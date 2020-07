Cao ốc bỏ hoang trên đất 'vàng' bị rao bán, dự án KCN đua nhau san lấp trái phép

Quảng cáo

Vĩnh Phúc: Loạt doanh nghiệp san nền, đổ đất 'bức tử' hồ Đại Lải làm biệt thự

Kết luận kiểm tra của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNN) chỉ rõ, nhiều doanh nghiệp triển khai các dự án khu nhà ở, biệt thự... tại hồ Đại Lải (TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã san nền, đổ đất trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước mà không có giấy phép hoạt động, vi phạm nghiêm trọng pháp luật về thủy lợi.

Hồ Đại Lải (tỉnh Vĩnh Phúc) đang bị nhiều doanh nghiệp đổ đất, san lấp để xây biệt thự, sân golf gây bức xúc dư luận.

(Xem chi tiết)

Đáng chú ý, qua kiểm tra hiện trường dự án dự án khu biệt thự, ẩm thực cao cấp Đảo Ngọc thì Công ty TNHH Đạt Tiến đã đóng cọc chắn sóng, kè bê tông, đổ đất lấn chiếm về phía lòng hồ (nằm ngoài ranh giới đất được giao) từ khoảng cao trình +19,0m đến +21,7m và đã trồng cây cảnh, làm đường bằng bê tông ven hồ (theo Kết luận thanh tra hồi tháng 1/2019 của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc diện tích đất lấn chiếm là gần 15.600m2)....

Cư dân cầu cứu không được nhận nhà theo cam kết, Bình Dương vào cuộc kiểm tra

Sau phản ánh của Tiền Phong liên quan đến những bất cập tại dự án chung cư Thạnh Tân, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã vào cuộc. Trong đó, Sở Xây dựng cho biết sẽ lập đoàn kiểm tra đối với công trình chưng cư này.

Khách hàng treo băng rôn đề nghị chủ đầu tư bàn giao nhà

(Xem chi tiết) Trước đó, hàng chục khách hàng đã tập trung đến dự án chung cư Thạnh Tân, phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương để treo băng rôn với nội dung đề nghị chủ đầu tư giao nhà. Ngoài ra, khách hàng cũng tố cáo chủ đầu tư có dấu hiệu chiếm dụng vốn, cố tình không thực hiện theo tiến độ thời gian đã định, đẩy người mua rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Vụ chủ biệt thự tự ý chặt cây, lát vỉa hè trái phép: Xử lý trách nhiệm cán bộ

Ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai-phụ trách xây dựng đô thị cho biết, liên quan đến bài viết “Biệt thự đô thị mẫu Hà Nội tự chặt cây, lát vỉa hè sai quy hoạch” trong đó phản ánh chủ căn biệt thự số 34BT4 Bán đảo Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) tự ý đào gốc cây xanh, lát lại vỉa hè trái phép phía UBND quận có văn bản chỉ đạo UBND phường Hoàng Liệt xử lý vi phạm theo phản ánh của báo Tiền Phong.

Chủ biệt thự số 34BT4 Bán đảo Linh Đàm tự ý chặt cây xanh, lát vỉa hè bằng đá trái phép phải hoàn trả lại đúng nguyên trạng ban đầu.

(Xem chi tiết)



Cao ốc bỏ hoang trên 'đất vàng' dính loạt sai phạm bất ngờ được rao bán Lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai khẳng định, ngoài việc yêu cầu chủ biệt thự số 34BT4 Bán đảo Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) hoàn trả lại toàn bộ đoạn vỉa hè và cây xanh như nguyên trạng ban đầu theo quy hoạch, UBND quận sẽ kiểm điểm cả trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra vi phạm.

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco (Cty Vipco) vừa phát đi thông báo chuyển nhượng tòa nhà Vipco Tower cao 25 tầng tọa lạc tại khu “đất vàng” đường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Mới đây, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án này.

Vipco rao bán tòa nhà cao 25 tầng bỏ hoang nhiều năm trên đất vàng Hải Phòng.

(Xem chi tiết)

Được biết, vào tháng 10/1993, UBND TP. Hải Phòng có quyết định cho Vipco thuê khu đất số 37, phố Phan Bội Châu có diện tích gần 1.150m2 với mục đích xây dựng văn phòng… với thời hạn thuê đất là 50 năm; dự án có vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Theo dự kiến, công trình được khởi công xây dựng vào năm 2009 và hoàn thiện, đi vào hoạt động vào năm 2011. Tuy nhiên đến năm 2014, tòa nhà này mới chỉ xây xong phần thô và bỏ hoang cho đến nay gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị.

Công an kêu gọi khách hàng cung cấp thông tin dự án 'ma' Hồ Tràm Riverside



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc vừa có thông báo tìm các khách hàng mua đất dự án Hồ Tràm Riverside (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) do đối tượng Nguyễn Quốc Vinh (sinh năm 1972, ngụ tại 80 Trương Quyền, phường 6, quận 3, TPHCM) thực hiện để điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo.

Khu đất 60ha ở huyện Xuyên Mộc được quảng cáo là dự án Hồ Tràm Riverside.

Theo Công an huyện Xuyên Mộc, qua kiểm tra xác minh việc phân lô bán nền của ông Nguyễn Quốc Vinh cho thấy ông Vinh sử dụng đất là sai quy định. Khu đất rộng 60ha trên là đất nuôi trồng thuỷ sản, ông Vinh chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thuỷ sản sang đất ở. UBND huyện Xuyên Mộc chưa cấp phép cho chủ sử dụng đất làm hạ tầng. (Xem chi tiết)



Dự án khu công nghiệp đua nhau san lấp trái phép



Báo Tiền Phong nhận được phản ánh, tại cụm công nghiệp Đoàn Tùng II (huyện Thanh Miện, Hải Dương) dù chưa được cơ quan chức năng giao đất, nhưng doanh nghiệp đã huy động máy ủi, máy xúc, xe tải san lấp mặt bằng gần 8ha.

Công ty TNHH Hòa Quần đang tiến hành san lấp mặt bằng tại dự án tại cụm công nghiệp Đoàn Tùng II khi chưa được bàn giao đất.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, cụm công nghiệp Đoàn Tùng II (huyện Thanh Miện) do Công ty TNHH Hòa Quần làm chủ đầu tư. Hiện Công ty mới được chấp nhận là chủ đầu tư, nhưng vẫn chưa được giao đất để đầu tư hạ tầng. (Xem chi tiết)



Hà Nội chấm dứt dự án nhà ở 'ôm' đất gần chục năm của Công ty Sơn Hà



Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội (Sở KH&ĐT) vừa có quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án nhà ở thương mại tại ô đất D2-CT1, khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm do Công ty CP quốc tế Sơn Hà làm chủ đầu tư.

Theo Sở KH&ĐT, ngày 28/6/2013, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 4042/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất tại ô đất D2-CT1với chức năng xây dựng nhà ở thương mại do Công ty CP quốc tế Sơn Hà làm chủ đầu tư. “Lý do chấm dứt hoạt động do Quyết định số 4042 đã hết hiệu lực, tuy nhiên Công ty CP quốc tế Sơn Hà không thực hiện dự án theo tiến độ qui định”, quyết định của Sở KH&ĐT nêu rõ. (Xem chi tiết)

43 căn hộ chung cư xây 'chui' ở TPHCM vì sao chưa phá dỡ?

Xây chui 43 căn hộ, dù bị chính quyền TPHCM yêu cầu tháo dỡ nhưng chủ đầu tư chung cư Oriental Plaza vẫn không chịu thực hiện. Ngoài ra, chủ đầu tư này còn nợ hàng chục tỷ đồng tiền phí bảo trì của cư dân.

Chủ đầu tư chung cư Oriental Plaza xin thêm 3 tháng để tháo dỡ 43 căn hộ xây sai phép.

Được biết, tại buổi kiểm tra việc chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả của Công ty Sơn Thuận tại Oriental Plaza mới đây, Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM ghi nhận chủ đầu tư chỉ mới tháo dỡ nhà rửa xe (diện tích 100m2, kết cấu mái tole). Còn các hạng mục xây dựng trái phép khác, chủ đầu tư xin thực hiện trong 3 tháng. (Xem chi tiết)

Ninh Phan