Căn hộ Southgate Tower - Đẳng cấp trong từng chi tiết

Vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện, liền kề các tiện ích khu vực là tiêu chí đầu tiên để đánh giá một căn hộ cao cấp. Tiếp theo là mật độ xây dựng công trình, đảm bảo không quá 45%, đáp ứng đầy đủ và đúng chuẩn những chi tiết trong xây dựng như chiều rộng hành lang, số lượng thang máy...Vật liệu bàn giao hay công năng sử dụng cũng là những yếu tố quyết định đến giá trị căn hộ.

Tuy đã có một tiêu chuẩn rõ ràng để xếp hạng giá trị của một căn hộ, nhưng tình trạng “loạn danh xưng” khi quảng cáo đua nhau gắn mác “cao cấp” cho sản phẩm của mình vẫn đang diễn ra trên thị trường địa ốc.

Căn hộ Southgate Tower – Hội tụ những tiêu chí xứng tầm căn hộ cao cấp

Nổi lên như một cái tên sáng giá trong thị trường căn hộ cao cấp tại khu Nam Sài Gòn, Southgate Tower đem đến cho thị trường cái nhìn hoàn toàn mới về tiêu chuẩn căn hộ cao cấp.

Căn hộ Southgate Tower đậm phong cách hoàng gia, quý phái

Rất nhiều dự án căn hộ được gán mác hạng sang nhưng thực chất lại được trang bị nội thất bình thường. So sánh với một số dự án trong khu vực có thể thấy hiếm dự án nào như Southgate Tower, chủ đầu tư dành tới 2 tầng hệ thống tiện ích toàn diện về Văn - Thể - Mỹ bao gồm Spa, phòng Gym, Sky lounge, không gian làm việc chung co - working space, vườn ivy lọc không khí, vườn Hoàng Gia, con đường nghệ thuật, hồ bơi tràn bờ trên cao...Đây là những tiện ích được Hồng Hà chủ động đầu tư để mang đến cho cư dân trải nghiệm tốt nhất. An ninh tuyệt đối với 3 lớp bảo vệ an toàn và hệ thống thang máy sử dụng thẻ từ hiện đại, Video Call qua bộ phận reception. Sảnh lobby rộng lớn được thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao, sử dụng các vật liệu cao cấp như Marble và Granite.

Tại Southgate Tower, chủ đầu tư Hồng Hà chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết nội thất. Các căn hộ được trang bị hệ thống khoá cửa cảm biến nhiệt thông minh - loại khóa sử dụng phổ biến cho các resort, hotel 5 sao trở lên. Phòng tắm được lắp đặt thiết bị vệ sinh hiện đại với tính năng kháng khuẩn tốt trên thị trường hiện nay. Đây là thiết bị vệ sinh mà khách hàng chỉ có thể bắt gặp tại các dự án có giá từ 2500$/m2 trở lên. Một ưu điểm nổi bật nữa của Southgate Tower chính là cấu trúc căn hộ được tính toán và thiết kế hài hoà nhằm tận dụng chuyển động đối lưu của không khí giúp mỗi căn phòng được thông thoáng tự nhiên. Đây cũng là minh chứng khẳng định giá trị vượt trội của dự án, là thước đo để đánh giá chất lượng căn hộ.

Với sự hiện đại, đẳng cấp của kiến trúc và nội thất, sự tinh tế vượt trội của tiện ích nội khu, sự xanh tươi trong mát của thiên nhiên, Southgate Tower hội tụ cộng đồng doanh nhân trí thức, cư dân chuẩn mực, văn minh, đề cao phong cách sống lý tưởng.

Southgate Tower không chỉ có thiết kế thông minh, hoàn hảo mà chính việc đầu tư tỉ mỉ đến từng chi tiết cũng đã khiến dự án ghi điểm trong mắt khách hàng.

