Chính thức mở bán Sunshine Garden ngày 22/07

Sunshine Garden được đầu tư phát triển bởi chủ đầu tư Sunshine Group, có thiết kế hướng tới không gian xanh, gần gũi thiên nhiên. Dự án sở hữu vị trí đắc địa khi tọa lạc ngay tại cửa ngõ phía Đông Nam Hà Nội, liền kề Park Hill – Time City và khu sinh thái Vĩnh Hưng. Sunshine Garden chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm 4km tiệm cận tuyến đường vành đai 2 và tiếp giáp các trục đường đô thị huyết mạch.

Với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân Thủ đô, Sunshine Group đã dành nhiều tâm huyết cho dự án Sunshine Garden với hàng hoạt các tiện ích xanh như: Vườn dạo bộ, công viên cây xanh, vườn thực nghiệm, thư viện, trường học quốc tế, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời, thác tràn, mặt nước nhân tạo, hồ bơi ngoài trời...

Ngay tại dự án, cư dân Sunshine Garden sẽ được đáp ứng mọi nhu cầu cho cuộc sống hiện đại, tiện nghi mà không cần phải di chuyển đi xa hoặc mất thêm chi phí.

Ưu điểm nổi bật của dự án chính là mô hình compound khép kín, cùng hệ thống kiểm soát an ninh 24/7 bằng thẻ thông minh kiến tạo không gian riêng tư tuyệt đối cho cộng đồng. Tất cả sẽ mang đến cho cư dân tương lai của Sunshine Garden một cuộc sống an ninh, an toàn, hiện đại. Bước chân ra phố, mở cửa là vườn, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào xô bồ của phố phường. Chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt, đẳng cấp của Sunshine Garden với các dự án khác cùng khu vực.

Nhằm đem đến cho cư dân trải nghiệm về cuộc sống tương lai tại Sunshine Garden, Chủ đầu tư dự án sẽ chính thức mở bán và khai trương căn hộ mẫu vào ngày 22/07/2018.

Tham dự lễ mở bán và khai trương căn hộ mẫu ngày 22/07/2018, khách hàng sẽ không chỉ được “mục sở thị”, trải nghiệm cuộc sống xanh tương lai mà còn có cơ hội nhận được những chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn.

Theo đó, khách hàng có giao dịch thành công căn hộ Sunshine Garden từ nay đến ngày 22/07/2018 sẽ có cơ hội nhận sở hữu nhiều quà tặng giá trị như chuyến du lịch Nhật Bản dành cho 2 người, TV Samsung Smart 4K 64 inch, tủ lạnh Hitachi, máy giặt Inverter.....

