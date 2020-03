Chuẩn bị bàn giao nhà, dự án The Western Capital xin xây thêm 24 tầng

Quảng cáo

Theo thông tin từ Sở Quy hoạch- Kiến trúc TPHCM, Dự án The Western Capital do Công ty BĐS Hoàng Phúc (Hoàng Phúc Land) làm chủ đầu tư xin xây thêm một block tên A3 cao 20 tầng. Hai block A1 và A2 được duyệt xây dựng 12 tầng trước đó thì nay xin tăng thêm 2 tầng, lên 14 tầng.

Hàng loạt khách hàng mua nhà tại dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc (tên thương mại là The Western Capital) toạ lạc tại số 116 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP.HCM đang rất bức xúc trước việc UBND phường 10 lấy ý kiến điều chỉnh quy mô dân số và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc. Theo UBND phường 10, quận 6, việc lấy ý kiến của khách mua căn hộ tại dự án The Western Capital được thực hiện trên cơ sở công văn số 4014/SQHKT-QHKV1 ngày 28/8/2019 của Sở Quy hoạch- Kiến trúc TP.HCM về điều chỉnh khu nhà ở xã hội của dự án.

Dự án chuẩn bj bàn giao cho khách hàng thì chủ đầu tư là Hoàng Phúc Land xin Sở Quy hoạch- Kiến trúc TPHCM xây thêm block 20 tầng và điều chỉnh căn hộ

UBND phường 10 là đơn vị được UBND quận 6 giao phối hợp cùng Phòng Quản lý đô thị quận và chủ đầu tư là Hoàng Phúc Land tổ chức lấy ý kiến của khách hàng. Theo quy hoạch được duyệt trước đó, dự án The Western Capital có hai khu là nhà ở thương mại và nhà ở xã hội. Cụ thể, nhà ở thương mại có 3 block từ B1-B3, cao từ 25-36 tầng với 1.233 căn hộ. Còn khu nhà ở xã hội có 2 block chung cư cao 12 tầng, xây dựng trên khu đất 7.400m2. Tổng diện tích sàn xây dựng của 2 block này là 31.479m2, mật độ xây dựng là 40%, quy mô dân số 780 người. Hiện tại, 2 block nhà ở xã hội dự án The Western Capital đang hoàn thiện phần thô và chuẩn bị giao nhà cho khách hàng. Tuy nhiên, nhiều khách hàng bất ngờ nhận được phiếu lấy ý kiến điều chỉnh quy mô dân số và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc ở khu nhà ở xã hội từ UBND phường 10, quận 6.

Theo đó, khu nhà ở xã hội của dự án The Western Capital sẽ được xây dựng thêm block A3 với diện tích xây dựng 780m2, tổng diện tích sàn xây dựng toàn khu tăng từ 31.479m2 lên 47.119m2, hệ số sử dụng đất tăng từ 4,2 lên 6,4 và mật độ xây dựng tăng từ 40% lên 51%. Đối với 2 block chung cư A1 và A2 được phê duyệt xây dựng 12 tầng trước đây, UBND phường 10, quận 6 lấy ý kiến điều chỉnh thành 14 tầng, tức tăng thêm 2 tầng. Còn block A3 xin xây mới thì dự kiến xây cao 20 tầng. Như vậy, khu nhà ở xã hội dự án The Western Capital như nói trên sẽ làm tăng quy mô dân số lên 1.240 người thay vì 780 người như phê duyệt ban đầu. Điều này đồng nghĩa tiện ích của dự án sẽ bị teo tóp lại.

Dự án trong kế hoạch bị thanh tra

Điều đáng nói, dù chưa được cơ quan chức năng phê duyệt cho điều chỉnh, nhưng những căn nhà ở xã hội tại block A3 đã được rao bán. Liên lạc với một nhân viên môi giới tên T., người này khẳng định block A3 của khu nhà ở xã hội dự án The Western Capital đã có chủ trương đầu tư, đầu tháng 5 là có giấy phép xây dựng là bắt đầu khởi công. Diện tích mỗi căn hộ diện tích từ 56-69m2, giá bán từ 1,5-1,9 tỷ đồng.

Hiện nay mới mở bán nên khách hàng đặt cọc 50 triệu đồng, sau 7 ngày thanh toán thêm 10% giá trị căn hộ. Còn văn bản do ông Nguyễn Tấn Hòa, Phó tổng Giám đốc Công ty An Lạc Tân (đơn vị phát triển dự án) ký gửi đến các khách hàng ngày 17/2 khẳng định rằng Sở Xây dựng TP.HCM đang duyệt giá bán và sẽ xét duyệt mua các căn nhà ở xã hội này vào tháng 4/2020. Văn bản này nói rõ: "Hiện nay về cơ bản các vấn đề đã được Sở Xây dựng TP.HCM thống nhất. Tuy nhiên, Sở đang yêu cầu và điều chỉnh giá bán của chủ đầu tư để phù hợp với dự án, thị trường và nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, do dịch cúm, UBND TP.HCM đang tập trung xử lý và các cơ quan hạn chế tập trung đông người. Điều này ảnh hưởng một phần đến thời gian giải quyết hồ sơ. Hiện nay công ty đang cố gắng hoàn tất mọi thủ tục để trong tháng 4/2020 có kết quả duyệt giá cuối cùng của Sở Xây dựng và thu hồ sơ để Sở Xây dựng xét duyệt mua nhà ở xã hội".

Phối cảnh dự án khi rao bán cho khách hàng

Trả lời về việc tăng số tầng ở khu nhà ở xã hội của dự án The Western Capital, ông Bùi Đức Tiến, Phó Giám đốc Hoàng Phúc Land cho biết, UBND phường 10, quận 6 đang triển khai lấy ý kiến khách hàng việc điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khu nhà ở xã hội của dự án đợt 1. Đến nay chưa có kết quả nhưng qua trao đổi sơ bộ thì UBND phường 10 cho biết tỷ lệ khách hàng không đồng thuận khá cao, nên sẽ không làm khảo sát đợt 2 nữa.

Theo ông Tiến, khu đất dự kiến xây dựng block A3 trước đây là nhà mẫu của dự án, được quy hoạch là khuôn viên sinh hoạt chung. Do khách hàng không đồng thuận cao nên khả năng khó triển khai xây dựng thêm block A3.

Theo kế hoạch thanh tra năm 2020 của Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên Môi trường, dự án The Western Capital do Hoàng Phúc Land làm chủ đầu tư là 1 trong 3 dự án nằm trong kế hoạch thanh tra tại TP.HCM. Theo đó, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, có dấu hiệu sai phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, trọng tâm thanh tra dự án này là việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất… Thời gian dự kiến thanh tra dự án The Western Capital vào tháng 7-8/2020.

Duy Quang