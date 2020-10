Bình Dương: Muốn phát triển cần tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông

Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, mỗi năm, Bình Dương cần thêm hàng chục ngàn lao động để đảm bảo phát triển các ngành công nghiệp, tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, việc Bình Dương nhiều năm liên tiếp nằm trong top các tỉnh thu hút FDI nhiều nhất cả nước đã kéo theo lượng lớn các chuyên gia đến từ nước ngoài về đây sinh sống và làm việc. Do đó, tiềm năng phát triển dự án nhà ở tại tỉnh là cực kỳ lớn.

Tổng số dự án được phê duyệt trên toàn tỉnh Bình Dương năm 2020 là 114 dự án. Đây là các dự án nằm trong danh sách đạt chuẩn và được phê duyệt bản đồ quy hoạch 1/500. Trong đó, thành phố Thủ Dầu Một có 15 dự án; thành phố Thuận An có 36; thành phố Dĩ An có 23; TX Tân Uyên có 23; TX Thị Xã Bến Cát có 11; huyện Bàu Bàng có 6.

Ông Ngân cho rằng, việc phát triển nhà ở, đô thị luôn được Tỉnh ủy, HĐND quan tâm chỉ đạo giải quyết. Ngoài thu hút nhiều dự án bất động sản, hiện tỉnh cũng quan tâm nhà ở xã hội, bởi tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa cao, người lao động đến từ nhiều nơi.

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM Lê Hoàng Châu cho biết, tỉnh Bình Dương có địa thế rất đặc biệt, rất thuận lợi để phát triển kinh tế, bất động sản và là nơi kết nối với các tỉnh thành khác.

Tuy nhiên, ông Châu cho rằng thời gian tới, tỉnh Bình Dương cần tạo điều kiện hơn nữa để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp không chỉ trong tỉnh mà cả ngoài tỉnh đến đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, đối với tỉnh Bình Dương có nhiều lợi thế như có tầm nhìn quy hoạch tốt, trong đó phát triển nhà ở gắn liền với phát triển nhà ở xã hội.

"“Điểm nghẽn” của tỉnh Bình Dương là tính kết nối với các tỉnh lân cận, tắc nghẽn ở các cửa ngõ ra vào các tỉnh trong khu vực dù cơ sở hạ tầng giao thông nội bộ trong tỉnh rất tốt"- ông Lê Hoàng Châu nói và lấy ví dụ, một số đường giao thông chưa kết nối tốt với tỉnh Đồng Nai và TPHCM. Cụ thể trên tuyến đường quốc lộ 13 đi vào TPHCM thường xuyên kẹt xe, đường còn hẹp. Ngoài ra cả trong vận tải hàng hoá từ TPHCM đi Bình Dương cũng không được thuận lợi khi giao thông tắc nghẽn ở các cảng, nhà ga lớn đến TPHCM như ở ga Sóng Thần.

Tại hội nghị lần này, ông Lê Hoàng Châu cho biết, trước đó đã có gửi văn bản đến tỉnh Bình Dương xem xét giải quyết nhanh cho doanh nghiệp bất động sản, ngay sau đó doanh nghiệp phản hồi đã được lãnh đạo tỉnh Bình Dương giải quyết rất nhanh và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào các dự án trên địa bàn tỉnh. “Chúng tôi đánh giá rất cao khi lãnh đạo tỉnh quan tâm, tạo điều kiện rất tốt cho các nhà đầu tư cả trong và ngoài tỉnh đến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới hi vọng tỉnh Bình Dương phát triển mạnh và “so kè” với TPHCM trong cơ cấu phát triển kinh tế” - ông Lê Hoàng Châu nói.

Tại hội nghị lần này, ông Lê Hoàng Châu cho biết, trước đó đã có gửi văn bản đến tỉnh Bình Dương xem xét giải quyết nhanh cho doanh nghiệp bất động sản, ngay sau đó doanh nghiệp phản hồi đã được lãnh đạo tỉnh Bình Dương giải quyết rất nhanh và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào các dự án trên địa bàn tỉnh. “Chúng tôi đánh giá rất cao khi lãnh đạo tỉnh quan tâm, tạo điều kiện rất tốt cho các nhà đầu tư cả trong và ngoài tỉnh đến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới hi vọng tỉnh Bình Dương phát triển mạnh và “so kè” với TPHCM trong cơ cấu phát triển kinh tế” - ông Lê Hoàng Châu nói.

Dưới gốc độ nhà đầu tư, bà Trần Thi Cẩm Tú, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Eximrs đưa ra dự đoán, thị trường bất động sản ở tỉnh Bình Dương vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm tới, bởi nguồn cung bất động sản TPHCM hiện nay đã khan hiếm, xu hướng người dân TPHCM giãn ra ngoại thành, ra các đô thi vệ tinh là rất lớn. Do đó, thị trường bất động sản tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục phát triển, nhất là TP.Dĩ An và TP.Thuận An của tỉnh Bình Dương sẽ được hưởng lợi.

Bà Tú tin tưởng, tỉnh Bình Dương có lợi thế cận kề TPHCM, có hạ tầng phát triển mạnh, đồng bộ; là tỉnh nộp ngân sách cao tốp đầu cả nước, thu hút vốn FDI thứ 3 cả nước và có nhiều khu công nghiệp, nhiều công nhân lao động.