hộ 3 phòng ngủ ở đây rất hợp lý. Đặc biệt, dự án nằm trong nội đô với giao thông thuận lợi cùng nhiều tiện ích nổi bật và thời gian bàn giao nhà sắp đến. Thế nhưng, anh cũng “thú thực” là lúc quyết định mua căn hộ vợ chồng anh chưa thu xếp đủ tài chính nhưng vì muốn “chớp” lấy cơ hội được “bốc thăm trúng mercedes sang trọng” mà chủ đầu tư sẽ tổ chức vào ngày 12/5 tới nên anh đã không do dự đặt cọc để được tham gia chương trình.

“Thực tình tôi chưa sẵn sàng mua nhà ngay nhưng vì muốn thử sự may mắn của mình nên tôi đã quyết định xuống tiền đặt mua nhà, biết đâu tôi lại vừa có nhà, vừa có xe sang cùng một lúc. Tôi vốn là người hay gặp may mắn trong các cuộc bốc thăm trúng thưởng”, anh Hà vừa cười vừa chia sẻ.

Khách mua nhà tại Imperia Sky Garden sẽ có cơ hội trúng thưởng xe Mercedes sang trọng

Đồng suy nghĩ như anh Hà, chị Bùi Minh Huệ (trú tại quận Hai Bà Trưng) cũng thật thà cho biết, vợ chồng chị lúc đầu có ý định mua một căn hộ có giá “bình dân”. Thế nhưng, sau khi thăm quan dự án, đồng thời lại biết được thông tin đơn vị phát triển dự án đang tung ra khá nhiều chương trình hấp dẫn nên gia đình đã quyết định “cố vay thêm một ít” và chuyển sang mua căn hộ tại Imperia Sky Garden

Tổng giám đốc MIK Home - Ông Chu Thanh Hiếu chia sẻ, bên canh những yếu tố nội tại như vị trí gần phố cổ và tiện ích đẳng cấp của dự án đã chinh phục được khách hàng thì chính chương trình tri ân mà chúng tôi đang triển khai cho dự án Imperia Sky Garden đã thực sự được khách hàng đón nhận. Trong đó có chương trình bốc thăm trúng thưởng xe Mercedes sắp diễn ra vào ngày 12/5 tới đây.

Được biết, trong vòng 1-2 tháng qua, không riêng gì MIK Home tung ra các chính sách khủng nhằm hỗ trợ khách hàng, một số chủ đầu khác cũng đồng loạt áp dụng các chương trình khuyến mại, tặng quà, thậm chí chiết khấu trực tiếp cho khách hàng với giá trị khá lớn. Doanh số bán hàng liên tục được cải thiện cũng đã phần nào nói lên được hiệu quả của những chiến dịch bán hàng hướng đến người mua như trên.

Vì sao lại liên tiếp có khuyến mại khủng?

Một câu hỏi được giới trong nghề đặt ra là tại sao các chủ đầu tư lại liên tiếp tung ra các chương trình có giá trị cao như trên cho khách mua nhà? Đặc biệt, khi mà thị trường được đánh giá có tính thanh khoản vẫn khá tốt như hiện nay.

Chẳng hạn như dự án Imperia Sky Garden, tại lễ mở bán vào ngày 12/5 tới đây tại Khách sạn Meliá, Hà Nội, ngoài chương trình bốc thăm xe Mercedes sang trọng, chủ đầu tư còn đưa ra hàng loạt quà tặng khác có giá trị như: 1 chuyến du lịch đến Vườn hồng trên cao ở Rockefeller Center, New York, Mỹ dành cho 2 người trị giá 80.000.000 đồng; 1 Giải nhì là chuyến du lịch đến Khu vườn Luxembua & Cung điện Versailes, Pháp dành cho 2 người trị giá 70.000.000 đồng; 5 Giải ba mỗi giải là chuyến du lịch đến Khu vườn Garden by the bay, Singapore dành cho 2 người trị giá 20.000.000 đồng…

Thậm chí trong lần mở bán trước đó, đơn vị này cũng đã “chịu chơi” khi đưa ra chương trình bốc thăm trúng thưởng 1 căn hộ ngay tại dự án. Kết quả là anh Trần Quang Dũng (phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã may mắn trúng thưởng 01 căn hộ tại Sky B tầng 12A giá trị hơn 2,2 tỉ đồng.