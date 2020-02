Bơ vơ chờ pháp lý, cả vạn căn Condotel vẫn được cấp phép ồ ạt

Quảng cáo

Cấp phép cả vạn căn Condotel

Bộ Xây dựng vừa công bố báo cáo thị trường bất động sản năm 2019. Bộ Xây dựng cho biết, qua tổng hợp từ 37/63 UBND có báo cáo, trong năm 2019 đối với dự án phát triển nhà ở có 335 dự án với 175.801 căn hộ được cấp phép; 561 dự án với 273.951 căn hộ đang triển khai xây dựng; 186 dự án với 66.155 căn hộ hoàn thành.

Đối với dự án du lịch nghỉ dưỡng có 33 dự án với 10.332 căn hộ du lịch và 2.452 biệt thự du lịch được cấp phép; 107 dự án với 20.234 căn hộ du lịch và 6.419 biệt thự du lịch đang triển khai xây dựng.

Trong khi bơ vơ chờ pháp lý cả vạn căn hộ Condotel vẫn ồ ạt được cấp phép xây dựng.

Về số lượng các dự án phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cho biết, theo tổng hợp từ 30/63 UBND có báo cáo, trong năm 2019 có 25 dự án với 13.752 căn hộ được cấp phép; 58 dự án với 30.517 căn hộ đang triển khai xây dựng; 22 dự án với 7.361 căn hộ hoàn thành.

Về lượng giao dịch bất động sản trong năm 2019, Bộ Xây dựng cho hay có 82.604 giao dịch bất động sản thành công. Trong đó, số lượng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch) giao dịch thành công là 6.697 giao dịch.

Về nguồn cung nhà ở, bao gồm số lượng chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, theo tổng hợp từ 36/63 UBND có báo cáo, trong năm 2019 có 203 dự án với 85.612 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai được Sở Xây dựng có văn bản thông báo đủ điều kiện.

Trong đó, tại Hà Nội có 61 dự án mới đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với 31.184 căn hộ chung cư và 1.963 căn nhà ở thấp tầng. Tại Tp. Hồ Chí Minh có 47 dự án mới đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với 23.485 căn hộ chung cư, 883 căn nhà thấp tầng và 436 căn biệt thự.

Không căn biệt thự du lịch nào đưa vào sử dụng

Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng, trong năm 2019 có 47.071 căn nhà ở; 2.021 căn hộ du lịch (Condotel); 100 căn biệt thự du lịch: 702 căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú (Officetel) được Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định.

Số lượng bất động sản được Cục Giám định nhà nước và chất lượng công trình xây dựng chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2019 với số lượng căn hộ cụ thể như sau: 83.499 căn nhà ở; 5.158 căn Condotel; 0 căn biệt thự du lịch; 4.308 căn Officetel.

Theo Bộ Xây dựng, trong năm 2019 không có căn biệt thự du lịch nào được cơ quan chức năng nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Về giá bán, theo Bộ Xây dựng trong năm 2019, giá bất động sản tại Tp.Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh có biến động, tuy nhiên mức độ biến động không lớn.

Cụ thể, tại Tp.Hà Nội giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,54% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó đối với phân khúc căn hộ cao cấp giá giảm khoảng 0,44% so với cùng kỳ năm 2018, căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 0,94% so với cùng kỳ năm 2018, căn hộ bình dân giá tăng khoảng 1,94% so với cùng kỳ năm 2018. Đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 3,01% so với cùng kỳ năm 2018.



Trong khi đó tại Tp.Hồ Chí Minh giá căn hộ chung cư tăng khoảng 3,52% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó đối với phân khúc căn hộ cao cấp giá giảm khoảng 3,00% so với cùng kỳ năm 2018, căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 3,66% so với cùng kỳ năm 2018, căn hộ bình dân giá tăng khoảng 3,75% so với cùng kỳ năm 2018). Đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 8,99% so với cùng kỳ năm 2018.

