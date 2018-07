Căn hộ tầm trung tiếp tục giữ ‘ngôi vương’

Chưa cân đối giữa nhu cầu và nguồn cung

Theo báo cáo mới nhất của HoREA về tình hình thị trường BĐS những tháng đầu năm 2018, toàn TP.HCM có 9.174 căn được các chủ đầu tư đưa ra thị trường. Trong đó phân khúc căn hộ cao cấp chiếm đến 41,8% thị trường, tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2017 (chiếm 31,3%); Tỷ lệ căn hộ trung cấp chiếm 37,7% thị trường; Phân khúc căn hộ bình dân chỉ chiếm 20,5%.

Số liệu này cho thấy thị trường đang phát triển không hợp lí giữa nhu cầu khách hàng và nguồn cung. Chủ đầu tư đang tập trung nhiều vào phân khúc cao cấp, trong khi nhu cầu về nhà ở lại đến từ nguồn khách hàng có thu nhập trung bình.

Chính vì thế, chỉ những sản phẩm bất động sản do chủ đầu tư uy tín đầu tư và phát triển, chất lượng được khẳng định, tiến độ đảm bảo như cam kết mới có thể lọt vào “tầm ngắm” của khách hàng. Điển hình như Him Lam Phú An (Q.9) của chủ đầu tư Him Lam Land, dự án được định hình là căn hộ cao cấp dành cho giới trẻ, được đầu tư và chăm chút tỉ mỉ đến từng cho tiết.

Ông Stephen Wyat - Tổng Giám đốc JLL Việt Nam cũng nhận định, nhà ở trung cấp và bình dân sẽ tiếp tục là phân khúc chủ đạo của thị trường trong thời gian tới do nguồn cung tốt ở cả 2 phân khúc với nhiều cải thiện về dịch vụ xây dựng, tiện ích. Phong cách sống tiện nghi, an toàn ở các dự án căn hộ cũng đang được các gia đình trẻ chú ý, cộng với mức tăng thu nhập trong những năm gần đây sẽ dẫn dắt sự gia tăng nhu cầu về căn hộ.

Ngoài giải quyết vấn đề tài chính, chủ đầu tư phải cam kết được chất lượng và tiến độ để đáp ứng yêu cầu ngày một khắt khe hơn của khách hàng (Ảnh: Him Lam Land)

Him Lam Phú An là dự án được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, tiện nghi và an ninh với các tiện ích nội khu theo chuẩn cao cấp. Về thiết kế, điểm khiến Him Lam Phú An khác biệt nhất là khu bếp được thiết kế tách biệt với phòng khách để việc nấu nướng không ảnh hưởng đến sinh hoạt chung.

“Vợ chồng anh rất thích thiết kế của căn hộ, dù là nhà cao tầng nhưng phòng nào cũng rất thoáng. Anh đánh giá đây là một dự án đáp ứng được mục đích ở của gia đình anh và có lẽ là đối với nhiều gia đình trẻ khác. Thêm nữa là uy tín của chủ đầu tư và chính sách vay linh hoạt, nhiều phương thức thanh toán phù hợp với khả năng từng khách hàng đã thực sự thuyết phục vợ chồng anh”, anh Lê Quang Đức – khách hàng đã mua căn hộ Block B Him Lam Phú An chia sẻ.