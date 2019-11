Bí ẩn đám cưới giới siêu giàu Ấn Độ tại Sheraton Grand Đà Nẵng Resort

Là đám cưới lớn nhất về quy mô, số lượng khách từ trước tới nay tại Đà Nẵng với sự tham dự của gần 700 khách mời là tầng lớp quý tộc Ấn Độ lưu trú tại Sheraton Grand Đà Nẵng và 180 người phục vụ (trong đó đội ngũ sự kiện, ẩm thực), 45 nghệ sĩ đến từ Ấn Độ cùng với đội ngũ gần 300 cán bộ nhân viên khách sạn phục vụ xuyên suốt cho những ngày sự kiện. Vì cả hai bên gia đình đều là những người Ấn Độ nên việc chuẩn bị cần phải hết sức linh hoạt và tận tâm, chính vì vậy việc Sheraton Grand Đà Nẵng tổ chức thành công sự kiện này được coi là dấu mốc để Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung có thể chiều lòng những vị khách khó tính bậc nhất trên Thế giới.

Đám cưới của gia đình tỷ phú này có tổng cộng hơn 10 lễ lớn nhỏ diễn ra trong 3 ngày. Cả ba buổi tiệc chính đều gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ khâu lên ý tưởng, sự độc đáo trong phong cách trang trí, thể hiện sự tinh tế trong từng chi tiết, đặc biệt là sự kết hợp với các yếu tố đậm chất Việt nhấn nhá xuyên suốt tiệc cưới.

Đêm đầu tiên là tiệc cưới Sangeet: Royal Rhapsody, theo phong cách hoàng gia được lấy cảm hứng bởi “Thời kỳ tươi đẹp” Belle Époque quý phái với những bộ trang phục quý phái và sang trọng tại đại sảnh tiệc lớn nhất Việt Nam thuộc khuôn viên khách sạn, có tổng diện tích sàn 1267 m2, chiều cao trần là 12,75 m.

Vào ngày thứ 3, một buổi tiệc chiều đã được tổ chức bên bờ biển xanh biếc với bãi cát dài và tuyệt đẹp của Sheraton Grand Đà Nẵng. Sau đó khách mời tham gia tiệc tối xa hoa với lấy ý tưởng từ đêm trao giải Oscar tại Sheraton Grand Ballroom, như một kết thúc đem lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khách mời.

Theo Ông Satis Ramnani, việc lựa chọn Sheraton Grand Đà Nẵng Resort là nơi tổ chức đám cưới như là một “phép màu” đối với đơn vị tổ chức khi nơi đây tốt hơn hết tất cả những khu nghỉ dưỡng cao cấp được khảo sát tại Thành phố.

“Chúng tôi đến Sheraton Grand Đà Nẵng lần đầu tiên vào buổi tối muộn, tôi thực sự đã bị choáng ngợp bởi những ánh đèn lung linh. Đặc biệt hơn nữa khi quay trở lại vào sáng ngày hôm sau, được làm việc trực tiếp với đội ngũ quản lý, đội ngũ ẩm thực tôi đã rất ấn tượng với sự thân thiện và kỹ năng của tập thể nhân viên khách sạn. Sau thành công của sự kiện, tôi chắc chắn sẽ tổ chức nhiều đám cưới xa hoa khác nữa tại khu nghỉ dưỡng tuyệt vời này” Ông Satis Ramnani chia sẻ thêm.

Việc đám cưới lần này được tổ chức tại Sheraton Grand Đà Nẵng một lần nữa khẳng định vị thế và chất lượng của khu nghỉ dưỡng vốn đã giữ rất nhiều kỷ lục. Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp này được xây dựng trong khoảng thời gian kỷ lục bởi chủ đầu tư Tập đoàn BRG, ngay sau khi đi vào hoạt động, Sheraton Grand Đà Nẵng Resort đã liên tục đăng cai những sự kiện ngoại giao lớn của đất nước đó là Quốc Yến tại Hội nghị thượng đỉnh cấp cao APEC đón tiếp 21 nguyên thủ của những cường quốc trên Thế giới và tổ chức Hội nghị Gôn Châu Á Thái Bình Dương 2017. Với đẳng cấp của mình, Sheraton Grand Đà Nẵng Resort là khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á đạt chuẩn thương hiệu Sheraton Grand.

Với việc tiếp tục được lựa chọn là nơi tổ chức những sự kiện đám cưới xa hoa quốc tế, Sheraton Grand Đà Nẵng Resort một lần nữa ghi dấu trên bản đồ điểm đến của du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam. Ông Frank Bochmann, Tổng Quản Lý của Khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự là nơi được chọn làm địa điểm tổ chức siêu đám cưới của gia đình Tỉ phú Ấn Độ. Với sự nỗ lực và dày công chuẩn bị của toàn bộ đội ngũ nhân viên khách sạn trong hơn 6 tháng vừa qua, chúng tôi hy vọng sẽ đưa trải nghiệm về đám cưới, sự kiện tại khu vực lên một tầm cao mới. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn được mang đến nhiều cảm hứng và khoảnh khắc thiêng liêng cho các vị khách quý khi trải nghiệm dịch vụ tại đây, đặc biệt là những cặp đôi uyên ương.”