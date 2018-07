Cất nóc trước thời hạn, The Emerald khẳng định uy tín với khách hàng

Hôm nay (4/7), Vimefulland phối hợp với chủ đầu tư long trọng tổ chức Lễ cất nóc cho dự án The Emerald, đây là một trong những nghi thức vô cùng quan trọng, trong việc thi công xây dựng nơi để ở của người Việt, chính vì vậy, tất cả những vấn đề liên quan đến nghi thức này, được The Emerald rất quan tâm, trong đó, vấn đề băn khoăn nhất chính là chọn ngày lành tháng tốt cho lễ cất nóc, nhưng phải đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Dự án The Emerald được khởi công xây dựng hạng mục thi công phần hầm ngày 25 tháng 10 năm 2016, hạng mục thi công phần thân ngày 02 tháng 11 năm 2017, với quy mô 3 tầng hầm, 2 tháp căn hộ cao 30 tầng cho 187.786m2 sàn xây dựng, 55.487m2 sàn cho 03 tầng hầm. Tổng giá trị thi công dự án tính đến ngày 04/7/2018 là 2.579 tỷ đồng.

Sau giai đoạn khủng hoảng năm 2011 của thị trường bất động sản, quá trình sàng lọc mạnh mẽ đã diễn ra và chỉ còn một số không nhiều những chủ đầu tư tiếp tục đứng vững trên thị trường, những đơn vị phát triển bất động sản mới ra đời cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng và giữ vững niềm tin từ khách hàng, đem đến cho thị trường những tín hiệu khả quan từ nhà thầu thi công, chất lượng thi công, tiến độ thi công, an toàn lao động và giám sát chất lượng công trình. Nhắc đến các dự án do thương hiệu bất động sản Vimefulland phát triển, không thể không nói đến dự án The Emerald với tiến độ thi công xây dựng “thần tốc”.'

Thứ nhất, hạng mục thi công phần hầm, bao gồm phần móng và 3 tầng hầm, phần cột vách có nhiều kích thước khác nhau tập trung tại khu vực hai tòa tháp cao tầng. Chiều cao mỗi tầng hầm là 3,5m, tổng diện tích hầm trong phạm vi gói thầu khoảng 18000m2, với kết cấu móng bê tông cốt thép liền khối. Hệ giằng móng có chiều cao 1200 kết hợp với các đài móng chiều cao phổ biến là 1,5m, 3m và 3,5m. Hệ tường vây bao quanh hầm dày 600mm, phần trên đỉnh tường vây là vách hầm tầng 1 dày 300mm. Các cọc nhồi được phân loại và bố trí kingpost phục vụ cho công tác thi công Semi -Topdown. Áp dụng giải pháp thi công Semi - Topdown giải quyết được các vấn đề về mặt bằng và tiến độ thi công, không cần dùng hệ thống chống tạm, giải quyết được các vấn đề về móng, giảm một phần ảnh hưởng xấu của thời tiết tới công tác thi công, chống đỡ được vách đất với độ ổn định và an toàn cao nhất, hơn bất cứ phương án sử dụng hệ chống đỡ thanh chống thép nào. Máy móc, thiết bị thi công tầng hầm đơn giản và tiến độ thi công nhanh. Độ cứng, sự liên kết và làm việc tổng thể, chất lượng của tường bao tốt vì tường bao tầng hầm được đổ toàn khối, bê tông đặc chắc, không bị rỗ, khuyết tật. Chiều sâu và chiều dày tường bao có thể giảm rất nhiều, tiết kiệm vật liệu. Dễ dàng trong công tác nghiệm thu, xử lí sự cố và đặc biệt là chống thấm. Giảm bớt chi phí lắp đặt hệ thống thông gió và chiếu sáng nhân tạo. Giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường do không phải sử dụng dung dịch Bentonite giữ thành hố đào tường vây.

Thứ hai, hạng mục thi công phần thân vượt tiến độ gần 1 tháng, trung bình nhà thầu thi công 7 ngày/1 sàn, dự án tập trung rất đông nhân lực, vật lực của nhà thầu Ecoba, lúc cao điểm toàn dự án có 120 nhân viên giám sát, 3000 công nhân và rất nhiều vật tư thiết bị tại công trường nhằm đảm bảo tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình.

Đây cũng là dự án được áp dụng công nghệ BIM từ giai đoạn tạo dựng mô hình 3D cho đến việc dùng mô hình đó trong giai đoạn thiết kế (hồ sơ bản vẽ), thi công (quản lý khối lượng, lập biện pháp, an toàn lao động…) và quản lý tòa nhà (bảo trì các thiết bị cơ điện nước), xuyên suốt vòng đời của công trình, giúp dự án được chuẩn bị chuyên nghiệp, nhận định và dự báo tất cả các vướng mắc, khó khăn để xử lý trước khi xảy ra, đẩy nhanh tiến độ và chất lượng thi công. Công nghệ BIM là một trong những bước tiến lớn trong ngành xây dựng, mang yếu tố cách mạng trong việc thiết kế, xây dựng và quản lý dự án. Mô hình đang dần trở thành một trong những yếu tố quyết định sự tăng trưởng của các nhà thầu trên thế giới. Mô hình BIM giúp nhà thầu tạo ra mô hình 3D của các dự án với đầy đủ các thông tin của từng chi tiết nhỏ nhất, việc cập nhật luôn diễn ra liên tục, đồng bộ và quan trong hơn cả là The Emerald được thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối xuyên suốt trong 17.544 giờ.

Thứ ba, xây dựng đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động tuyệt đối và vượt tiến độ thời gian gần 1 tháng là một phần đóng góp rất quan trọng của nhà thầu quản lý dự án và giám sát thi công công trình Artelia Group đến từ nước Pháp, đây là một Tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực quản lý dự án, quản lý thi công, tư vấn giám sát…có 95 văn phòng tại 37 quốc gia với 3500 nhân viên trên thế giới. Artelia Group là đối tác tín nhiệm của các Tập đoàn đa quốc gia, Tập đoàn Quốc tế, các công ty lớn. Artelia Group luôn ưu tiên lựa chọn các đối tác có tiềm lực và uy tín nhằm đảm bảo mỗi công trình là một thành quả để góp phần nâng cao thương hiệu của Artelia trên thị trường Việt Nam. Artelia Group đã hoạt động tại Châu Á hơn 60 năm với hơn 1000 dự án, năm 2006, Artelia Group đánh dấu sự xuất hiện tại thị trường Việt Nam bằng việc khai trương 2 văn phòng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Với sự hợp tác của Artelia Group trong lĩnh vực quản lý dự án, tư vấn giám sát công trình, The Emerald sẽ đảm bảo chất lượng công trình theo tiêu chuẩn, tiến độ bàn giao căn hộ đúng cam kết với khách hàng.