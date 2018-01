Cận tết, thị trường bất động sản mở bán ‘nhỏ giọt’

Dạo quanh một vòng thị trường BĐS TP Hồ Chí Minh chúng ta dễ dàng nhận thấy không có nhiều sản phẩm bất động sản mở bán dịp cuối năm. Những “ông lớn” của thị trường như: Novaland, Him Lam, Hưng Thịnh, Đất Xanh…gần như chỉ mở bán nhỏ giọt.

Báo cáo Thị trường Bất động sản Việt Nam năm 2017 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, năm 2017, thị trường bất động sản (BĐS) TP HCM ghi nhận 70 dự án mới chào bán, cung cấp 37.067 căn hộ, 1.057 biệt thự, 3.362 căn nhà phố và 1.518 sản phẩm đất nền.

Do quỹ đất ở trung tâm quận 1, 2, 3, 4 và quận 7 (Phú Mỹ Hưng) ngày càng khan hiếm nên hầu hết các dự án phát triển tại khu vực này các chủ đầu tư (CĐT) đều ưu tiên phát triển căn hộ phân khúc siêu cao cấp có giá bán trên 45 triệu đồng/m2, cá biệt gần đây có những dự án có mức giá lên đến trên 70 – 100 triệu đồng/m2. Tỷ trọng sản phẩm ở phân khúc này chiếm gần 11% nguồn cung mới toàn thị trường căn hộ. Do sản phẩm không nhiều và biên độ lợi nhuận cao nên các CĐT phân khúc căn hộ cao cấp vẫn ưu tiên phát triển dòng sản phẩm này nếu họ có trong tay quỹ đất có vị trí phù hợp.Trong khi đó, phân khúc căn hộ cao cấp (35 – 45 triệu đồng/m2) có sức tiêu thụ tốt nhưng tỷ trọng hiện chỉ chiếm khoảng 20% tổng nguồn cung sản phẩm mới vì yêu cầu vị trí dự án phải ở khu vực dân cư đã ổn định, người mua cũng quan tâm đến uy tín và tiềm lực tài chính của các CĐT dự án.

Giữ chân khách hàng

Lý giải nguyên nhân vì sao thị trường BĐS cuối năm lại ít sản phẩm mở bán, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP Hồ Chí Minh cho rằng, thị trường trong giai đoạn cuối 2017, đầu 2018 không có nhiều dự án mới chào bán là do không nhiều dự án được cấp phép mới. 80 dự án hình thành trong tương lai được Sở Xây dựng cấp phép từ đầu năm 2017 tới nay thực chất là những dự án đã được các chủ đầu tư mở bán năm 2016 theo hình thức đặt cọc giữ chỗ, giờ được cấp phép pháp lý thì họ làm hợp đồng mua bán. Ở phân khúc đất nền tại TP.HCM đã kìm được cơn “sốt ảo” ở phân khúc này trong những tháng đầu năm.

Tương tự, ông Hoàng Đức Khương, Giám đốc maketting tập đoàn An Gia cho rằng, với quỹ đất sẵn có, công ty hoàn toàn có thể triển khai dự án mới. Tuy nhiên, quan niệm của An Gia là tập trung chăm chút cho những sản phẩm đã được khách hàng tiếp nhận. Cụ thể, hiện An Gia đã giao nhà trước tiến độ cho khách hàng tại dự án SKYLINE và đẩy nhanh tiến độ làm sổ hồng tại RIVERSIDE. Dự kiến giữa tháng 1-2017, toàn bộ khách hàng sẽ nhận được sổ hồng. Cả hai dự án đều nằm tại số 89 Hoàng Quốc Việt (quận 7). Angia Skyline gồm 1 block cao 35 tầng với 1 tầng hầm và 2 tầng thương mại với 480 căn hộ có diện tích từ 58 – 112m2 với từ 2 - 3 phòng ngủ. Mật độ xây dựng dự án chỉ 24% trên quy mô hơn 63.000m2. Dự án Riverside gồm có quy mô 25 tầng với 246 căn hộ

Theo ông Khương, thị trường bất động sản tại TP Hồ Chí Minh đang có sự thanh lọc và tái cấu trúc của doanh nghiệp. Trong thời điểm này, việc giữ chữ tín, đảm bảo cho khách hàng nhận đủ và hơn những gì doanh nghiệp đã cam kết không chỉ là cách giữ chân khách hàng mà còn giúp thị trường BĐS thực chất hơn.

An Hòa