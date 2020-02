Biệt thự đảo thượng lưu: Sức hấp dẫn từ không gian sống xanh chuẩn mực

Biệt thự đảo Ecopark Grand – The Island kiêu hãnh vươn mình ra mặt nước

Bên trong từng căn biệt thự là những thiết kế riêng biệt với 7 lối kiến trúc khác nhau: Orchid, Marine, Ice,Tiffany, Scarlet, Coral và Crystal được “thai nghén” bởi 5 công ty thiết kế hàng đầu thế giới. Kiến trúc của biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island là sự hội tụ tinh hoa của kiến trúc Á Đông, kết hợp với những thiết kế nội thất tinh tế, sang trọng hiện đại phương Tây.

Bếp mở, lối để ô tô rộng rãi hay phòng ngủ, phòng khách tiện nghi qua bàn tay tài hoa của các kiến trúc sư đều được sắp đặt hợp lý để mang tới một không gian sống thoáng đãng, tiện nghi nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên cho chủ nhân biệt thự. Phần lớn không gian trong nhà đều hướng ra mặt hồ rộng lớn để bất cứ lúc nào thức dậy hay cần nghỉ ngơi, thư giãn, gia chủ đều cảm thấy thư thái, tận hưởng được những sắc màu xanh mát nhất của thiên nhiên cây cỏ.

Giữa những ồn ào, tấp nập của cuộc sống thị thành, Ecopark Grand - The Island chính là một điểm đến lý tưởng cho lối sống xanh lành mạnh, duy trì những giá trị bền vững và trường tồn. Là tuyệt tác của nghệ thuật kiến trúc và thiên nhiên, biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island trở thành cực phẩm xứng tầm trong bộ sưu tập độc bản giới thượng lưu.

Tận hưởng phong cách sống thượng lưu hoàn hảo

Ecopark Grand - The Island được xây dựng và thiết kế đặc biệt như vậy để dành cho những chủ nhân tinh hoa, cho giới thượng lưu đang tìm kiếm đẳng cấp sống khác biệt cho mình.

Thiết kế sang trọng, gần gũi với thiên nhiên

Về chất lượng sống, Ecopark Grand - The Island đảm bảo cho mọi cư dân trong biệt đảo một không gian sống hiện đại, đẳng cấp với những tiện ích hạng sang ngay bên thềm nhà. Gần 3000m2 đất cảnh quan được phát triển thành các hệ thống đường dạo bộ và khu vui chơi, sân tập thể thao đa dạng cùng các hệ sinh thái tiện ích đồng bộ chuẩn quốc tế của khu đô thị như Công viên Hồ Thiên Nga, Học viện Golf EPGA, Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV, Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam,...

Về giá trị sống, các chủ nhân biệt thự không thể bỏ lỡ tổ hợp Clubhouse tiêu chuẩn 6 sao hơn 7.000m2 được đầu tư xây dựng dành cho bến du thuyền, lầu vọng thủy, sauna, spa, phòng thử rượu, business lounge... Các dịch vụ đưa đón bằng xe Maybach hạng sang, không gian tổ chức sự kiện hoành tráng, nơi ở rộng rãi với các thiết kế sang trọng, đẳng cấp sẽ biến mỗi ngày là kỳ nghỉ dài bất tận, mỗi khoảnh khắc là giây phút vẹn trọn bên gia đình, bạn bè và người thân.

Hướng theo quy mô thượng lưu của Đảo Cọ nổi tiếng Palm Island của xứ Dubai hoa lệ, Ecopark Grand - The Island còn gây ấn tượng với đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo bài bản, có tổ chức và văn hóa tốt. Mỗi một căn biệt thự sẽ có riêng một concierge túc trực 24/7, sẵn sàng làm hài lòng từng mong muốn nhỏ nhất của gia chủ. Đội ngũ nhân viên an ninh cẩn thận và trách nhiệm kết hợp với hệ thống mở cửa bảo mật Intercom là những đặc quyền giúp gia chủ và người thân thoải mái vui chơi trong không gian mở mà vẫn an toàn tuyệt đối.

Queen Land – Đại sứ lan tỏa chất sống xanh Ecopark

Với sự mệnh là Đại sứ lan tỏa chất sống xanh Ecopark đến cộng đồng, Queen Land - Đại lý phân phối chính thức các dự án Bất động sản của tập đoàn Ecopark, sẽ là người đồng hành đáng tin cậy để mang những giá trị sống xanh khác biệt của Ecopark đến gần hơn với khách. Queen Land tin rằng những giá trị tốt nhất mang đến cho khách hàng tại Ecopark chính là cầu nối vững chắc nhất giúp chúng ta định hình những chuẩn mực sống mới và phát triển cùng nhau.

