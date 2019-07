Buộc cưỡng chế dự án “ma” của địa ốc Alibaba do chây ỳ tháo dỡ

Quảng cáo

UBND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có quyết định số 718 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Văn Sự tại xã Châu Pha.

Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu "chốt" thời gian cưỡng chế dự án “ma” của Công ty CP Địa ốc Alibaba tại thị xã Phú Mỹ vào sáng mai 22/7.

Theo đó, sẽ tổ chức việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định số 35 của thị xã Phú Mỹ. Thời gian thực hiện vào lúc 7h30 phút ngày 22/7 cho đến khi thực hiện xong việc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Địa điểm khu đất thuộc các thửa đất số 10, 11, 12, 15, 17, 22, 23, 31, 32, 33, 43, 166, 173, 175, tờ bản đồ số 19 và thửa đất số 294 thuộc tờ bản đồ số 10 tọa lạc tại thôn Tân Tiến, xã Châu Pha với tổng diện tích 24.500m2. Chính quyền địa phương sẽ tháo dỡ toàn bộ công trình cơ sở hạ tầng vi phạm tại khu đất nêu trên.

Theo ghi nhận, trước khu đất này có tấm biển ghi "Khu dân cư Alibaba Tân Thành" được Công ty CP địa ốc Alibaba phân phối sản phẩm đất nền với đối tác dưới tên dự án "Alibaba Tân Thành Center City 1".



Trước đó, như Tiền Phong thông tin, UBND xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ đã đến trực tiếp điểm giao dịch của Công ty CP Địa ốc Alibaba tại ấp Tân Tiến, xã Châu Pha để niêm yết công khai quyết định số 35 về việc cưỡng chế, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục đối với công trình dự án “ma” Alibaba Tân Thành Center City 1 do doanh nghiệp này phân phối sản phẩm đất nền.

Tảng đá ghi "Khu dân cư Alibaba Tân Thành" nằm án ngữ trước khu đất nông nghiệp do ông Sự đứng tên được địa ốc Alibaba phân lô, bán nền dưới tên dự án Alibaba Tân Thành Center City 1.

Khu đất này do ông Nguyễn Ngọc Sự đứng tên sở hữu, tất cả đều là đất nông nghiệp nhưng ông Sự đã tự ý chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan chức năng địa phương cho phép.

Điều đáng nói, ông Sự còn ủy quyền cho Công ty Alibaba tự ý san lấp đất làm đường, phân lô, bán nền dưới tên gọi dự án Alibaba Tân Thành Center City 1, mà trước đó báo chí đã từng cảnh báo là dự án “ma”. UBND thị xã Phú Mỹ cũng đ ã nhiều lần ra quyết định sử phạt vì sử dụng đất sai mục đích nhưng chủ đất không chấp hành.

Ở một diễn biến khác, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 12 diễn ra hôm 16/7, trước kiến nghị của các đại biểu về việc điều tra các "dự án" của công ty CP Địa ốc Alibaba và phát ngôn của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba trong thời gian qua, Đại tá Bùi Văn Thảo - Giám đốc công an tỉnh cho biết công an tỉnh đang yêu cầu các địa phương cũng như các phòng nghiệp vụ thu thập toàn bộ tài liệu liên quan đến những dự án của Alibaba. Riêng phát ngôn của ông Luyện, hiện công an tỉnh đang phối hợp với VKSND tỉnh xem xét mức độ, hành vi để xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự.

Theo nguồn tin của PV, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới đây, triệu tập ông Nguyễn Thái Lĩnh, em trai ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba để làm rõ dấu hiệu sai phạm liên quan đến nhiều dự án đất đai. Không chỉ triệu tập ông Lĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng vừa yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cung cấp toàn bộ thông tin tài liệu liên quan đến hàng chục dự án “ma” của Công ty Alibaba trên địa bản tỉnh để phục vụ công tác điều tra, xử lý các dấu hiệu sai phạm. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, quá trình xác minh được biết, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Công ty Alibaba rao bán đất nền của 29 dự án.

Bộ Công an triệu tập em trai Chủ tịch địa ốc Alibaba Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa triệu tập ông Nguyễn Thái Lĩnh, em trai ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba để làm rõ dấu hiệu sai phạm liên quan đến nhiều dự án đất đai.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ 29 dự án 'ma' của Alibaba Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cung cấp toàn bộ thông tin tài liệu liên quan đến hàng chục dự án “ma” của Công ty CP địa ốc Alibaba trên địa bản tỉnh để phục vụ công tác điều tra, xử lý các dấu hiệu sai phạm.

Cưỡng chế thêm dự án 'ma' do địa ốc Alibaba phân phối Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục đối với một dự án “ma” trên địa bàn thôn Tân Tiến (xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) do Công ty CP Địa ốc Alibaba phân phối sản phẩm đất nền.

Lâm Vỹ