Chủ tịch BEA: MIKGroup giúp hiện thực hóa ý tưởng về khu vườn chân mây

Phủ xanh không gian trên tầng mái là xu hướng thiết kế không còn xa lạ trên thế giới, tuy nhiên nó vẫn còn khá mới tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Vì vậy, sự xuất hiện của dự án bất động sản được thiết kế theo xu hướng này như Imperia Sky Garden đã tạo ra sức hút đặc biệt với thị trường. Để hiện thực hóa ý tưởng này, MIKGroup đã hợp tác cùng công ty thiết kế đa quốc gia Baumschlarge Eberle Architekten (BEA) - Top 100 văn phòng thiết kế uy tín nhất thế giới với kinh nghiệm thiết kế khoảng 1000 dự án trên toàn cầu. Mới đây, Chủ tịch BEA Professor Dietmar Eberle đã có những tiết lộ thú vị về quá trình hợp tác với MIKGroup để thiết kế dự án đình đám Imperia Sky Garden.

Chủ tịch Baumschlarge Eberle Architekten: Dietmar Eberle

- Thưa ông, Baumschlarge Eberle Architekten (BEA) và MIKGroup đã chính thức hợp tác từ khi nào?

Chúng tôi bắt đầu hợp tác từ hơn 3 năm trước với dự án đầu tiên là Imperia Garden, điều thú vị là đúng vào thời điểm đội ngũ của chúng tôi đang ấp ủ ý tưởng về những khu vườn trong phố thì chúng tôi nhận được “cái gật đầu” từ MIKGroup - một nhà phát triển dự án kiên trì theo đuổi lý tưởng kiến tạo nên những dự án với những khu vườn, không gian xanh phục vụ cư dân. Có thể nói: ý tưởng lớn gặp nhau, nhờ MIKGroup chúng tôi đã có cơ hội triển khai ý tưởng về những khu vườn trong phố mà chúng tôi đang ấp ủ vào hiện thực.

- Sau Imperia Garden, BEA đã thiết kế những dự án nào của MIKGroup?

Sau Imperia Garden, chúng tôi đã trúng thầu và vinh dự được MIKGroup lựa chọn để thiết kế Imperia Sky Garden và Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc. Chúng tôi được biết 2 dự án này vừa giành được những giải thưởng rất quan trọng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018, trong đó Imperia Sky Garden giành giải thưởng Dự án có thiết kế cảnh quan xuất sắc nhất (Best Condo Landscape Architectural Design); Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc giành cú đúp giải thưởng: Dự án khách sạn tốt nhất (Best Hotel Development) và Khu nghỉ dưỡng có kiến trúc đẹp nhất (Best Resort Architectural Design). Đây là thành công lớn cho sự hợp tác giữa hai bên.

- Imperia Sky Garden được thiết kế từ nguồn cảm hứng nào?

Ngay khi bắt đầu chúng tôi đã có những cảm hứng thật đặc biệt với dự án bởi Hà Nội hiện còn rất ít vị trí đẹp như tại 423 Minh Khai, nó rất gần khu vực phố cổ lại có tầm nhìn thoáng đạt hướng ra sông Hồng. Chúng tôi thấy cần phải thiết kế một dự án thật sự tương xứng với vị trí đó, mặt khác do đã có hợp tác với MIKGroup từ trước nên chúng tôi rất hiểu đối tác mong muốn gì ở các dự án của mình, đó là phải xanh, phải thật gần gũi với thiên nhiên, mỗi dự án đều phải là một khu vườn trong phố thật độc đáo.

Cuối cùng giải pháp “Sky Garden” được lựa chọn. Từ những nét phác họa ý tưởng ban đầu của tôi, đội ngũ của BEA đã làm việc liên tục trong gần 2 năm để hoàn thiện ý tưởng. Điều đó giải thích vì sao Imperia Sky Garden đáng giá đến từng chi tiết.

Một phần khu “vườn chân mây” Imperia Sky Garden - Vậy đội ngũ của MIKGroup và BEA đã triển khai ý tưởng đó như thế nào? Về tổng thể, các khối nhà được sắp xếp và phân nhánh như những “nhánh cây” đảm bảo hướng nhìn tối đa ra bên ngoài giúp tối ưu hóa về không gian, chất lượng ánh sáng giúp tất cả các căn hộ đều được đón “khí tươi” - điều mà rất ít dự án đảm bảo được. Chạy giữa hai khối nhà là một trục cảnh quan với khu vườn nhiệt đới thu hút hướng nhìn thoáng rộng từ các căn hộ trên cao. Hệ thống thông gió, phòng cháy chữa cháy cũng được tính toán và thiết kế vừa hiện đại, vừa đảm bảo an toàn. Đặc biệt, chúng tôi đã bố trí khu vườn và bể bơi trên tầng thượng với tầm nhìn thoáng đạt ra phía sông Hồng, mang lại sự đẳng cấp cho Sky Garden. Chính ý tưởng biến toàn bộ tầng trên cùng thành không gian thư giãn, tiện ích vườn cây xanh phục vụ người dân đã giúp cho ý tưởng Sky Garden trở thành thông điệp, thành tên chính thức của công trình. - Trên thế giới đã có nhiều khu vườn trên cao rất nổi tiếng như Rockefeller Center Roof Garden (New York), Kensington Roof Gardens (London), Acros Garden (Nhật Bản)… Theo ông, có phải việc đưa vườn lên tầng mái đang là xu thế? Không chỉ ở các nước phát triển mà ngay tại Singapore, Thái Lan, Malaysia - những nơi có khí hậu tương đồng với Việt Nam, xu hướng xây dựng với những khu vườn trên mái cũng ngày càng phổ biến. Nó không chỉ giúp tăng thêm tiện ích mà còn là cách phát triển bền vững, giảm hiệu ứng đô thị. Tuy nhiên theo quan sát của chúng tôi, tại Hà Nội hầu hết các tòa nhà đều sử dụng không gian trên mái để bố trí hệ thống kỹ thuật. Khu “vườn chân mây” Imperia Sky Garden không chỉ là một trong những dự án tiên phong trong xu thế này mà còn là một trong những điểm nhấn về kiến trúc đô thị của thành phố. - Ông hy vọng gì về sự hợp tác cùng MIKGroup trong tương lai? Với kinh nghiệm đã thiết kế gần 1000 dự án trên khắp thế giới, chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, của người sử dụng cuối cùng, tại Imperia Sky Garden chúng tôi đã kết hợp những giá trị quốc tế và giá trị bản địa để dự án vừa phù hợp với điều kiện khí hậu tại Hà Nội vừa mang lại một cuộc sang trọng và đẳng cấp giữa thiên nhiên cho cộng đồng cư dân. Qua thời gian làm việc, chúng tôi nhận thấy MIKGroup thực sự là chủ đầu tư có tầm nhìn chiến lược trong thị trường bất động sản, chúng tôi muốn tiếp tục hợp tác với MIKGroup trong những dự án tới đây.

P.V