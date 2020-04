Chuẩn sống cao cấp tại dự án The Matrix One

Xứng tầm từ vị trí “độc tôn”

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc bộ phận tư vấn dịch vụ của Savills Việt Nam, tiêu chí chung cư cao cấp hiện nay chưa được quy định rõ ràng nên khi phát triển dự án, hầu hết các chủ đầu tư cũng đều cố gắng hướng dự án của mình đến hạng cao cấp để có thể bán giá cao hơn.Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều dự án chưa thể đạt được các tiêu chí cao cấp thực sự, khiến người mua thất vọng khi nhận nhà.

Hiện nay, một căn hộ cao cấp thường phải đáp ứng được các tiêu chí như: thiết kế thông minh, đa dạng tiện ích, ứng dụng công nghệ 4.0, nội thất sang trọng. Bên cạnh đó, vị trí dự án, không gian sống, hệ thống tiện ích, dịch vụ quản lý… phải mang đến những trải nghiệm khác biệt, thể hiện đẳng cấp của tầng lớp thượng lưu.

Nổi bật trong quỹ hàng hiếm đó là The Matrix One – sản phẩm “con cưng” của MIKGroup.

The Matrix One tọa lạc tại vị trí “không thể đẹp hơn” của khi nằm ngay trên mặt đường Lê Quang Đạo rộng lớn, giao thoa với hầu hết những con đường, dãy phố chính của phía Tây Hà Nội. Vị trí của The Matrix One càng trở nên đắt giá khi chủ đầu tư “chịu chơi” xây dựng một công viên hồ điều hòa rộng 14ha nằm ngay đối diện dự án. Cùng với đó là một hầm đi bộ xuyên qua đường để bảo đảm an toàn, giúp cư dân được tận hưởng trọn vẹn mọi tiện ích của công viên.

Một đặc quyền mà hiếm có dự án nào cùng phân khúc có được là khi sở hữu căn hộ tại The Matrix One, cư dân sẽ trở thành những khán giả “độc nhất vô nhị” được chiêm ngưỡng giải đua F1 ngay từ ban công nhà mình.

… đến sự tỉ mỉ ở từng chi tiết

Để đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các cư dân danh giá, chủ đầu tư đã lựa chọn những ông lớn hàng đầu trong các lĩnh vực như: Công ty Baumschlager Eberle – một trong những công ty kiến trúc đa quốc gia thành công nhất trên thị trường thế giới; Công ty CP Xây dựng Coteccons – nhà thầu xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam; Công ty EDEN Landscape – một trong số ít những công ty đầu tiên của Việt Nam làm thiết kế cảnh quan chuyên nghiệp, hiện đại.

Ngay cả hệ thống thang máy và số căn hộ tại tòa nhà đã cho thấy sự “chơi trội” của chủ đầu tư The Matrix One. Khi các dự án cùng phân khúc cao cấp khác có tới 15-18 căn hộ trên 1 sàn thìThe Matrix One chỉ xây dựng 10 căn hộ/1 sàn với 7 thang máy tốc độ cao 3,5m/s, tức mỗi một thang máy chỉ phục vụ 1,2 nhà/sàn.

Hướng đến tạo lập không gian sống chuẩn 5 sao, The Matrix One được chủ đầu tư trang bị hệ thống tiện ích đẳng cấp, hội tụ các yếu tố an toàn – sạch – văn minh – hiện đại và chuẩn quốc tế.