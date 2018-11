Chủ đầu tư, nhà phân phối và ngân hàng cùng hợp tác

Theo thỏa thuận hợp tác ba bên, Công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ (CenLand) chính thức trở thành đơn vị phân phối độc quyền dự án One18; Ngân hàng SHB là ngân hàng hỗ trợ tài chính cho dự án.

Chủ đầu tư IDB Việt Nam cùng các đối tác cam kết: Chỉ cần thanh toán 30%, khách hàng sẽ được nhận nhà vào ở ngay trước Tết nguyên đán, phần còn lại sẽ được ngân hàng SHB hỗ trợ, ân hạn nợ gốc 24 tháng. Nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ được chiết khấu 10% giá trị căn hộ.

Đại diện chủ đầu tư IDB Việt Nam, Cenland và ngân hàng SHB tiến hành ký kết hợp tác và phân phối độc quyền dự án One 18.

Toạ lạc tại số 298 đường Ngọc Lâm, Long Biên, TP.Hà Nội, One 18 sở hữu vị trí đắc địa với những tuyến đường sầm uất, nhiều dấu ấn về văn hoá, lịch sử của con người nơi đây. Từ dự án, cư dân có thể phóng tầm ra sông Hồng, hồ Cầu Tình, hồ Tai Trâu với không gian rộng, thoáng. Với vị trí này, One 18 được đánh giá là dự án hội tụ đủ 3 tiêu chí chuẩn cho nơi an cư đáng sống: “Cận thị, cận giang, cận lộ”.