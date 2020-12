‘Căn hộ 4.0’ – Xu hướng mới trên thị trường bất động sản

Xu hướng “căn hộ 4.0” bùng nổ tại các Đại đô thị

Theo JLL Việt Nam, xu hướng lựa chọn căn hộ thông minh đang phát triển mạnh ở châu Á, gần đây đã thâm nhập vào Việt Nam là do tốc độ đô thị hóa nhanh và sự bùng nổ của các siêu đô thị. Hiện đang sinh sống tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, anh Việt (trưởng phòng xuất nhập khẩu, 30 tuổi) cho biết: “Là người đam mê công nghệ, tôi rất thích mô hình Smart Home để quản lý các thiết bị điện tử, vừa giúp tối ưu hóa năng lượng, vừa đảm bảo an ninh và mang tới sự tiện lợi cho cả gia đình”.

Vợ anh Việt – chị Hà (nhân viên marketing, 28 tuổi) cũng chia sẻ thêm về cuộc sống mà chị vẫn luôn mơ ước: “Khi nghe chồng mình kể về căn hộ thông minh mà chỉ cần 1 nút chạm là đã có thể tự điều khiển mọi hoạt động trong nhà, mình háo hức vô cùng. Không chỉ hỗ trợ giúp việc quán xuyến gia đình dễ thở hơn rất nhiều, mà quan trọng nhất là mình có thêm thời gian dành cho chồng con và bản thân”.

Sự trưởng thành của thế hệ millennials (những người sinh thập niên 80, 90) và sự hiểu biết về công nghệ thuộc nhóm tuổi này sẽ thúc đẩy nhu cầu nhà ở thông minh (Ảnh: Vinhomes Smart City)

Có lẽ vì vậy, tuần vừa qua, thông tin về tòa căn hộ The Grand Sapphire 3 (GS3) mở bán đã thu hút rất nhiều gia đình hiện đại, trong đó có vợ chồng anh Việt – chị Hà. Nằm trong đô thị lõi phía Tây Thủ đô sôi động Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội), GS3 là tòa căn hộ cao cấp đầu tiên được đồng bộ 100% căn hộ thông minh, giải pháp độc quyền đến từ Vinsmart đảm bảo ba yếu tố cốt lõi mà người dùng trăn trở tìm kiếm: an ninh an toàn, tiết kiệm và tiện nghi.

Giải pháp căn hộ thông minh Vinsmart của GS3 sở hữu lợi thế cạnh tranh vượt trội với hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, đảm bảo tuyệt đối an ninh thông tin cho khách hàng

Trải nghiệm sống tiện nghi, an toàn và tiết kiệm

Giải pháp Smart Home của GS3 có hệ thống máy chủ được đặt ngay tại Việt Nam với cam kết bảo mật dữ liệu từ Vingroup mang tới sự an ninh thông thông tin cho người dùng. Cùng với đó, thiết bị Camera và cảm biến chuyển động sẽ gửi cảnh báo xâm nhập bất thường về ứng dụng trên điện thoại, xóa bỏ mọi lo âu về trạng thái an ninh an toàn của ngôi nhà mỗi khi gia chủ vắng nhà.

Với 3 hình thức giao tiếp như thao tác trực tiếp với hệ thống công tắc, sử dụng trên ứng dụng điện thoại hoặc ra lệnh bằng giọng nói, hệ thống Smart Home sẽ giúp chủ nhân vận hành cả căn nhà vô cùng dễ dàng, bất kể khoảng cách địa lý. Dựa trên thói quen và sở thích của chủ căn hộ, các chức năng sẽ được thiết lập để linh hoạt phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau như chọn thời điểm bật/tắt các thiết bị điện, khởi động bình nước nóng trước khi về nhà…

Không chỉ đem tới sự tiện nghi tuyệt đối để gia chủ được thực sự tận hưởng cuộc sống thông minh; khi mọi hoạt động trong nhà được tự động hoá theo các ngữ cảnh lập trình trước, người dùng có thể tiết kiệm đáng kể nguồn điện năng tiêu thụ cũng như thời gian so với việc phải quản thiết bị bằng tay như trước kia.

Tòa GS3 được trang bị đồng bộ 100% Smart Home, giúp chủ nhân kiểm soát và vận hành căn hộ 24/7 một cách tiện nghi, tiết kiệm và an toàn

Thuộc Đại đô thị lớn nhất phía Tây của Tập đoàn Vingroup, GS3 còn được thụ hưởng 4 trụ cột cốt lõi của mô hình Đại đô thị thông minh: an ninh – an toàn thông minh, vận hành thông minh, căn hộ thông minh và cộng đồng thông minh. Tại đây, công nghệ được áp dụng từ bên trong tới ngoài khuôn viên đô thị: nhận diện gương mặt nhằm kiểm soát ra vào, phân tầng thang máy, bảng radar thông báo tốc độ phương tiện, nhà để xe thông minh… Tổng hòa mang tới trải nghiệm sống tiện nghi vượt trội từ khi bước chân về nhà tới khi lên giường cho mỗi cư dân.

Có thể nói, tòa căn hộ GS3 chính là minh chứng rõ ràng nhất về chữ “tầm” của Vingroup trong việc đề cao vai trò của công nghệ giữa kỷ nguyên công nghệ và chữ “tâm” với những nỗ lực nâng tầm trải nghiệm sống của người trẻ Việt Nam. Trong thời gian sắp tới, GS3 chắc chắn sẽ là điểm nóng của thị trường bất động sản, điểm “an cư” thu hút mạnh mẽ các gia đình trẻ yên tâm “lạc nghiệp” và đồng thời tận hưởng cuộc sống hiện đại.

Thuộc Đại đô thị lớn nhất phía Tây của Tập đoàn Vingroup, GS3 còn được thụ hưởng 4 trụ cột cốt lõi của mô hình Đại đô thị thông minh: an ninh – an toàn thông minh, vận hành thông minh, căn hộ thông minh và cộng đồng thông minh. Tại đây, công nghệ được áp dụng từ bên trong tới ngoài khuôn viên đô thị: nhận diện gương mặt nhằm kiểm soát ra vào, phân tầng thang máy, bảng radar thông báo tốc độ phương tiện, nhà để xe thông minh… Tổng hòa mang tới trải nghiệm sống tiện nghi vượt trội từ khi bước chân về nhà tới khi lên giường cho mỗi cư dân. Có thể nói, tòa căn hộ GS3 chính là minh chứng rõ ràng nhất về chữ “tầm” của Vingroup trong việc đề cao vai trò của công nghệ giữa kỷ nguyên công nghệ và chữ “tâm” với những nỗ lực nâng tầm trải nghiệm sống của người trẻ Việt Nam. Trong thời gian sắp tới, GS3 chắc chắn sẽ là điểm nóng của thị trường bất động sản, điểm “an cư” thu hút mạnh mẽ các gia đình trẻ yên tâm “lạc nghiệp” và đồng thời tận hưởng cuộc sống hiện đại.

P.V