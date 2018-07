Cận cảnh 'đại' công trình Resort lấn chiếm sông Hậu

Theo quy định chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 10m (đối với đường số 17) và 3m (đối với đường B1), lùi vào so với bờ kè dọc sông Hậu tối thiểu là 10m. Tuy nhiên, hiện công trình đã xây dựng công trình sàn nhà kiên cố, đóng cọc bê tông cốt thép, lát gạch... lấn hẳn ra ngoài sông Hậu nhiều mét so với bờ kè đã được thiết kế. Tiếp đó, một khối nhà kiểu ngũ giác được chủ dự án cho xây dựng án ngự- lấn ra giữa con rạch.