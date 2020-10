Chọn đúng nhà đầu tư, khi phát triển bất động sản ở Bình Dương

Ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bất động sản An Gia cho rằng, khi Bình Dương mở rộng và phát triển thì rất nhiều chuyên gia đến tỉnh này làm việc.

Ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bất động sản An Gia

Theo thống kê, toàn Bình Dương hiện có khoảng hơn 50.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài và gần 1 triệu công nhân kỹ thuật cao, kỹ sư trong nước, mỗi năm nguồn lực tăng từ 20-25%... Trong đó, đội ngũ kỹ sư, chuyên gia có nguồn thu nhập cao yêu cầu ngày càng khắt khe về không gian sống.

“Sở dĩ, chúng tôi chọn phát triển dòng sản phẩm khu biệt lập vì đây là loại hình bất động sản còn thiếu vắng tại Bình Dương. Trong khi nhóm khách hàng có thu nhập cao đang ngày càng tăng và nhu cầu tìm kiếm không gian sống văn minh, tiêu chuẩn với dân trí cao, bảo đảm an ninh và nhiều tiện ích khép kín đang dần trở nên cấp thiết” – ông Tín chia sẻ.

Ông Đinh Hải Ninh, Giám đốc Công ty Hưng Phước

Trong tháng 9/2020, An Gia đã chính thức giới thiệu thị trường bất động sản Bình Dương qua dự án The Standard Central Park - sản phẩm đầu tiên của thương hiệu nhà ở thấp tầng The Standard của Tập đoàn, cũng là khu biệt lập (compound) đầu tiên hiện diện tại thị trường Bình Dương.

Ông Tín cho rằng đây là địa phương rất tiềm năng và sẽ có nhiều dự án đầu tư trong tương lai.

Ông Đinh Hải Ninh - Giám đốc Công ty Hưng Phước cho biết, thị trường bất động sản của tỉnh Bình Dương rất tiềm năng, cuốn hút nhà đầu tư trong thời gian tới. Dưới góc độ nhà phân phối, phát triển dự án bất động sản, ông Ninh lo lắng đến năng lực tài chính, trách nhiệm của các nhà đầu tư bất động sản hiện nay.

Đông đảo đại biểu tham dự hội thảo do báo Tiền phong tổ chức

“Chúng tôi đồng hành cùng nhiều nhà đầu tư lớn nhỏ nhưng thực tế có một số nhà đầu tư “mang con bỏ chợ”, khách hàng phải tự lo sổ hồng. Do đó mong cơ quan quản lý nhà nước cần quan tâm hơn trong vấn đề lựa chọn nhà đầu tư để bảo vệ quyền lợi cho người dân” - ông Ninh nói.

Vấn đề trách nhiệm của quản lý của địa phương, ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng cho rằng, địa phương cần công bố công khai thông tin các dự án đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện để người dân biết.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM cho rằng tầm nhìn quy hoạch của địa phương quyết định thu hút các nhà đầu tư. Hiện nay các nhà đầu tư nước ngoài họ không đến đầu tư đơn lẻ, họ đến đầu tư cùng với các nhà đầu tư khác đi cùng (teamwork). Do đó đây không chỉ là cơ hội để các địa phương mời gọi nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, mà còn là cơ hội để các nhà đầu tư ở những lĩnh vực khác đầu tư vào.

Ông Nguyễn Minh Khang, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư LDG cho rằng, trong tương lại tỉnh Bình Dương có dân số đạt 10 triệu là có thể, do đó cần có tầm nhìn quy hoạch, giao thông kết nối tốt để đón đầu. Trong khi hiện nay thủ tục để một dự án triển khai thường kéo dài từ 18-24 tháng, dẫn đến câu chuyện lãng phí, mất công sức nguồn lực xã hội.

Ông Nguyễn Minh Khang, Tổng Giám đốc công ty CP Đầu tư LGD

Hiện tại nhà đầu tư đang vướng nhiều nhất là thủ tục pháp lý để đầu tư dự án bất động sản. “Chúng ta đang gặp câu chuyện phát triển hạ tầng đi sau quy hoạch dẫn đến việc các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc phát triển các dự án bất động sản cao tầng”, ông Khang nói.

Kết thúc hội thảo, ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, hội thảo đã đi sâu vào những vấn đề vĩ mô, tầm chiến lược, các nhà đầu tư phát triển nhà ở thương mại, nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp... Sắp tới, chính quyền sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo quy định pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Trải qua hơn 4 giờ hội thảo với nhiều phần thảo luận sôi nổi, các chuyên gia, lãnh đạo tỉnh Bình Dương, doanh nghiệp, nhà đầu tư… đã trao đổi, chia sẻ những vướng mắc cũng như giải pháp phát triển thị trường bất động sản của tỉnh Bình Dương. Kết thúc chương trình, ông Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết, những vấn đề các đại biểu quan tâm có thể gửi câu hỏi đến các chuyên gia, lãnh đạo địa phương để tiếp tục được giải đáp.

Hội thảo nhận được sự tài trợ và đồng hành của các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt; Tập đoàn Danh Khôi; LDG Group; An Gia Investment; Phú Đông Group; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Hưng Phước...

Văn Minh - Uyên Phương - Ngô Bình - Trọng Thịnh - Mạnh Thắng