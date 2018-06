Best Western Premier Sonasea Phu Quoc – Sự lựa chọn của những ngôi sao

Những mảnh ghép rực rỡ kiến tạo thiên đường

Best Western Premier Sonasea Phu Quoc, nằm trên ‘con đường tỷ đô’ của Bãi Trường – nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam, cách biển chỉ 200m, với thiết kế độc đáo giúp hơn 70% căn hộ tại dự án có view trực diện biển.

Với ý tưởng kết hợp hoàn hảo giữa bức tranh làng chài thơ mộng cùng những viên ngọc trai tinh tế - nét đẹp tinh túy của Đảo Ngọc qua bàn tay ma thuật của các kiến trúc sư hàng đầu nước Nhật (Kume Asia) đã kiến tạo nên một không gian khoáng đạt nhưng vô cùng tiện nghi, đầy đủ, thể hiện sự đơn giản mà tinh tế, sự gần gũi nhưng đẳng cấp đem đến phong cách nghỉ dưỡng hiện đại, tối giản và sáng tạo rất Mỹ, tương xứng với chuẩn 5* quốc tế.

Đặc biệt Sky Bar sang trọng lớn nhất Phú Quốc sẽ đem đến những trải nghiệm tuyệt vời mang tới cho bạn cảm giác như đứng giữa nơi tiếp giáp giữa trời và đất để ngắm vẻ đẹp của hoàng hôn rực rỡ, của biển cả mênh mông hay những dãy núi hùng vĩ tạo nên đất trời Đảo Ngọc để cảm nhận sự an yên trong tâm hồn.

Với lịch diễn dày đặc thì việc tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng là một điều khá “xa xỉ” với các ngôi sao như nghệ sĩ Hoài Linh hay diễn viên điện ảnh Việt Trinh, thế nên còn gì tuyệt vời hơn khi họ có một khoảng thời gian riêng tư bên gia đình để cùng nhau trải nghiệm những nét độc đáo ngay tại chính “ngôi nhà” của mình.

Không chỉ vị trí, vẻ đẹp, sự sang trọng, tinh tế mà hơn thế nữa chính thương hiệu cũng góp phần rất lớn làm nên đẳng cấp cũng như bảo đảm cho tiềm năng phát triển của dự án trong tương lai. Best Western Premier Sonasea Phu Quoc được quản lý bởi Best Western – Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu của Mỹ và Top 10 thế giới.

Và để gắn được thương hiệu sang trọng toàn cầu như Best Western Premier, dự án phải thoả mãn rất nhiều tiêu chuẩn khắt khe mà thương hiệu đó áp dụng chung trên toàn thế giới.

"Best Western đã tham gia vào dự án của Tập đoàn CEO ngay từ khâu thiết kế và xây dựng và đây là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo dự án thoả mãn tất cả những tiêu chuẩn của thương hiệu Best Western Premier", bà Carolina Fagnani, Giám đốc Kinh doanh khu vực châu Á của Best Western cho biết thêm.

Chính những ưu thế nổi bật của Best Western Premier Sonasea Phu Quoc đã tạo nên sức hút mãnh liệt đối với nhà đầu tư và khiến nhiều ngôi sao “mê đắm” để lựa chọn nơi đây làm nơi “dừng chân” của mình mỗi khi đến Phú Quốc.