Chính thức 'cắt ngọn' hàng loạt biệt thự xây trái phép ở Nha Trang

Chiều 4/9, UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết vừa ban hành 13 quyết định “cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” đối với 13 công trình xây dựng sai quy hoạch tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.

"Hiện nay UBND tỉnh đã giao cho UBND TP Nha Trang tống đạt các quyết định đến các đối tượng vi phạm. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày tống đạt quyết định, các đối tượng vi phạm phải khắc phục hậu quả, tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Sau 15 ngày mà các đối tượng vẫn không tự tháo dỡ thì cơ quan chức năng sẽ lên phương án và ban hành các quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm", quyết định UBND tỉnh Khánh Hoà nêu rõ.

Khánh Hoà sẽ cưỡng chế biệt thự xây vượt tầng tại khu biệt thự Ocean View Nha Trang.

Theo Sở Xây dựng Khánh Hoà, trong số 69 lô đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang thì đã có 40 lô xây dựng, nhưng chỉ có 18 lô xây đúng quy hoạch đã phê duyệt, còn 22 lô vi phạm. Đối với 9 công trình xây 3 tầng và 1 tum, Sở Xây dựng Khánh Hoà sẽ xin ý kiến UBND tỉnh xem có tính tum trên mái là 1 tầng hay không. Nếu UBND tỉnh chấp nhận thì coi như những công trình này xây dựng đúng. Còn 13 công trình xây sai quy hoạch rõ ràng thì UBND tỉnh đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cũng thừa nhận đang xảy ra tình trạng bát nháo trong xây dựng tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang. Theo quy hoạch được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, 69 lô biệt thự tại dự án này chỉ được xây dựng với chiều cao 1-3 tầng, mật độ xây dựng dưới 40%. Nhưng hiện nay nhiều biệt thự đã xây dựng 5-10 tầng, mật độ xây dựng đến 100%.

Nhiều biệt thự tại khu biệt thự Ocean View Nha Trang xây trái phép

Trước đó, vào tháng 1/2018, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với ông Nguyễn Việt Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thiên Nhân II, chủ đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện ông Hùng đã được gia đình bảo lãnh ra đầu thú tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan công an cũng xác định ông Hùng có dấu hiệu lừa đảo khi đem nhiều lô đất biệt thự tại khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang thế chấp cho ngân hàng rồi lại bán cho nhiều người.

