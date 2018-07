Chủ đầu tư nói gì về 'làng' biệt thự triệu đô cứ mưa là ngập?

Đổ cho mực nước sông cao hơn

Trước những bức xúc và kiến nghị của cư dân KĐT mới Lê Trọng Tấn – Geleximco, bỏ tiền hàng tỷ đồng để sở hữu những nhà phố liền kề, những ngôi biệt thự triệu đô nhưng hễ cứ mưa lớn là ngập, phía chủ đầu tư là Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội đã lên tiếng phân trần.

Theo Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco), chủ đầu tư KĐT Lê Trọng Tấn – Geleximco, hệ thống thoát nước mưa tại đây trước kia toàn bộ chảy về kênh T22 (cũ), hiện đã thay thế bằng cống hộp (2*2)m và chảy ra kênh đất liên tỉnh thuộc xã Tây Mỗ và cuối cùng chảy ra Sông Cầu Ngà.

Doanh nghiệp này cho rằng, việc KĐT mới Lê Trọng Tấn – Geleximco cứ mưa to là ngập một phần do lượng nước mưa từ các KĐT mới xung quanh như: Khu đô thị Bảo Sơn, KĐT Nam An Khánh của Sông đà Sudico, đường gom Láng Hòa Lạc và một phần khu đường gom bên Trung Thượng đều đổ dồn về đường Lê Trọng Tấn vào cống hộp tại khu A đô thị Lê Trọng Tấn - Geleximco và chảy ra kênh đất liên tỉnh sau đó đổ ra sông Cầu Ngà, do vậy lưu vực nước thoát về công hộp khu A đô thị Lê Trọng Tấn là rất lớn. Trong khi đó mức nước kênh đất liên tỉnh qua theo dõi đều ngang với mặt bờ kênh nên nước thoát chậm.

"Qua theo dõi khảo sát một số trận mưa lớn các năm gần đây, nước sông Cầu Ngà cao hơn mực nước kênh đất liên tỉnh thoát ra từ khu A đô thị Lê Trọng Tấn vì vậy toàn bộ khu vực đường gom Láng Hòa Lạc, cổng khu Nam An Khánh Sudico đến Thiên đường Bảo Sơn nước mưa thoát chậm không chảy ra sông Cầu Ngà được mà phải chờ mực nước sông Cầu Ngà xuống thấp mới chảy được", chủ đầu tư KĐT mới Lê Trọng Tấn – Geleximco lý giải.