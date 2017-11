Căn phòng ông Tập Cận Bình ở trong những ngày APEC

Khách sạn có hơn 500 phòng nghỉ theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao cùng với hệ thống các trung tâm hội nghị, khu vui chơi giải trí, thể thao, spa, nhà hàng, khu ẩm thực,... Tại đây có “phòng tổng thống” dành cho các nguyên thủ, lãnh đạo các nước cũng như lãnh đạo các tập đoàn lớn có nhu cầu khi đến Việt Nam. Theo đại diện của khách sạn, phòng này cao cấp nhất tại khách sạn.

Theo các nhân viên của khách sạn, vì lý do an ninh, trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến ở trong thời gian Tuần lễ Cấp cao APEC, lực lượng an ninh, tùy tùng phía Trung Quốc đã thay đổi một số chi tiết bên trong phòng này.