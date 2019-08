Cao ốc 15 năm không xong, lại 'tranh nhau' bán căn hộ

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã quyết định thanh tra dự án chung cư Báo Công an nhân dân và sẽ xử lý vi phạm nếu có, đồng thời khắc phục những tồn tại để dự án sớm hoàn thành.