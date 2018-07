Chung cư Hà Nội, hai tháng mới bán được vài căn

Giao dịch chung cư giảm 22%

Công ty CBRE vừa tổ chức công bố thông tin tổng kết thị trường BĐS Hà Nội quý 2/2018. Theo đó phân khúc chung cư tiếp tục trầm lắng.

Theo CBRE, trong quý II, thị trường Hà Nội có 6.534 căn hộ được chào bán từ 19 dự án trên toàn thành phố, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Các dự án mở bán mới chủ yếu đến từ khu vực phía Tây và phía Bắc thành phố, chiếm lần lượt 53% và 25% lượng căn mở bán mới trong quý.



Về doanh số bán hàng, ghi nhận của CBRE cho biết, đã có 5.900 căn hộ được bán trong quý II/2018, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thời điểm các chủ đầu tư đang tập trung rà soát lại các sản phẩm hiện tại để chuẩn bị ra mắt vào cuối năm và cũng để thị trường điều tiết và hấp thụ các sản phẩm chưa bán hết ở các quý trước đây.

Bất động sản lộ diện nhiều dấu hiệu giảm tốc Sức mua căn hộ, condotel, đất nền đi xuống, giới đầu tư lướt sóng "ngủ đông" đang dấy lên nỗi lo bong bóng bất động sản đến gần.

Ở phân khúc căn hộ cao cấp, sau thời gian tương đối trầm lắng, trong quý II đã sôi động trở lại với 3 dự án mới. Các sản phẩm chung cư cao cấp chiếm 37% tổng nguồn cung mở bán mới, trong khi quý I chỉ chiếm 15%.



Giá sơ cấp trung bình của các dự án được chào bán tại quý II là 1.332 USD/m2, giảm 0,4% so với quý trước, nhưng vẫn tăng 0,4% theo năm.

Giải thích lý do mặc dù nguồn cung ít, giao dịch kém nhưng giá chung cư vẫn tiếp tục tăng Bà Nguyễn Hoài An – Giám đốc bộ phận nghiên cứu, tư vấn, định giá và quản lý tài sản cho biết trong nửa đầu năm 2018, thị trường căn hộ chung cư diễn biến không được khả quan là do bị tác động bởi hàng loạt sự cố cháy nổ chung cư và động thái siết chặt tín dụng vào thị trường bất động sản của Ngân hàng nhà nước. Chính vì thế, các chủ đầu tư chủ yếu trong tâm thế nghe ngóng nên nguồn cung mới trên thị trường giảm.

“Tuy nhiên, giá căn hộ trên thị trường vẫn tăng là do một số dự án tại những vị trí đắc địa đã mở bán từ năm 2017 vào giai đoạn sắp hoàn thiện nên có chiều hướng tăng giá”, vị này nhấn mạnh.

Dự báo về thị trường 6 tháng cuối năm 2018, đại diện CBRE cho biết, sẽ có khoảng 32.000 căn hộ mở bán mới tại Hà Nội, giảm khoảng 10% so với năm 2017.

"Mức chào bán giảm cho phép lượng hàng tồn kho có thời gian hấp thụ cũng là tín hiệu tốt cho thị trường. Điều này cho thấy các chủ đầu tư ngày càng có kinh nghiệm hơn trong việc phát triển dự án và phân tích thị trường", bà An cho hay.

Hai tháng mới bán được vài căn

Theo ghi nhận, thực tế nhiều dự án tại Hà Nội thời gian qua vẫn gặp khó về thanh khoản. Dù đã qua 6 tháng đầu năm, nhưng theo chủ đầu tư một dự án tại quận Thanh Xuân mới bán được 8 căn hộ. Một dự án khác có tổng hơn 400 căn hộ, mở bán từ cuối năm 2017 nhưng đến nay cũng mới có 30 căn hộ được giao dịch.

"So với thời điểm này năm ngoái giao dịch chung cư rất trầm lắng. Thậm chí, hai tháng trời mới bán được lẻ tẻ vài căn hộ dù mức giá và các chương trình hỗ trợ rất hấp dẫn cho người mua nhà", đại diện một chủ đầu tư tâm sự.

Một số chủ đầu tư các dự án chung cư, đặc biệt là cao cấp tại Hà Nội cho hay, thanh khoản thị trường trong những tháng đầu năm giảm do tính chu kỳ. Tuy nhiên khoảng 2 tháng nay, tình trạng này tồi tệ hơn khiến họ đang phải tìm mọi cách để tăng thanh khoản.

Cụ thể, để cải thiện thanh khoản, một số chủ đầu tư không chỉ tăng hoa hồng cho đơn vị phân phối mà còn sẵn sàng tăng mức thưởng nóng. Mức hoa hồng các sàn được nhận về sau mỗi giao dịch là khoảng 3-4,5%, tùy từng chủ đầu tư. So với trước đây mức này tăng khoảng 0,5-1%. Bên cạnh đó, khi thông thường các sàn chỉ trả khoảng 1-1,5% cho môi giới thì hiện nay có một số chủ đầu tư còn đưa ra mức chi trả tới 3% chưa kể thưởng nóng 10-20 triệu đồng với mỗi căn hộ giao dịch thành công.

Tồn kho căn hộ condotel lên đến 90% Quý II, sức hấp thụ căn hộ nghỉ dưỡng condotel sụt giảm mạnh, đẩy nguồn cung tăng cao 60-91%. Sổ đỏ cho condotel vẫn còn xa vời PGS.TS Doãn Hồng Nhung (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, quy định để cấp sổ đỏ cho condotel còn là câu chuyện dài bởi nếu thực hiện việc này thì các quy định cấp tỉnh phải có từ 5 năm trước.

Cùng với việc hút môi giới, các chủ đầu tư cũng tung ra những chương trình khuyến mại, hỗ trợ lãi suất khủng để kích cầu. Không khó để tìm các dự án căn hộ mà người mua nhà hiện chỉ cần nộp 30-50% giá trị căn hộ, kể cả với những dự án đã xây xong và có thể về ở ngay. Khoản tài chính còn lại được các tổ chức tín dụng là đối tác của chủ đầu tư cho vay hầu hết không lãi suất trong 2 năm đầu.

Ngoài ra còn chưa kể các chương trình chiết khấu có nhiều dự án lên tới 11% giá trị căn hộ. "Chủ đầu tư dự án đưa ra chương trình chiết khấu cho khách hàng mua căn hộ chung cư B6 Giảng Võ thời điểm này có giá trị lên đến trên 1 tỷ đồng", một nhân viên cho hay.

Tuy nhiên, theo nhận định của các sàn giao dịch BĐS tại Hà Nội thị trường với nhiều thông tin xấu nên thuyết phục khách là rất khó.

"Không chỉ về vấn đề tiến độ, sau các vụ cháy chung cư hiện nay khách hàng còn quan tâm đến nhiều yếu tố như vấn đề phòng cháy chữa cháy, hạ tầng, tiện ích dự án, hạ tầng xung quanh…. Trong khi đó hàng loạt dự án chung cư liên tục mở bán với nguồn căn hộ lớn nên việc giao dịch vẫn tiếp tục trầm lắng", một giám đốc sàn BĐS phân tích.

Đình Phong